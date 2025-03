टॉयलेट तुंबल्याने Air India ची Emergency Landing; 10 तास प्रवासी अडकून पडले अन्...

Air India Flight Makes U-Turn: अमेरिकेतली शिकागोवरुन दिल्लीच्या दिशेने येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाला एका विचित्र कारणामुळे आपत्कालीन लॅण्डींग करावं लागलं आहे. या विमानातील 12 पैकी 11 टॉयलेट तुंबल्याने वैमानिकाला विमान मागे फिरवावं लागल्याचं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. या संदर्भात कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानात 10 तास अडकून पडलेल्या प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

"एआय 126, शिकागो ते दिल्ली मार्गावरील 6 मार्च 2025 रोजी चालवल्या जाणाऱ्या विमानामध्ये तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. शिकागो विमानतळावर उतरल्यानंतर सर्व प्रवाशांना तसेच क्रू मेंबर्सला आवश्यक सोयी पुरवण्यात आल्या असून त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. सर्व प्रवाशांना त्यांच्या निश्चित स्थळी पोहचवण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात आली आहे," असं कंपनीने म्हटलं आहे. एअर इंडियाचं 126 विमान 5 मार्च रोजी ग्रीनलॅण्डच्या एअर स्पेसमध्ये असताना विमानातील 12 पैकी 11 टॉयलेट तुंबली. जे एकमेव टॉयलेट काम करत होतं ते बिझनेस क्लासमध्ये होतं. विमानामध्ये 300 प्रवासी असताना ही स्थिती होते.

विमानामध्ये अडकलेले प्रवाशी केबिन क्रूबरोबर चर्चा करत असतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेक प्रवाशांनी विमानात हे व्हिडीओ शूट केले आहेत. एकाने हा व्हिडीओ शेअर करताना, "विमानामध्ये टॉयलेट तुंबणं काही असामान्य गोष्ट नाही. नको त्या गोष्टी टॉयलेटमध्ये टाकल्याने असे प्रकार घडतात. एखाद्या दोन टॉयलेटमध्ये अशी समस्या झाली तरी विमान उतरवलं जातं. मर्यादीत टॉयलेट्स असल्याने विमानं अशावेळी उतरवली जातात," असं म्हटलं आहे.

