/फुकेत-दिल्ली एअर इंडियाच्या विमानाला हवेत जोरदार हादरे; छताला तडे अन् पुढच्या क्षणी...; धक्कादायक घटना

Air India Phuket-Delhi flight : मंगळवारी 4 ऑगस्ट रोजी एअर इंडियाने पुष्टी केली की, फुकेतहून दिल्लीला जात असलेल्या AI2379 या विमानाला हवेमध्ये असताना हवेत्या झोत्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे विमानाच्या उंचीमध्ये काही क्षणासाठी बदल झाला आणि विमानामध्ये बसलेल्या काही प्रवासांना दुखापत झाल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. आता मिळालेल्या माहितीनुसार एअर इंडियाच्या, या विमानात 134 प्रवासी होते. या घडलेल्या घटनेमुळे विमानामध्ये असलेल्या प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले, त्या घटनेमध्ये काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
दिल्ली विमानतळावर आलेले हे विमान सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवासी व कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यात आले आहे. या विमानामध्ये किरकोळ जखमी झालेल्या विमानतळावरील वैद्यकीय केंद्रात पाठवण्यात आले, जिथे वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी करून प्रथमोपचार केले आणि नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले आहे. या घटनेबद्दल सांगायचे झाले तर ही घटना फुकेतहून राष्ट्रीय राजधानीकडे जाणाऱ्या विमानात घडली. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून पुढील तपशिलाची प्रतीक्षा आहे. फुकेतहून दिल्लीला जात असताना अचानक वादळी वाऱ्यांचा अनुभव आला, ज्यामुळे काही सेकंदांसाठी विमानाची उंची बदलली.
हे ही वाचा
वैमानिकांनी एटीसीच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि विमान यशस्वीपणे उतरवले. हवेच्या झोतांमुळे प्रवाशांची डोकी छताला आपटली. अनेकांना जबर मार देखील लागला आहे, तर काहींची कपाळे देखील सुजली होती. ही घटना घडल्यानंतर विमानामध्ये लहान मुले त्याचबरोबर महिला या अचानक ओरडू लागल्या आणि विमानात गोंधळ झाला. यासंदर्भात एएनआयने देखील पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, एअर इंडियाने पुष्टी केली आहे की, ४ ऑगस्ट रोजी फुकेतहून दिल्लीला जाणाऱ्या फ्लाइट AI2379 ला हवेत असताना काही क्षणांसाठी हवेच्या झोतामुळे उंचीत बदल झाला. विमान दिल्लीत सुरक्षितपणे उतरले असून, सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुखरूप उतरले आहेत. आतापर्यंत कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. किरकोळ दुखापत झालेल्या आणि वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता असलेल्या काही प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून एअर इंडियाच्या विमानतळ टीम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडून विमानतळावरील वैद्यकीय सुविधेकडे नेण्यात आले आहे.
Air India confirms that flight AI2379, operating from Phuket to Delhi on 4 August, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi, and all passengers and crew have safely…— ANI (@ANI) August 4, 2026
ही घटना घडल्यानंतर आता एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आमच्या प्रवाशांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा हे आमचे पहिले प्राधान्य आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, जे या घटनेमध्ये बाधित झाले आहेत त्यांना आवश्यक ती मदत देखील पुरवली जात आहे, तपासात संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत असे प्रवक्त्याने सांगितले आहे.