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फुकेत-दिल्ली एअर इंडियाच्या विमानाला हवेत जोरदार हादरे; छताला तडे अन् पुढच्या क्षणी...; धक्कादायक घटना

फुकेतहून दिल्लीला जात असलेल्या AI2379 या विमानाला हवेमध्ये असताना हवेत्या झोत्यांचा सामना करावा लागला आहे. या घडलेल्या घटनेमुळे विमानामध्ये असलेल्या प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले, त्या घटनेमध्ये काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:49 PM IST
फुकेत-दिल्ली एअर इंडियाच्या विमानाला हवेत जोरदार हादरे; छताला तडे अन् पुढच्या क्षणी...; धक्कादायक घटना
Image Credit: एअर इंडियाच्या विमानाला तीव्र हादरे बसल्याने काही प्रवासी जखमी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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