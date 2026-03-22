Air India News: एअर इंडियाच्या विमानसेवेमध्ये गेल्या काही काळापासून अनेक त्रुटी समोर येत असून, आता पुन्हा एकदा अशीच एक घटना घडली जिथं वँकूवरला जाणाऱ्या प्रवासादरम्यान अशी काही घटना घडली की प्रवाशांना प्रचंड मनस्तापाचा सामना करावा लागला.   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 09:43 AM IST
घोडचूक नव्हे तर काय? Air India चं विमानानं 8 तास आकाशात घिरट्या घातल्यानंतर का घेतला यू टर्न?
Air India News: नवी दिल्लीहून कॅनडाच्या वँकूवर इथं निघालेल्या एअर इंडियाच्या एका विमानानं आकाशात उड्डाण घेतल्यानंतर 8 तासांनंतर पुन्हा दिल्लीतच लँडींग केलं. प्रवाशांसाठी हा एक अनपेक्षित धक्का होता. एका मोठ्या प्रवासासाठी प्रवासी निघाले खरे, मात्र निर्धारित ठिकाणी त्यांना पोहोचताच आलं नाही उलटपक्षी जिथून हा प्रवास त्यांनी सुरु केला होता तिथंच हे प्रवासी 8 ते 9 तासांनंतर पुन्हा आले आणि हाती काहीच आलं नाही. ज्यामुळं आता एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनासह नियोजनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं जात आहे. 

चूक की प्रचंड मोठी चूक? 

उपलब्ध माहितीनुसार फ्लाइट AI185 हे विमान गुरुवारी दुपारी 12.18 वाजता दिल्लीसाठी रवाना झालं. या मार्गावर एका खास प्रकारच्या विमानाला परवानगीस असूनही इथं मात्र प्रत्यक्षात चुकीच्या विमानानं आकाशात उ्डाण घेतलं. वँकूवरला जाण्यासाठी प्रत्यक्षात Boeing 777-300ER ची गरज होती मात्र इथं Boeing 777-200LR पाठवण्यात आलं आणि त्याच कारणास्तव कॅनडामध्ये हे विमान उतरवण्याची परवानही मिळाली नाही. 

अर्ध्या प्रवासातच लक्षात आली बाब आणि... 

हे विमान आकाशात झेपावलं, 4 तासांनंतर जेव्हा ते चीनच्या कुनमिंग इथं पोहोचलं तेव्हा ही चूक लक्षात आली आणि वैमानिकांनी तातडीनं विमान दिल्लीच्या दिशेनं वय़ळवण्याचा निर्णय घेतला. प्रवाशांची सुरक्षितता केंद्रस्थानी ठेवत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याच प्रवाशांना जवळपास 8 ते 9 तास कुठंही न पोहोचवणाऱ्या प्रवासाच वाया घालवावे लागल्यानं प्रचंड मनस्ताप झाला. 

विमान दिल्लीत परतलं आणि मग? 

जवळपास 9 तासांनंतर विमान अगदी सुरक्षितरित्या दिल्लीत आलं आणि सर्वच प्रवाशांसह क्रू मेंबर या विमानतळावर पोहोचले. या घोडचुकीसाठी विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीनं प्रवाशांची क्षमा मागत त्यांच्यासाठी हॉटेल आणि इतर महत्त्वातच्या सुविधांची व्यवस्था करून देत पुढं त्यांना अपेक्षित ठिकाणी पोहोचवण्यासाठीची पर्यायी व्यवस्था आणि दुसऱ्या दिवशी नव्या उड्डाणाची सोय करुन देत हे विमान वँकूवरच्या दिशेनं अखेर रवाना झालं. 

ही पहिलीच घटना नाही! 

एअर इंडिया (Air India)च्या प्रवाशांना अशा एखाद्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तर, 2025 मध्येसुद्धा कंपनीनं महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांशिवायच काही उड्डाणं चालवली होती. ज्यानंतर DGCA नं कंपनीला 1 कोटींचा दंडही ठोठावला होता. अशा घटनांमुळं एअर इंडियाला नियम आणि तपास प्रक्रियांवर आणखी काम करण्याची गरज असल्याचीच बाब जाणीवपूर्वक पुढे केली जाते. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

