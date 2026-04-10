Mumbai Airport : मुंबई विमानतळावरून  बंगळुरूला जाणारे एअर इंडिया विमानाचे इंजिन हवेतच बंद त्यानंतर पायलटचा PAN PAN कॉल आल्यानंतर 20 मिनिटांमध्ये परत त्या विमानाचे लँडिंग करण्यात आले. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 10, 2026, 08:10 AM IST
PAN PAN...! मुंबईहून बंगळुरूला जाणारे एअर इंडिया विमानाचे इंजिन हवेतच बंद अन् 20 मिनिटांत, पुढे काय घडलं?

Mumbai-Bangalore Air India Flight : मुंबईतील सांताक्रुझ विमानतळ म्हणजे टी 1 वर गुरुवारी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली होती. त्यामुळे सांताक्रुझ विमानतळावरील सर्व विमानसेवेवर त्याचा परिणाम पाहिला मिळाला. अशात सांताक्रुझ विमानतळावरून मुंबईहून बंगळुरूला जाणारे एअर इंडिया विमानाचे इंजिन हवेतच बंद पडल्यानंतर एकच धावपळ पाहिला मिळाली. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई विमानतळावर संध्याकाळच्या सुमारास ही घडल्यानंतर विमानतळावर चिंताजनक वातावरण होतं. 

मुंबईहून बंगळूरकडे जाणासाठी AI2812 विमानाने टेकऑफ घेतलं. पण, टेकऑफ घेतल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये हवेत एक इंजिन बंद पडल्याने पायलटने रेडिओवर 'PAN PAN' कॉल दिलं. त्यानंतर तब्बल 20 मिनिटांमध्येच विमानाचे मुंबई विमातळावर परत सुरक्षित लँडिंग करण्यात आले. 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार आणि मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टेकऑफ दरम्यान मोठा आवाज ऐकू आला आणि ठिणग्याही दिसल्या होत्या. पण अधिकाऱ्यांच्या मते, उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तांत्रिक बिघाड जाणवला. तर प्रवाशांनीही टेकऑफ दरम्यान काहीतरी असामान्य जाणवल्याचे असं त्यांनी सांगितलं. हे विमान पहाटे 2:05 वाजता निघण्याचे नियोजित होतं पण त्याला टेक ऑफ करायला पहाटे 2:15 वाजले. पण थोड्याच वेळात तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबईला दुपारी 2:35 च्या सुमारास विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या विमानाने सकाळी सुमारे 4:45 वाजता बंगळुरूकडे उड्डाण करण्यात आलं. 

एअर इंडियाच्या माहितीनुसार, 9 एप्रिल रोजी एआय2812 हे विमान मुंबईहून निघाले, पण हवेत असताना तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या संशयावरून ते तात्काळ परत पाठवण्यात आलं. हा निर्णय प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार घेण्यात असून विमान मुंबईत सुरक्षितपणे उतरले आणि या घटनेत कोणताही प्रवासी किंवा कर्मचारी जखमी झाला नाही, अशी माहिती देण्यात आली. दरम्यान टेकऑफ केल्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग केल्यामुळे प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडियाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. 

‘PAN PAN’ म्हणजे काय?

विमान वाहतूक आपत्कालीन संप्रेषणामध्ये ‘PAN PAN’ अशी परिस्थिती अशी सांगते की, विमानामध्ये तांत्रिक किंवा परिचालन संबंधी गंभीर समस्या आहे, पण ती परिस्थिती तात्काळ जीवघेणी नाही. अशा कॉल नंतर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल विमानाला प्राधान्याने लँडिंग क्लिअरन्स देते आणि आपत्कालीन सेवांना सतर्क करण्यात येतं. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

