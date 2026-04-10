PAN PAN...! मुंबईहून बंगळुरूला जाणारे एअर इंडिया विमानाचे इंजिन हवेतच बंद अन् 20 मिनिटांत, पुढे काय घडलं?

Mumbai-Bangalore Air India Flight : मुंबईतील सांताक्रुझ विमानतळ म्हणजे टी 1 वर गुरुवारी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली होती. त्यामुळे सांताक्रुझ विमानतळावरील सर्व विमानसेवेवर त्याचा परिणाम पाहिला मिळाला. अशात सांताक्रुझ विमानतळावरून मुंबईहून बंगळुरूला जाणारे एअर इंडिया विमानाचे इंजिन हवेतच बंद पडल्यानंतर एकच धावपळ पाहिला मिळाली. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई विमानतळावर संध्याकाळच्या सुमारास ही घडल्यानंतर विमानतळावर चिंताजनक वातावरण होतं.
मुंबईहून बंगळूरकडे जाणासाठी AI2812 विमानाने टेकऑफ घेतलं. पण, टेकऑफ घेतल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये हवेत एक इंजिन बंद पडल्याने पायलटने रेडिओवर 'PAN PAN' कॉल दिलं. त्यानंतर तब्बल 20 मिनिटांमध्येच विमानाचे मुंबई विमातळावर परत सुरक्षित लँडिंग करण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार आणि मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टेकऑफ दरम्यान मोठा आवाज ऐकू आला आणि ठिणग्याही दिसल्या होत्या. पण अधिकाऱ्यांच्या मते, उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तांत्रिक बिघाड जाणवला. तर प्रवाशांनीही टेकऑफ दरम्यान काहीतरी असामान्य जाणवल्याचे असं त्यांनी सांगितलं. हे विमान पहाटे 2:05 वाजता निघण्याचे नियोजित होतं पण त्याला टेक ऑफ करायला पहाटे 2:15 वाजले. पण थोड्याच वेळात तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबईला दुपारी 2:35 च्या सुमारास विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या विमानाने सकाळी सुमारे 4:45 वाजता बंगळुरूकडे उड्डाण करण्यात आलं.
एअर इंडियाच्या माहितीनुसार, 9 एप्रिल रोजी एआय2812 हे विमान मुंबईहून निघाले, पण हवेत असताना तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या संशयावरून ते तात्काळ परत पाठवण्यात आलं. हा निर्णय प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार घेण्यात असून विमान मुंबईत सुरक्षितपणे उतरले आणि या घटनेत कोणताही प्रवासी किंवा कर्मचारी जखमी झाला नाही, अशी माहिती देण्यात आली. दरम्यान टेकऑफ केल्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग केल्यामुळे प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडियाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
विमान वाहतूक आपत्कालीन संप्रेषणामध्ये ‘PAN PAN’ अशी परिस्थिती अशी सांगते की, विमानामध्ये तांत्रिक किंवा परिचालन संबंधी गंभीर समस्या आहे, पण ती परिस्थिती तात्काळ जीवघेणी नाही. अशा कॉल नंतर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल विमानाला प्राधान्याने लँडिंग क्लिअरन्स देते आणि आपत्कालीन सेवांना सतर्क करण्यात येतं.