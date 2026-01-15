मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट; 'या' ठिकाणची काही उड्डाणे वळवली तर काही रद्द

इराणमध्ये सध्या अराजक माजला असून नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे इराणमधील परिस्थिती भीतीदायक झाली आहे. त्यामुळे भारतातील एअरलाइन्सने मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणमधील बिघडत्या परिस्थितीमुळे विमान वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. भारतीय विमान कंपन्यांनी अलर्ट जारी केला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेट यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटद्वारे प्रवाशांना कळवलं की काही उड्डाणे वळवण्यात येत आहेत, तर काही पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या उड्डाणाची स्थिती तपासावी आणि आवश्यकतेनुसार योग्य ते बदल करावेत.
एअर इंडियाने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलंय की इराणच्या हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांची उड्डाणे आता पर्यायी मार्गांनी वळवली आहेत. यामुळे उड्डाणांना विलंब होऊ शकतो. ज्या उड्डाणांसाठी सध्या वळवणे शक्य नाही अशा उड्डाणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. एअरलाइनने प्रवाशांना एअर इंडियाच्या वेबसाइटवर त्यांच्या उड्डाणाची स्थिती तपासण्याची विनंतीदेखील केली आहे. एअर इंडियाने म्हटलंय की प्रवासी आणि क्रूची सुरक्षा ही त्यांची प्राथमिकता असून झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली आहे.
Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace, and in view of the safety of our passengers, Air India flights overflying the region are now using an alternative routing, which may lead to delays. Some Air India flights where…
— Air India (@airindia) January 15, 2026
इंडिगोने पोस्ट केलं की इराणी हवाई क्षेत्र अचानक बंद झाल्यामुळे त्यांच्या काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झालाय. एअरलाइनचे पथक परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहेत आणि प्रभावित प्रवाशांना लवचिक री-बुकिंग किंवा परतफेड पर्याय प्रदान केलंय. इंडिगोने असेही म्हटलंय की, ही परिस्थिती एअरलाइनच्या नियंत्रणाबाहेर असून प्रवाशांना सहकार्य करण्याची विनंती केलीय.
Due to the sudden airspace closure by Iran, some of our international flights are impacted. Our teams are working diligently to assess the situation and support affected customers by offering the best possible alternatives.
— IndiGo (@IndiGo6E) January 14, 2026
स्पाइसजेट प्रवाशांना त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा 24x7 हेल्पलाइन नंबरवर त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्यास सांगितला आहे. हवाई क्षेत्र बंद असल्याने काही फ्लाइटमध्ये बदल होऊ शकतात आणि गरजेनुसार प्रवाशांना पुन्हा बुकिंग किंवा मदत करण्यात येत आहे.
#TravelUpdate: Due to airspace closure in Iran, some of our flights may be affected. Passengers are advised to check their flight status at https://t.co/2wynECZugy or contact our 24*7 Reservation Helpline numbers at +91 (0)124 4983410 or +91 (0)124 7101600 for assistance.
— SpiceJet (@flyspicejet) January 15, 2026
तज्ज्ञ सांगतात की इराणच्या हवाई क्षेत्राच्या नाकाबंदीमुळे भारत ते युरोप, मध्य पूर्व आणि अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. ज्यामुळे विमानला विलंब आणि मार्ग बदल अनेक दिवस सुरु होणार आहे. प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचे आणि एअरलाइन्सद्वारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही पुनर्निर्धारण पर्यायांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.