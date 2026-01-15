English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट; या ठिकाणची काही उड्डाणे वळवली तर काही रद्द

मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट; 'या' ठिकाणची काही उड्डाणे वळवली तर काही रद्द

इराणमधील वाढत्या सुरक्षा संकटामुळे एअरलाइन्समध्ये भीतीदायक वातावरण असल्याने त्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सनी प्रवाशांसाठी अलर्ट जारी केला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 15, 2026, 06:07 PM IST
मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट; 'या' ठिकाणची काही उड्डाणे वळवली तर काही रद्द

इराणमध्ये सध्या अराजक माजला असून नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे इराणमधील परिस्थिती भीतीदायक झाली आहे. त्यामुळे भारतातील एअरलाइन्सने मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणमधील बिघडत्या परिस्थितीमुळे विमान वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. भारतीय विमान कंपन्यांनी अलर्ट जारी केला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेट यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटद्वारे प्रवाशांना कळवलं की काही उड्डाणे वळवण्यात येत आहेत, तर काही पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या उड्डाणाची स्थिती तपासावी आणि आवश्यकतेनुसार योग्य ते बदल करावेत.

Add Zee News as a Preferred Source

एअर इंडियाने काय अर्लट जारी केला आहे?

एअर इंडियाने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलंय की इराणच्या हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांची उड्डाणे आता पर्यायी मार्गांनी वळवली आहेत. यामुळे उड्डाणांना विलंब होऊ शकतो. ज्या उड्डाणांसाठी सध्या वळवणे शक्य नाही अशा उड्डाणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. एअरलाइनने प्रवाशांना एअर इंडियाच्या वेबसाइटवर त्यांच्या उड्डाणाची स्थिती तपासण्याची विनंतीदेखील केली आहे. एअर इंडियाने म्हटलंय की प्रवासी आणि क्रूची सुरक्षा ही त्यांची प्राथमिकता असून झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली आहे.

इंडिगोची पोस्ट

इंडिगोने पोस्ट केलं की इराणी हवाई क्षेत्र अचानक बंद झाल्यामुळे त्यांच्या काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झालाय. एअरलाइनचे पथक परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहेत आणि प्रभावित प्रवाशांना लवचिक री-बुकिंग किंवा परतफेड पर्याय प्रदान केलंय. इंडिगोने असेही म्हटलंय की, ही परिस्थिती एअरलाइनच्या नियंत्रणाबाहेर असून प्रवाशांना सहकार्य करण्याची विनंती केलीय.

स्पाइसजेटकडून प्रवाशांना आवाहन

स्पाइसजेट प्रवाशांना त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा 24x7 हेल्पलाइन नंबरवर त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्यास सांगितला आहे. हवाई क्षेत्र बंद असल्याने काही फ्लाइटमध्ये बदल होऊ शकतात आणि गरजेनुसार प्रवाशांना पुन्हा बुकिंग किंवा मदत करण्यात येत आहे. 

तज्ज्ञ सांगतात की इराणच्या हवाई क्षेत्राच्या नाकाबंदीमुळे भारत ते युरोप, मध्य पूर्व आणि अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. ज्यामुळे विमानला विलंब आणि मार्ग बदल अनेक दिवस सुरु होणार आहे. प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचे आणि एअरलाइन्सद्वारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही पुनर्निर्धारण पर्यायांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
iran crisisair indiaAir India alertiran airspace closediran tension

इतर बातम्या

जगातील 55 ​​देशांमध्ये भारतीयांना व्हिसा फ्री प्रवेश मिळणा...

भारत