'4 सेकंदांसाठी विमान....', फुकेत-दिल्ली विमान दुर्घटनेतील सर्वात धक्कादायक खुलासा! ब्लॅक बॉक्समधून हादरवणारी माहिती

फुकेत ते नवी दिल्ली या प्रवासादरम्यान अचानक 300 फूट खाली आलेलं विमान A-320 संदर्भात काही धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. विमानातील 'डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर'च्या (ब्लॅक बॉक्स) प्राथमिक तपासणीतून उघड झालं आहे की, 4 सेकंदांसाठी विमानाची महत्त्वाचे कंट्रोल सरफेस एकाच वेळी निकामी झाले होते. यामध्ये 'एलेव्हेटर्स' आणि 'एलेरॉन्स'चा समावेश होता. तसंच, त्याच हायड्रॉलिक बिघाडामुळे 'स्पॉयलर्स'चे नियंत्रणही गमावले गेले होते.
त्यानंतर विमानाची ऑटोपायलट प्रणाली बंद पडली होती. विमानाच्या सिस्टमने कॉकपिटमध्ये 'स्टॉल'चा इशारा दिल्यानंतर, त्यावेळी विमान चालवत असलेल्या सह-वैमानिकाने आपली कंट्रोल स्टिक पुढे ढकलली. 'स्टॉल' ही एक संभाव्य प्राणघातक परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये विमानाचे पंख त्याला हवेत ठेवण्यासाठी पुरेशी उचल (लिफ्ट) निर्माण करणे थांबवतात.
विमानावरील नियंत्रण सुटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, संभाव्य 'स्टॉल'चा सामना करतानाच्या ऑपरेटिंग प्रक्रियेनुसार, सह-वैमानिकाने विमानाचे नाक खाली करण्यासाठी आपली साईड-स्टिक पुढे ढकलली. परंतु हायड्रॉलिक पॉवर उपलब्ध नसल्यामुळे, काही सेकंदात तिन्ही हायड्रॉलिक प्रणाली पूर्ववत होईपर्यंत त्याच्या साईड-स्टिकच्या हालचालींमुळे विमानाचे नाक खाली झुकले नाही.
यामुळे विमानावरील नियंत्रण पुन्हा मिळवता आलं. मात्र तरीही त्यानंतर विमानाने अचानक आणि वेगाने घेतलेल्या 'नोझ-डाऊन' (पुढचा भाग खाली झुकण्याच्या) हालचालीमुळे प्रवासी आणि केबिन क्रू सदस्यांना दुखापती झाल्या. अनेक प्रवासी विमानाच्या छतावर आदळण्याइतपत वर फेकले गेले होते.
A-320 NEO विमानातील डेटा एअरबसच्या 'एअरटॅक' (AIRTAC - Airbus Technical Aircraft-on-Ground Centre) या कायमस्वरूपी सहाय्य केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. फ्रान्समधील तुलुझ (Toulouse) येथे स्थित असलेले हे केंद्र वर्षाचे 365 दिवस आणि चोवीस तास कार्यरत असते. विमान लँड झाल्यानंतर 'डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर'मधील संपूर्ण माहिती एअरलाइनने काढून घेतली आणि ती त्वरित विश्लेषणासाठी पाठवली असण्याची शक्यता आहे
त्यानंतर, एअरबस आणि फ्रान्सची अपघात तपासणी संस्था 'बीईए' (BEA) चे तज्ज्ञ नवी दिल्लीत दाखल झाले असून, गुरुवारी त्यांना संबंधित विमानाची पाहणी केली. विमानाची आणि त्यातील यंत्रणांची प्राथमिक प्रत्यक्ष तपासणी केल्यानंतर समोर आलेली नवीन माहिती भारताच्या 'एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो' (AAIB) कडे सोपवण्यात आली आहे.
फुकेत-दिल्ली दरम्यानच्या या विमानात घडलेली गंभीर सुरक्षाविषयक घटना आणि विमानाचे मुख्य पायलट कॅप्टन सुदीप वशिष्ठ यांची वागणूक यांचा काही संबंध आहे का, याबाबत सध्या तरी कोणतेही निष्कर्ष काढण्यात आलेले नाहीत; मात्र या बाबींची तपासणी सुरू आहे. विमान उतरल्यानंतर कॅप्टन वशिष्ठ यांना दोन 'युरिन टेस्ट' (लघवीची चाचणी) देण्यास सांगण्यात आले होते, ज्यामध्ये ते उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. त्यांच्या शरीरात 'मारिजुआना'चे (गांजाचे) अंश आढळून आले आहेत. तसेच, विमानातील एका केबिन क्रू सदस्याने तक्रार केली असल्याचे समजते, ज्यामध्ये पायलटवर यापूर्वी 'गांजा' ओढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कॅप्टन वशिष्ठ यांची अंमली पदार्थ चाचणी 'पॉझिटिव्ह' आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, एअर इंडियाने आपल्या आणि 'एअर इंडिया एक्सप्रेस'च्या सर्व वैमानिकांसाठी अनिवार्य चाचण्यांचे आदेश दिले आहेत. या चाचण्यांद्वारे त्यांच्या रक्तामध्ये कोणत्याही प्रतिबंधित पदार्थांचे किंवा औषधांचे अंश नसल्याची खात्री केली जाणार आहे.