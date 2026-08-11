/दिल्ली-फुकेत विमान दुर्घटनेत मोठा ट्विस्ट! तांत्रिक बिघाड नव्हे तर पायलट सीट सोडून...; धक्कादायक खुलासे; चक्क गांजा....

एअर इंडियाचे फुकेत-दिल्ली विमान प्रवासादरम्यान पुरेशा उंचीवर असताना 300 फूट खाली आल्याने 17 प्रवासी जखमी झाले होते. यानंतर विमानाचं उड्डाण करणाऱ्या वैमानिकांची अमली पदार्थांचं सेवन केलं होतं का यासंदर्भातील चाचणी (confirmatory test) घेण्यात आली असताना धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विमानाच्या उड्डाणाचं नेतृत्व करणाऱ्या एअर इंडियाच्या वैमानिकाने अमली पदार्थाचं सेवन केल्याचं उघड झालं आहे. चाचणीत वैमानिकाने गांजाचं सेवन केल्याचा खुलासा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
137 प्रवासी आणि आठ कर्मचारी असलेले AI-2379 हे विमान 4 ऑगस्ट रोजी फुकेतवरून दिल्लीला जात असताना त्याला टर्ब्युलन्सचा सामना करावा लागला. प्रवासादरम्यान विमानाची उंची अचानक 300 फुटांनी कमी झाली. या घटनेत किमान 20 प्रवासी आणि चार कर्मचारी जखमी झाले. नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींपैकी दोन कर्मचाऱ्यांना पाठीच्या कण्याला, विशेषतः माकडहाड आणि मानेच्या भागात दुखापत झाली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्लीत विमान उतरल्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत (post-flight screening) संबंधित वैमानिकाच्या चाचणीत 'सायकोअॅक्टिव्ह' (मानसिक स्थितीवर परिणाम करणाऱ्या) पदार्थांचे अंश आढळले होते. त्यानंतर काही वेळाने आणखी एक चाचणी करण्यात आली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या चाचणीचा अहवालही 'पॉझिटिव्ह' आला. विशेष म्हणजे, या चाचणीतून वैमानिकाने गांजाचं सेवन केल्याचं उघड झालं आहे.
सूत्राने घडलेल्या घटनाक्रमाची माहिती देताना सांगितलं की, जेव्हा 'एअरबस A320neo' हे विमान अचानक 300 फूट खाली आले आणि 'निगेटिव्ह-जी' (negative-G) स्थिती निर्माण झाली, तेव्हा मुख्य वैमानिक आपल्या जागेवर नव्हता आणि विमानाचे नियंत्रण सह-वैमानिकाकडे होते. विमानाला अचानक झटका बसल्यामुळे वैमानिक आणि कॉकपिटमधील वस्तू हवेत तरंगू लागल्या. याच वेळी विमानाच्या मागील भागात बसलेल्या आणि सीट-बेल्ट न लावलेल्या प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली.
'एअरक्राफ्ट ॲक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो'ने (AAIB) या घटनेचा तपास सुरू केला असल्याची माहिती नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिली होती. "AAIB सध्या तांत्रिक, ऑपरेशनल, वैद्यकीय आणि मानवी घटकांशी संबंधित सर्व आवश्यक पुराव्यांचे पद्धतशीरपणे संकलन, जतन आणि परीक्षण करण्याच्या कामात गुंतले आहे. यामध्ये विमान व त्याच्या प्रणालींची तपासणी, विमानातील नोंदवलेला उड्डाण डेटा (flight data), संबंधित कार्यान्वयन व देखभालविषयक नोंदी, वैद्यकीय माहिती आणि संबंधित व्यक्तींच्या मुलाखती यांचा समावेश आहे. कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी सर्व भौतिक पुराव्यांची सखोल आणि संपूर्ण तपासणी केली जाईल," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
एअर इंडियाचे मावळते सीईओ कॅम्पबेल विल्सन यांनी मंगळवारी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, या घटनेची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे.
"आम्हाला या घटनेबाबत एअर इंडियाकडून थेट माहिती हवी होती आणि ते या समस्येकडे कशा प्रकारे पाहत आहेत हे जाणून घ्यायचे होते. विमान वाहतुकीतील सुरक्षा ही मंत्रालयाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे मी वारंवार सांगितले आहे. यात नियामक संस्था, विमान कंपन्या किंवा इतर कोणीही - कोणत्याही बाजूने तडजोड होता कामा नये. मंत्रालयानेही या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे," असे ते म्हणाले.