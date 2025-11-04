English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी जगलोय पण दररोज...' Air India प्लेन क्रॅशमध्ये वाचलेल्या विश्वासकुमारला येतोय धक्कादायक अनुभव!

Air India Plan Crash: अपघातानंतर रमेशला पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) झाला आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 4, 2025, 08:10 AM IST
'मी जगलोय पण दररोज...' Air India प्लेन क्रॅशमध्ये वाचलेल्या विश्वासकुमारला येतोय धक्कादायक अनुभव!
रमेश कुमार विश्वास

Air India Plan Crash: 12 जून रोजी अहमदाबाद विमानतळावरून लंडनसाठी उड्डाण करणारे एअर इंडिया फ्लाइट 171 च्या बोईंग 787 विमान वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहावर धडकले. या भयानक दुर्घटनेत 241 प्रवासी आणि 19 जमिनीवरचे लोक गतप्राण झाले. पण सीट 11ए वर बसलेला ब्रिटिश नागरिक विश्वासकुमार रमेश (39) हा एकमेव वाचला. घटनेनंतर अद्याप तो घरी न गेल्याचे वृत्त काही दिवसांपुर्वी समोर आले होते. दरम्यान विश्वास कुमार गंभीर आजाराला बळी पडलाय. त्याने आणखी एक भीती बोलून दाखवली आहे. जी ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

कशी घडली घटना?

अमेरिकेतील बीस्ली अॅलन कायद्य फर्मचे माईक अँड्र्यूज यांनी अपघातासंदर्भात दावा केलाय. विमानातील पाण्याच्या गळतीमुळे विद्युत बिघाड झाला, ज्यामुळे इंजिन बंद पडल्याचे ते म्हणाले. रमेशनेदेखील यावर भाष्य केले. अपघाताआधी केबिनमधील दिवे लुकलुकत होते, असे त्याने सांगितले. यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनने बोईंग 787 मध्ये पाण्याच्या गळतीबाबत पूर्वीच इशारा दिला होता. भारताच्या विमान अपघात तपास मंडळाने जुलैमध्ये प्राथमिक अहवालात इंजिनला इंधन पुरवठा थांबल्याचे नमूद केले

भीतीमुळे ब्रिटनला परतणे कठीण

अपघाताचा धक्का इतका प्रचंड की रमेशला पुन्हा विमानात चढण्याची भीती वाटते. अपघातानंतर तो लंडन किंवा लेस्टरला परतलाच नसल्याचे वृत्त समोर आले होते. कदाचित तो कधीच परत येणार नाही, असे नातेवाईक सांगतात. पत्नी आणि मुलगा काळजीपोटी भारतात आले होते पण आता ब्रिटनला गेले.

हेही वाचा: Air India विमान अपघातात वाचलेला कुमार रमेश 3 महिन्यानंतरही घरी परतलाच नाही, जे घडलं ते फारच धक्कादायक!

व्यवसाय थांबला अन् भरपाई अपुरी

दिवमधील कुटुंबाच्या मासेमारी उद्योगात रमेश आणि अजय यांचा वाटा होता, जो आता बंद पडला. एअर इंडियाने 21500 पौंड अंतरिम भरपाई दिली, जी रमेशने स्वीकारली. मात्र हे पुरेसे नाही. दिवसभराची गरज भागत नाही, असे सांगण्यात येतंय.

काय म्हणाला विश्वास कुमार?

“मी जिवंत आहे, पण मला अजूनही ते स्वीकारता येत नाही. हा देवाचा चमत्कार आहे, तरी माझा धाकटा भाऊ अजय – जो माझा मुख्य आधार होता – गमावला, अशी प्रतिक्रिया विश्वासकुमार रमेशने दिली.  त्याने कुटुंबाच्या मासेमारी व्यवसायात नेहमी साथ दिली. आता मी एकटा, घरातल्या खोलीत बसून रात्रंदिवस विचारांत हरवतो, असेही त्याने सांगितले. उड्डाणानंतर काही सेकंदांत विमानाचे इंजिन निकामी झाले आणि विमान कोसळले. रमेशच्या छातीत, डोळ्यात आणि पायात गंभीर जखमा झाल्या, तरी तो धुरातून बाहेर पडला.

पीटीएसडीचा शिकार

अपघातानंतर रमेशला पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) झाला आहे. 'मी माझी पत्नी हिरल किंवा चार वर्षांच्या मुलाशी बोलतच नाही. मला फक्त एकटेपणा हवाय. रात्री फ्लॅशबॅक येतात, झोप फक्त चार तास येते. माझी आई दररोज बोलता बसते, असे विश्वासकुमारने सांगितले. भारतातून लेस्टर (ब्रिटन) परतल्यापासून कोणताही मानसिक उपचार मिळाले नाहीत. पाय, खांदे, गुडघे आणि पाठीची सतत वेदना असल्याने तो गाडी चालवू किंवा काम करू शकत नाही. पत्नी त्याला चालण्यात मदत करते पण भावनिक अंतर वाढल्याचे सांगण्यात येते.

FAQ

प्रश्न: विश्वासकुमार रमेश यांना अपघातानंतर काय मानसिक आणि शारीरिक समस्या भेडसावत आहेत?

उत्तर: त्यांना पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) झाला आहे. रात्री फ्लॅशबॅक येतात, झोप फक्त ४ तास येते. पाय, खांदे, गुडघे आणि पाठीत सतत वेदना असल्याने ते काम किंवा गाडी चालवू शकत नाहीत. ते पत्नी-मुलाशी बोलत नाहीत, फक्त एकटे खोलीत बसतात; आई दररोज दारासमोर न बोलता बसते.

प्रश्न: अपघाताचे संभाव्य कारण काय सांगितले जात आहे आणि एअर इंडियाने काय भरपाई दिली?

उत्तर: अमेरिकेतील कायदेतज्ज्ञांच्या मते, विमानातील पाण्याच्या गळतीमुळे विद्युत बिघाड झाला, ज्यामुळे इंजिन बंद पडले. केबिनमधील दिवे लुकलुकत होते. एअर इंडियाने रमेश यांना २१,५०० पौंड अंतरिम भरपाई दिली, जी त्यांनी स्वीकारली; पण ती अपुरी वाटते. मासेमारी व्यवसायही थांबला आहे.

प्रश्न: विश्वासकुमार रमेश ब्रिटनला का परतले नाहीत आणि कुटुंबाची स्थिती काय आहे?

उत्तर: अपघाताचा प्रचंड धक्का आणि पुन्हा विमानात चढण्याची भीतीमुळे ते लंडन किंवा लेस्टरला परतले नाहीत. पत्नी हिरल आणि चार वर्षांचा मुलगा काळजीसाठी भारतात आले होते, आता ब्रिटनला गेले. कुटुंबीय त्यांच्या मानसिक अवस्थेमुळे चिंतेत असून, आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
air india plane crashSole survivorVishwash Kumar Rameshvishwash kumar ramesh how did he survivevishwas kumar ramesh kaun hai

इतर बातम्या

'पुणे आता आयटी हब नाही मर्डर हब! गृहखाते फडणवीसांकडे अ...

पश्चिम महाराष्ट्र