'मी जगलोय पण दररोज...' Air India प्लेन क्रॅशमध्ये वाचलेल्या विश्वासकुमारला येतोय धक्कादायक अनुभव!

Air India Plan Crash: 12 जून रोजी अहमदाबाद विमानतळावरून लंडनसाठी उड्डाण करणारे एअर इंडिया फ्लाइट 171 च्या बोईंग 787 विमान वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहावर धडकले. या भयानक दुर्घटनेत 241 प्रवासी आणि 19 जमिनीवरचे लोक गतप्राण झाले. पण सीट 11ए वर बसलेला ब्रिटिश नागरिक विश्वासकुमार रमेश (39) हा एकमेव वाचला. घटनेनंतर अद्याप तो घरी न गेल्याचे वृत्त काही दिवसांपुर्वी समोर आले होते. दरम्यान विश्वास कुमार गंभीर आजाराला बळी पडलाय. त्याने आणखी एक भीती बोलून दाखवली आहे. जी ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल.
अमेरिकेतील बीस्ली अॅलन कायद्य फर्मचे माईक अँड्र्यूज यांनी अपघातासंदर्भात दावा केलाय. विमानातील पाण्याच्या गळतीमुळे विद्युत बिघाड झाला, ज्यामुळे इंजिन बंद पडल्याचे ते म्हणाले. रमेशनेदेखील यावर भाष्य केले. अपघाताआधी केबिनमधील दिवे लुकलुकत होते, असे त्याने सांगितले. यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनने बोईंग 787 मध्ये पाण्याच्या गळतीबाबत पूर्वीच इशारा दिला होता. भारताच्या विमान अपघात तपास मंडळाने जुलैमध्ये प्राथमिक अहवालात इंजिनला इंधन पुरवठा थांबल्याचे नमूद केले
अपघाताचा धक्का इतका प्रचंड की रमेशला पुन्हा विमानात चढण्याची भीती वाटते. अपघातानंतर तो लंडन किंवा लेस्टरला परतलाच नसल्याचे वृत्त समोर आले होते. कदाचित तो कधीच परत येणार नाही, असे नातेवाईक सांगतात. पत्नी आणि मुलगा काळजीपोटी भारतात आले होते पण आता ब्रिटनला गेले.
दिवमधील कुटुंबाच्या मासेमारी उद्योगात रमेश आणि अजय यांचा वाटा होता, जो आता बंद पडला. एअर इंडियाने 21500 पौंड अंतरिम भरपाई दिली, जी रमेशने स्वीकारली. मात्र हे पुरेसे नाही. दिवसभराची गरज भागत नाही, असे सांगण्यात येतंय.
“मी जिवंत आहे, पण मला अजूनही ते स्वीकारता येत नाही. हा देवाचा चमत्कार आहे, तरी माझा धाकटा भाऊ अजय – जो माझा मुख्य आधार होता – गमावला, अशी प्रतिक्रिया विश्वासकुमार रमेशने दिली. त्याने कुटुंबाच्या मासेमारी व्यवसायात नेहमी साथ दिली. आता मी एकटा, घरातल्या खोलीत बसून रात्रंदिवस विचारांत हरवतो, असेही त्याने सांगितले. उड्डाणानंतर काही सेकंदांत विमानाचे इंजिन निकामी झाले आणि विमान कोसळले. रमेशच्या छातीत, डोळ्यात आणि पायात गंभीर जखमा झाल्या, तरी तो धुरातून बाहेर पडला.
अपघातानंतर रमेशला पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) झाला आहे. 'मी माझी पत्नी हिरल किंवा चार वर्षांच्या मुलाशी बोलतच नाही. मला फक्त एकटेपणा हवाय. रात्री फ्लॅशबॅक येतात, झोप फक्त चार तास येते. माझी आई दररोज बोलता बसते, असे विश्वासकुमारने सांगितले. भारतातून लेस्टर (ब्रिटन) परतल्यापासून कोणताही मानसिक उपचार मिळाले नाहीत. पाय, खांदे, गुडघे आणि पाठीची सतत वेदना असल्याने तो गाडी चालवू किंवा काम करू शकत नाही. पत्नी त्याला चालण्यात मदत करते पण भावनिक अंतर वाढल्याचे सांगण्यात येते.
