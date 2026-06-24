/इंधन पुरवठा अचानक कसा बंद झाला? एअर इंडिया विमान दुर्घटनेत अमेरिकन कंपनीच्या अहवाल ठरणार निर्णायक!

Air India Plane Crash: अहमदाबाद येथे घडलेल्या एअर इंडियाच्या भीषण विमान दुर्घटनेच्या तपासात आता एक महत्त्वाची घडामोड समोर आलीय. विमानाच्या इंजिनाशी संबंधित तांत्रिक तपासणी करणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने आपला प्राथमिक अहवाल तपास यंत्रणांकडे सादर केला आहे. या अहवालामुळे विमानाच्या दोन्ही इंजिनांना इंधनाचा पुरवठा अचानक का थांबला, याबाबत नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुर्घटनेमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची टीम एकत्रितपणे काम करत आहे. अहवालातून काय समोर आलंय? त्याचा तपासावर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
प्राथमिक तपास अहवालानुसार, विमान उड्डाण घेतल्यानंतर अवघ्या काही सेकंदांत दोन्ही इंजिनांकडे जाणारा इंधन पुरवठा बंद झाला होता. यामुळे इंजिनची शक्ती झपाट्याने कमी झाली आणि विमान आवश्यक उंची गाठू शकले नाही. तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेल्या माहितीनुसार, इंजिन नियंत्रणाशी संबंधित ‘फ्युएल कटऑफ’ स्विचची स्थिती बदलल्यामुळे ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असावी. मात्र हा बदल नेमका कसा झाला?, याचा तपास अद्याप सुरू आहे.
विमानाच्या इंजिन आणि संबंधित प्रणालींची सखोल तपासणी करणाऱ्या अमेरिकन तज्ज्ञ संस्थेने आपला अहवाल भारतीय तपास यंत्रणांना दिला आहे. या अहवालात इंजिनमध्ये कोणता यांत्रिक बिघाड झाला होता का, इंधन नियंत्रण प्रणाली योग्यरीत्या कार्यरत होती का आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये काही त्रुटी होत्या का, याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या निष्कर्षांमुळे दुर्घटनेच्या मूळ कारणांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
इंधन पुरवठा बंद होण्यामागे तांत्रिक दोष होता की मानवी हस्तक्षेप हा तपासादरम्यान सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. काही तज्ज्ञांनी बोईंग 787 विमानातील विशिष्ट विद्युत प्रणालीतील बिघाडामुळे इंधन पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. भारतीय वैमानिक संघटनांनीही अशाच प्रकारच्या संभाव्य तांत्रिक त्रुटीकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे तपासाचा केंद्रबिंदू आता इलेक्ट्रिकल आणि फ्युएल कंट्रोल सिस्टमवर राहणार आहे.
विमानातील फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डरमधून मिळालेली माहितीही तपासासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये वैमानिकांमध्ये इंधन पुरवठा बंद झाल्याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. दुर्घटनेपूर्वी काही सेकंदांत घडलेल्या घटनांची अचूक साखळी समजून घेण्यासाठी या नोंदींचे बारकाईने विश्लेषण सुरू आहे.
सध्या तपास यंत्रणांनी कोणालाही जबाबदार ठरवलेले नाही. अंतिम अहवाल आल्यानंतरच दुर्घटनेमागील खरे कारण स्पष्ट होईल. दरम्यान, विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षा नियम अधिक कडक करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी इंधन नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा आणि विमान तपासणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.