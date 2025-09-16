English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Air India विमान अपघातात वाचलेला कुमार रमेश 3 महिन्यानंतरही घरी परतलाच नाही, जे घडलं ते फारच धक्कादायक!

Kumar Ramesh: एअर इंडिया अपघातात बचावलेले विश्वास घरी परतलेच नसल्याचे वृत्त समोर आलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 16, 2025, 02:12 PM IST
Air India विमान अपघातात वाचलेला कुमार रमेश 3 महिन्यानंतरही घरी परतलाच नाही, जे घडलं ते फारच धक्कादायक!
एअर इंडिया अपघात

Kumar Ramesh: 12 जून 2025 रोजी अहमदाबाद, गुजरात येथे झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघाताने संपूर्ण देशासह जगभरात खळबळ उडाली. या विमानात एकूण 242 प्रवासी होते. हे विमान एका वसतीगृहावर आदळलं. यानंतर विमानातील 241 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या भयानक दुर्घटनेत 260 जणांचा मृत्यू झाला, त्यात विश्वासचा भाऊ अजय याचाही समावेश होता. विश्वास यांना सीट क्रमांक 11अ वरून रेंगाळत बाहेर पडण्यात यश मिळाले, पण त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि छातीवर गंभीर जखमा झाल्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान अपघातात बचावलेले विश्वास घरी परतलेच नसल्याचे वृत्त समोर आलंय. यामागचं धक्कादायक कारणही समोर आलंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

विश्वास झालाय भयग्रस्त 

एअर इंडिया अपघाताला 3 महिने उलटूनही विश्वास यांचे जीवन भीतीच्या सावटाखाली जातंय. गॅटविकला जाणाऱ्या बोईंग 787 विमानाचे इंजिन उड्डाणानंतर काही सेकंदातच निकामी झाले आणि ते वैद्यकीय वसतिगृहावर कोसळले. विश्वास यांचा भाऊ आणि इतर 241 प्रवाशांचा मृत्यू झाला, पण विश्वास यांच्या मनातील भीती त्यांना आयुष्यभर सोडणार नाही, असं म्हटलं जातंय.

अपघाताचे संभाव्य कारण काय? 

एअर इंडिया विमानातील पाण्याच्या गळतीमुळे विद्युत बिघाड झाला, ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली, असा दावा अमेरिकेतील बीस्ली अॅलन कायदा फर्मच्या माईक अँड्र्यूज यांनी केलाय. तर विश्वास यांनी सांगितले की, केबिनमधील दिवे लुकलुकत होते, जे विद्युत समस्येचे संकेत असू शकते. यापूर्वी यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनने बोईंग 787 विमानांमधील पाण्याच्या गळतीबाबत इशारा दिला होता.

ब्रिटनला का परतले नाही?

विश्वास यांना अपघाताचा इतका प्रचंड धक्का बसला की, ते पुन्हा विमानात चढण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे ते ब्रिटनमधील लंडन किंवा लेस्टर येथील घरी परतले नाहीत. त्यांच्या नातेवाईकांनी सांगितले की, विश्वास कदाचित कधीही परत येणार नाहीत, कारण त्यांच्या मनात भीती खोलवर रुजली आहे.

कुटुंब वाट पाहतंय

विश्वास यांची पत्नी हिरल आणि चार वर्षांचा मुलगा त्यांच्या प्रकृतीच्या काळजीसाठी भारतात आले होते. मात्र, आता ते ब्रिटनला परतले आहेत. विश्वास यांचे कुटुंबीय त्यांच्या मानसिक अवस्थेमुळे चिंतेत असून, त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भारत