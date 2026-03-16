Air India च्या 4000 कर्मचाऱ्यांनी कंपनीला लावला चुना; टाटा समुहानं दिली आयुष्यभर लक्षात राहील अशी शिक्षा

Air India Tata Group Employees : टाटा समुहासोबत एकदातरी काम करावं अशी खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांचीच इच्छा असते. मात्र याच टाटा समुहानं आता एकदोन नव्हे तर तब्बल 4000 कर्मचाऱ्यांवर धडक कारवाई केली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 16, 2026, 12:24 PM IST
Air India Tata Group took Action Against 4000 Employees Scam by Staff latest news

Air India Tata Group Employees : काही नोकऱ्या या त्यांच्या नोकरदारांमुळं चर्चेत असतात. टाटा समुहाच्या अख्तयारित येणाऱ्या विविध कंपन्यांचंही असंच आहे. जो टाटा समुह कर्मचाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत धोरणं आखतो, त्याच टाटा समुहानं आता तब्बल 4000 कर्मचाऱ्यांना अद्दल घडवली आहे. संस्थेअंतर्गतच फेरफार करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना टाटा समुहानं नेमकी का आणि काय शिक्षा दिली? हे जाणून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं. 

एअर इंडियाच्या 4 हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

टाटा समुहाच्या मालकीच्या, एअर इंडिया या विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीनं नियोजित रजा प्रवास धोरणाचा (ईएलटी) 'लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन'चा गैरवापर करणाऱ्या तब्बल 4 हजार कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई सुरू केली आहे. 

एअरलाईनच्या अंतर्गत तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार कंपनीत कामाला असणाऱ्या 4000 कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. एअर इंडियाकडून कर्मचाऱ्यांसह त्यांचे नातेवाईक (पालक, जोडीदार) यांना वर्षभरात निश्चित संख्येनं मोफत अथवा सवलतीच्या दरात विमान तिकीटं उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी ओळखीतील व्यक्तींना आपले नातेवाईक भासवत मोफत तिकीटं मिळवत संस्थेला चुना लावल्याचं स्पष्ट झालं. 

प्राथमिक माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांनी विमान तिकीटं मोफत अथवा सवलतीच्या दरानं घेत बाहेर ती गडगंज किमतीला विकत मोठा नफा कमवल्याचंसुद्धा समोर आलं. जवळपास 24000 कर्मचाऱ्यांपैकी 4000 कर्मचाऱ्यांनी हा घोळ घातल्यामुळं जवळपास 16 टक्के कर्मचाऱ्यांकडून हा गैरप्रकार घडल्याची बाब कारवाईतील तपासातून समोर आली आहे. 

टाटा समुहाकडून कर्मचाऱ्यांवर धडक कारवाई 

टाटा समूहाने जानेवारी 2022 मध्ये तोट्यात चालणारी एअर इंडिया विकत घेतली, ज्या विमान कंपनीकडून सध्या एक महत्त्वाकांक्षी परिवर्तन योजना अंमलात आणली जात आहे.  राबवण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी एअर इंडियाच्या ईएलटीत मोठ्या प्रमाणात विसंगती आढळल्यामुळं कंपनीकडून दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. मागील आर्थिक वर्षामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी फसवणुकीच्या माध्यमातून तिकीटविक्री करत जास्तीची रक्कम मिळवली, ती एअर इंडिया परत घेणार असून, नैतिकतेचं उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दंडही ठोठावण्यात आला आहे. टाटा समुहानं एअर इंडियाचा पुन्हा ताबा घेतल्यानंतर एअर इंडियाच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही या प्रकरणी ठपका लावण्यात आला असून, कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाचा अधिकृत आकडा मात्र अद्याप समोर आलेला नाही. 

कर्मचाऱ्यांप्रती नियम आणखी कठोर 

कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेली ही कृती पाहता आता एअर इंडियानं एलटीसी धोरण आणखी कठोर केले असून, जे कर्मचारी या सवलतीचा भाग घेऊ इच्छितात त्यांनी 'नॉमिनी' असणाऱ्या व्यक्तीसोबतच्या नात्याचा अधिकृत पुरावा सादर करणं अपेक्षित असेल. इथून पुढं कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून आचारसंहिता (Code of Conduct) चं उल्लंघन केल्यास कंपनी खपवून घेणार नसल्याचे संकेत कंपनीकडून देण्यात आले आहेत. 

कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्या योजनेचा गैरवापर? 
Air India कडून कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात 14 विमान तिकीटं दिली जातात. मात्र या सुविधेचा गैरवापर हजारो कर्मचाऱ्यांनी केला असून, हा सर्व प्रकार पाहता इथून पुढं संपूर्ण पडताळणीनंतरच कर्मचाऱ्यांना तिकीटं दिली जाणार असून, कोणताही गैरप्रकार कंपनीकडून खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

