Marathi News
मोठी बातमी! भारत विक्रमी कामगिरीसाठी सज्ज; काय आहे नवी मुंबई कनेक्शन?

Airport in India: नवी मुंबई विमानतळ.... विक्रमी कामगिरीमुळं भारतावर खिळल्या संपूर्ण जगाच्या नजरा. पुढच्या काही दिवसांत नेमकं काय घडणार? पाहा...  

Updated: Oct 6, 2025, 09:26 AM IST
Airport in India: विमान प्रवास मागील काही वर्षांमध्ये सामान्यांसाठीसुद्धा एक महत्त्वाचं माध्यम ठरताना दिसलं. फक्त आंतरराष्ट्रीयच नव्हे, तर देशांतर्गत प्रवासासाठीसुद्धा अनेक मंडळींनी विमान प्रवासालाच प्राधान्य दिलं आणि वाढती मागणी पाहता देशाच्या विविध भागांमध्ये विमानतळं आकारास आली. यातच आता दोन नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची भर पडणार असून, यामध्ये नवी मुंबई आणि नोएडा विमानतळांचा समावेश आहे. 

ही दोन्ही विमानतळं पूर्णपणे सज्ज असून, ऑक्टोबर 2025 हा महिना देशातील विमान वाहतुकीसाठी विक्रमी कामगिरीचा ठरणार आहे. कारण, एकाच महिन्यात देशाच्या दोन महत्त्वाच्या शहरांना विमानतळ मिळणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार 8 ऑक्टोबरला नवी मुंबई विमानतळाचं उद्घाटन दृष्टीक्षेपात आहे. तर, नोएडा विमानतळाचं उद्घाटन दिवाळीनंतर होण्याचा अंदाज आहे. या दोन्ही विमानतळांच्या उपलब्धतेमुळं मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर होणाऱ्या गर्दीचं विभाजन होण्यास मदत मिळणार आहे. 

जागतिक स्तरावर भारतातील शहरांची नोंद... 

नव्या विमानतळांच्या उपलब्धतेमुळं न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियो आणि पॅरिस या महत्त्वाच्या शहरांच्या यादीत आता दिल्ली आणि मुंबईच्या नावांचाही समावेश होणार आहे. ही अशा शहरांची यादी आहे, जिथं प्रवाशांच्या सुविधेसाठी एकाहून अधिक विमानतळं सेवेत आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : दिवाळीपूर्वीच मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे नियम लागू; दुर्लक्ष अजिबात नको!

दरम्यान देशातील नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांमुळं इंडिगो, एअर इंडिया, अकासा अशा विमानसेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनांना आगामी काळात मोठ्या क्षमतेनं व्यवसाय विस्तार आणि नव्या मार्गांची उपलब्धता पुरवता यएणार आहे. उद्योग विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार ही विमानतळं दिल्ली एनसीआर आणि मुंबई एमएमआर भागांना नव्या एविएशन सेंटरमध्ये रुपांतरित करणार असून, या माध्यमातून भारतातील विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मध्यपूर्व आणि युरोपातील विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांशी अधिक विश्वासार्हतेनं स्पर्धेत सहभागी होता येईल. त्यामुळं भारत आता या हवाई वाहतूक क्षेत्रात नेमकी कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

भारतात कोणत्या नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचं उद्घाटन होणार आहे आणि कधी?
ऑक्टोबर 2025 मध्ये नवी मुंबई आणि नोएडा (जेवर) हे दोन नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन होणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळाचं उद्घाटन 8 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल, तर नोएडा विमानतळाचं उद्घाटन 30 ऑक्टोबरला होण्याची शक्यता आहे. 

नवी मुंबई विमानतळाचं उद्घाटन कधी होईल आणि याचा परिणाम काय?
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी होईल, मात्र व्यावसायिक उड्डाणं डिसेंबर 2025 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. हे विमानतळ मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील गर्दी कमी करण्यास मदत करेल आणि मुंबई एमएमआर भागाला एक महत्त्वाचं एव्हिएशन केंद्र बनवेल.

या नव्या विमानतळांमुळे काय फायदे मिळतील?
या विमानतळांमुळे इंडिगो, एअर इंडिया, अकासा यांसारख्या विमान कंपन्यांना व्यवसाय विस्तार, नवे मार्ग आणि मोठी क्षमता मिळेल. 

