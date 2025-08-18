English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 18, 2025, 06:19 PM IST
Airtel Down: एअरटेलची सेवा ठप्प! नेटवर्क डाऊन, युजर्स फोन करुन कंटाळले
एअरटेलच्या कोट्यवधी मोबाईल वापरकर्त्यांना कॉल करण्यात आणि इंटरनेट वापरण्यात अडचणी येत आहेत. एअरटेलची सेवा बंद असल्याने दिल्ली आणि एनसीआरमधील वापरकर्ते नाराज आहेत. त्यांच्या नंबरवर त्यांना कोणताही कॉल येत नाही आणि ते कॉल करू शकत नाहीत. अनेक वापरकर्त्यांनी ही माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

डाऊनडिटेक्टरच्या अहवालानुसार, एअरटेल वापरकर्त्यांना दुपारी ४:०४ वाजल्यापासून कनेक्टिव्हिटी समस्या येत होत्या. एअरटेलच्या मोबाइल सेवेबाबत २,३०० हून अधिक वापरकर्त्यांनी ही तक्रार नोंदवली आहे. दिल्ली-एनसीआर व्यतिरिक्त, देशातील इतर अनेक शहरांमधील वापरकर्त्यांनी देखील सेवा समस्या नोंदवल्या आहेत. तथापि, तक्रार करणारे बहुतेक वापरकर्ते दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद येथील आहेत.

कंपनीने माफी मागितली

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'आम्हाला सध्या नेटवर्क आउटेजचा सामना करावा लागत आहे आणि ते दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही सक्रियपणे काम करत आहोत. यामुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही आमच्या वापरकर्त्यांची माफी मागतो.'

अनेक वापरकर्त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एअरटेलच्या सेवेत समस्या देखील नोंदवल्या आहेत. वापरकर्त्यांना व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएसमध्ये समस्या येत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की, एअरटेलचे इंटरनेट देखील योग्यरित्या काम करत नाही. तथापि, एअरटेलच्या ब्रॉडबँड सेवेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. एअरटेल एक्सस्ट्रीम फायबर वापरकर्त्यांनी कोणत्याही सेवेतील समस्यांची तक्रार केलेली नाही.

अनेक वापरकर्त्यांनी दुपारी ३:३० वाजल्यापासून एअरटेलच्या मोबाइल सेवेतील समस्यांची तक्रार करण्यास सुरुवात केली. बातमी लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत, युझर्सना एअरटेलची सेवा वापरण्यात अडचणी येत आहेत.

३५०० हून अधिक तक्रारी नोंदवल्या

डाउन डिटेक्टरनुसार, दिल्ली-एनसीआर, जयपूर, कानपूर, अहमदाबाद, सुरत, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू आणि कोलकाता येथील एअरटेल ग्राहकांना सध्या नेटवर्क आणि इंटरनेट समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सोमवारी (१८ ऑगस्ट २०२५) दुपारी ४:३० वाजेपर्यंत सेवा खंडित झाल्याच्या ३,५०० हून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.

 68 टक्के समस्या नोंदवल्या

यापैकी ६८ टक्के वापरकर्त्यांनी फोन कॉलबद्दल तक्रार केली. १६ टक्के वापरकर्त्यांनी मोबाइल इंटरनेटबद्दल तक्रार केली तर १५ टक्के वापरकर्त्यांनी सिग्नल न मिळाल्याबद्दल तक्रार केली. ५ जी प्लॅन असूनही ४ जी नेटवर्कवरील डेटा कटची तक्रार अनेक वापरकर्त्यांनी केली आहे. अनेक लोकांनी सांगितले की शहरी भागात राहूनही जिथे कव्हरेज सामान्यपेक्षा स्थिर आहे, त्यांना कमकुवत नेटवर्कचा सामना करावा लागत आहे.

