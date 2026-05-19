/वडिलांकडून 20 हजारांची उधारी; आज HDFC ला मागे टाकून बनली भारताची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मौल्यवान कंपनी!

Airtel Success Story: भारतीय शेअर बाजारात मोठा बदल पाहायला मिळाला असून भारती एअरटेलने बाजारमूल्याच्या बाबतीत एचडीएफसी बॅंकेला मागे टाकत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मौल्यवान सूचीबद्ध कंपनी होण्याचा मान मिळवला आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील वाढती ताकद, 5G विस्तार, डिजिटल सेवांवरील भर आणि गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास यामुळे एअरटेलच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सोमवारी शेअर बाजारात एअरटेलच्या शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी झाली. कंपनीचा मार्केट कॅप जवळपास 11.8 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर HDFC बँकेचे बाजारमूल्य त्यापेक्षा खाली आले. त्यामुळे भारतीय कॉर्पोरेट जगतातील क्रमवारीत मोठी उलथापालथ झाली. सध्या रिलायन्स इंडस्ट्री ही देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे, तर एअरटेल दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे.
एअरटेलचे संस्थापक सुनील भारती मित्तल यांच्या संघर्षमय प्रवासाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात वडिलांकडून अवघे 20 हजार रुपये उधार घेऊन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या मित्तल यांनी आज जागतिक दूरसंचार क्षेत्रात मोठे साम्राज्य उभे केले आहे. छोट्या उद्योगातून सुरू झालेला प्रवास आता अब्जावधी रुपयांच्या कंपनीपर्यंत पोहोचलाय.
एअरटेलने मागील काही वर्षांत 5G नेटवर्क विस्तारावर मोठी गुंतवणूक केली. त्याचबरोबर डेटा सेंटर, फायबर इंटरनेट, क्लाउड सेवा आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या क्षेत्रांतही कंपनीने आक्रमक विस्तार सुरू ठेवला. ग्राहकांकडून जास्त डेटा वापर, प्रीमियम प्लॅनची वाढती मागणी आणि जास्त एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यामुळे कंपनीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.
HDFC बँकेचे शेअर्स गेल्या काही महिन्यांत अपेक्षित वेगाने वाढू शकले नाहीत. बँकिंग क्षेत्रातील दबाव, व्यवस्थापनाशी संबंधित घडामोडी आणि गुंतवणूकदारांचा बदलता कल यामुळे बँकेच्या बाजारमूल्यात घसरण झाली. दुसरीकडे, दूरसंचार आणि डिजिटल कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे एअरटेलला मोठा फायदा झाला.
एअरटेलच्या या यशामुळे भारतीय टेलिकॉम उद्योगाची ताकद पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रचंड स्पर्धा आणि तोट्यामुळे अडचणीत आलेले हे क्षेत्र आता स्थिर होताना दिसत आहे. ग्राहकसंख्या, डेटा वापर आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या विस्तारामुळे टेलिकॉम कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होत आहे. यामुळे भविष्यात या क्षेत्रात आणखी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेअर बाजारातील ही घडामोड केवळ क्रमवारीतील बदल नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलत्या ट्रेंडचे संकेत मानले जात आहेत. पारंपरिक बँकिंग कंपन्यांच्या तुलनेत डिजिटल आणि तंत्रज्ञान आधारित व्यवसायांमध्ये गुंतवणूकदार अधिक संधी पाहत आहेत. एअरटेलने सातत्याने नेटवर्क सुधारणा, ग्राहकवाढ आणि डिजिटल सेवा विस्तार यावर भर दिल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते,वाढ टिकवून ठेवणे हे एअरटेलसमोर आता सर्वात मोठे आव्हान असेल. म्हणजे 5G सेवा अधिक मजबूत करणे, ग्रामीण भागात विस्तार, डेटा सेंटर व्यवसाय आणि आफ्रिका बाजारातील वाढ या गोष्टी कंपनीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. दुसरीकडे, एचडीएफसी बँकही पुन्हा जोरदार पुनरागमन करू शकते. त्यामुळे भारतीय बाजारातील स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या घडीला एअरटेलने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात नवा इतिहास रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे.