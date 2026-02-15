English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात शंका असतानाच DGCA ची मोठी घोषणा; पायलेटने ड्यूटीच्या 12 तासआधी...

Ajit Pawar Plane Crash DGCA New Rules For Pilots: अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात अनेक शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच अचानक नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय म्हणजेच डीजीसीएने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 15, 2026, 07:58 AM IST
डीजीसीएचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Plane Crash DGCA New Rules For Pilots: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय म्हणजेच डीजीसीएने एका महत्त्वाच्या नियमाममध्ये बदल केला आहे. यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत. डीजीसीएने वैमानिकांच्या मद्यप्राशन चाचणीचे नियम अधिक कठोर केले असून या चाचणीचे व्हिडीओ रिकॉर्डिंग करण्याचे आदेश यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच, हे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग किमान 6 महिने जतन करून ठेवण्याचे आदेशही डीजीसीएने दिले आहेत. या नव्या नियामंमुळे विमान प्रवास अधिक सुरक्षित होईल असं सांगितलं जात आहे.

अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाचा 28 जानेवारी रोजी अपघात झाल्यानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. अजित पवारांसहीत अन्य 5 जणांचा बारामती विमानतळावजळ झालेल्या या अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातासंदर्भात अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अजित पवारांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवारांनी अगदी वैमानिकाने मद्यप्राशन केले होते का? त्याची मद्यप्राशन चाचणी झाली का? चाचणी झाली असेल तर त्याचं फुटेज कुठे आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता डीजीसीएने वैमानिकांच्या मद्यप्राशन चाचणीचे नियम अधिक कठोर केलेत. सध्याच्या नियमावलीनुसार वैमानिक व केबिन कर्मचारी विमानात चढण्यापूर्वी तसेच विमान उड्डाण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची मद्यप्राशन चाचणी करण्यात येते.

24 तासांच्या आत अहवाल

या चाचणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करतानाच जर वैमानिकाने मद्यप्राशन केल्याचे आढळल्या किंवा ही चाचणी वैमानिक अथवा केबिन कर्मचारी पास करू शकला नाही तर त्याचा अहवाल 24 तासांच्या आत सादर केला जाईल.

दंड- समुपदेशन - निलंबन

वैमानिक मद्यप्राशन चाचणीमध्ये सकारात्मक आढळून आला तर त्याच्यावर कोणती कारवाई करायची यासंदर्भात नव्या आदेशात उल्लेख आहे. वैमानिक वा केबिन कर्मचाऱ्याला आर्थिक दंड लावणे, त्याचे समुपदेशन करणे ते त्याचे निलंबन अशा शिक्षेच्या पातळ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आपल्या ड्यूटीच्या आधी 12 तास वैमानिकाने मद्यप्राशन करू नये, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.

इंडिगोमध्ये लवकरच हजार वैमानिकांची भरती

डीजीसीएने वैमानिक आणि केबिन कर्मचाऱ्यांसाठी वेळापत्रक जारी केले आहे. यामुळे मनुष्यबळाअभावी विमान सेवेला फटका बसू नये, याकरिता इंडिगो कंपनीने एक हजार वैमानिकांच्या भरतीचा निर्णय घेतला आहे. प्रशिक्षणार्थी वैमानिक, वरिष्ठ फर्स्ट ऑफिसर आणि कॅप्टन ही पदे भरली जातील. कंपनीच्या ताफ्यात ए-320 विमानांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांचीदेखील भरती करण्यात येणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

