अखिलेश यादव यांचा भाऊ प्रतीकचं 38 वर्षी निधन, 'त्याच्या शरीरावर जखमा आणि विषबाधा...' डॉक्टर काय म्हणाले?

Prateek Yadav Death : आज पहाटे देशातील राजकारणात खळबळ माजली. मुलायम सिंह यादव यांचा लहान मुलगा प्रतिक यादव यांचं अचानक निधन झालं. अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यांनी पहाटे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या मृत्यू कसा झाला याचे कारण अद्याप गूढ आहे. एवढी फिटनेस असूनही वयाच्या 38 वर्षी प्रतीकचा मृत्यू कसा झाला असा प्रश्न उपस्थिती होतोय. त्याच्या मृत्यूमागे विषबाधाचा संशय एका डॉक्टराने व्यक्त केला आहे. त्याला रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. आता प्रश्न असा आहे की, त्यांचा मृत्यू कुठे, कसा आणि केव्हा झाला. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी सर्व खुलासा केलाय. ज्या डॉक्टरांना पहिला फोन आला त्यांनी त्याचा मृत्यूमागील कारणाचा खुलासा केला आहे.
सिव्हिल हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. जी. पी. गुप्ता यांनी प्रतीकसंदर्भात कळलं. त्यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना सांगितलं की, प्रतीक यादवचा ड्रायव्हर हा पहाटे 5:30 वाजेनुसार त्यांच्याकडे आला. तो म्हणाला, 'माझ्या भावाला काहीतरी झाले आहे, कृपया लवकर घरी चला." त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांच्या ईएमओला प्रतीक यादवच्या घरी पाठवलं. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, 'जेव्हा आमचे ईएमओ प्रतीक यादवच्या घरी गेले, तेव्हा शरीरात काहीही नव्हते. त्यानंतर, त्यांनी मृतदेह हॉस्पिटलमध्ये आणला. हॉस्पिटलमध्येही तपासणी केल्यावर समजलं त्याचा शरीरात काहीही नव्हते. त्यांना मृतदेह हॉस्पिटलमधून घेऊन जायचा होता. पण पंचनामा केल्यानंतर, तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. हे विषबाधेचे संशयास्पद प्रकरण असल्याचे दिसतंय.'
प्रतीकच्या मृत्यूमागील खरे कारण काय?
खरंतर प्रतीक यादव याचा मृत्यू कसा झाला हे शवविच्छेदन रिपोर्टनंतर समोर येईल. पण डॉक्टरांनी सांगितलं की, हे प्रकरण अत्यंत संशयास्पद आहे. डॉक्टरांचे एक पथक प्रतीक यादववर प्राथमिक शवविच्छेदन करण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास प्रतीक यादव त्याच्या घरातील स्वयंपाकघरात बेशुद्ध अवस्थेत आढळला होता. त्याच्या शरीरावर काही जखमाही आढळून आल्या होत्या.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रतीक यादव 38 वर्षांचा होता आणि तो फिटनेसवर खूप लक्ष द्यायचा. त्यांना उपचारासाठी लखनौच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना तिथे आणले होते. मात्र, प्रतीक यादव यांचे तोपर्यंत निधन झालं होतं. त्यांच्या मृत्यूमागील कारणाबद्दल कुटुंबीयांकडून कोणतीही औपचारिक पुष्टी अद्याप करण्यात आलेली नाही.
प्रतीक यादव कोण होते?
प्रतीक यादव हे मुलायम सिंह यादव आणि त्यांची दुसरी पत्नी साधना गुप्ता यांचे पुत्र होते. म्हणजे ते अखिलेश यादव यांचे सावत्र भाऊ होते. प्रतीक व्यवसाय आणि फिटनेस क्षेत्रात काम करत होते. त्यांनी लंडनच्या लीड्स विद्यापीठातून एमबीएची पदवी मिळवली होती. ते राजकारणापासून कायम दूर राहायचे. त्यामुळे त्यांनी कधी निवडणूक लढवली नाही किंवा वडिलांच्या समाजवादी पक्षातही मोठं पदही भूषवलं नाही.