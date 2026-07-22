तुम्ही मुलींचे कपडे फाडले, मुलांची डोकी फोडली; संसदेत अखिलेश यादव संतापले; 'मुलांचं ऐकलात नाही तर...'

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा संसदेत जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका करत विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज, कथित मारहाण आणि पोलिसांच्या वर्तनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे सरकारने ऐकण्याऐवजी त्यांच्यावर बलप्रयोग करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संसदेत बोलताना अखिलेश यादव यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष सुरूच राहिले तर विरोधक संसदेतही आवाज उठवतील आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरूनही आंदोलन करतील. "विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांच्या आवाजाला उत्तर देण्याऐवजी दडपशाही केली जात असेल, तर त्याचा निषेध केला जाईल," असे ते म्हणाले. लोकशाहीत संवाद हा संघर्षापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मुलांच ऐकलं नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरु. राजीनामा काय आहे? तो आम्ही संसदेत घेऊ. संसेदेनंतरही घेऊ. पण तुम्ही मुलांच्या आंदोलनाला उत्तर द्यायला हवं होतं. मुलांवर लाठीचार्ज करता तुम्ही, मुलांची डोकी फोडली, त्यांना निर्दयपणे मारलात. तुम्ही मुलींचे कपडे फाडणार? आम्ही हतबल होऊन पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी गेलो. तुम्ही तरुणांसाठी बाहेर बोलू शकता मग संसदेत का नाही बोलत? असा प्रश्न त्यांनी पंतप्रधान मोदींना विचारला.
"क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?— Jeetu Burdak (@Jeetuburdak) July 22, 2026
युवाओं के लिए सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं।"
- अखिलेश यादव pic.twitter.com/N5liVh6nV1
अखिलेश यादव यांनी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली, अनेकांच्या डोक्याला दुखापत झाली तसेच महिला विद्यार्थिनींशीही गैरवर्तन झाल्याचे आरोप त्यांनी संसदेत मांडले. या घटनेमुळे देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही व्हिडिओंचा उल्लेख करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांवरील कारवाईनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर जाऊन निषेध नोंदवला. आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी या संपूर्ण घटनेला लोकशाही हक्कांवर गदा असल्याचे सांगत सरकारवर टीका केली आणि आंदोलन करणाऱ्यांशी संवाद साधण्याची मागणी केली.
अखिलेश यादव यांनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून अनेक प्रश्न उपस्थित केले. "देशातील तरुणांविषयी विविध कार्यक्रमांमध्ये बोलले जाते, पण संसदेत त्यांच्या अडचणींवर चर्चा का होत नाही?" असा सवाल त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून आंदोलनाकडे पाहणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या घटनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून अद्याप या आरोपांवर सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा आता संसदेपासून देशभरातील राजकीय चर्चेचा विषय बनला असून, पुढील काही दिवस या प्रकरणावरून राजकारण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.