मुंबई-अहमदाबाद विमानाने 2 वेळा लँंडिगचा प्रयत्न केला पण शेवटी... अर्धा तास थरार, प्रवासी भयभीत! याच विमानात होता बॉलिवुडचा प्रसिद्ध अभिनेता

मुंबई अहमदाबाद विमानाचा 2 वेळा लँंडिगचा प्रयत्न फसला आहे. अर्धा तास थरार सुरु होता.  प्रवासी भयभीत जाले.  याच विमानात बॉलिवुडचा प्रसिद्ध अभिनेता प्रवास करत होता.     

वनिता कांबळे | Updated: Jan 14, 2026, 08:19 PM IST
Mumbai Ahmedabad Flight : अकासा एअरलाइन्सच्या एका विमानाने मुंबई विमानतळावरून अहमदाबादसाठी टेक ऑफ केले. तासाभरात विमानाचे लँडिंग अहमदाबाद विमानतळावर होणार होते.  2 वेळा लँंडिगचा प्रयत्न फसला अहमदाबाद विमानतळाजवळ अर्था तास थरार सुरु होता. यामुळे प्रवासी भयभित झाले. याच विमानात बॉलिवुडचा प्रसिद्ध अभिनेता प्रवास करत होता. 

सोमवारी सकाळी मुंबईहून अहमदाबादला जाणाऱ्या अकासा एअरच्या विमानातील प्रवाशांना एक भितीदायक अनुभव आला. हे विमान अहमदाबाद विमानतळावर उतरू शकले नाही. यामुळे प्रवासी घाबरले. विमानात बॉलिवुडचा प्रसिद्ध अभिनेता इमरान हाश्मी हे त्यांच्या "तस्करी" चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अहमदाबादला निघाला होता. अखेर विमानाचे स्थलांतर करण्यात आले आणि ते जयपूर विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. 

अकासा एअरचे क्यूपी 1781  बोईंग 737 मॅक्स 8 हे फ्लाईट 13 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 8:40 वाजता उड्डाण केले. मुंबईते अहमदाबादहून निघाले आणि सकाळी 10 वाजता अहमदाबाद विमानतळावर उतरणार होते. तथापि, विमान अहमदाबादजवळ येताच, लँडिंगच्या प्रयत्नात अडचणी आल्या. दोन वेळा प्रयत्न करूनही, विमानाला लँडिंग रद्द करावे लागले आणि दोन्ही वेळा हवेत परतावे लागले. वारंवार प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, विमान जयपूरला वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जिथे नंतर ते सुरक्षितपणे उतरले.

अहमदाबादजवळ विमान पोहोचल्यानंतर विमानतळ परिसरात वाऱ्याचा वेग अधिक होता. त्यामुळे विमान लँडिंग करण्यास अडचण येत होती. वैमानिकाने लँडिंग करण्याचा दोनदा प्रयत्न केला. पण तो अपयशी ठरला. लँडिंगसाठी विमानाने अहमदाबाद विमानतळाभोवती जवळपास अर्धा तास टे घिरट्या घातल्या. त्यानंतर विमान राजस्थानातील जयपूरकडे वळवण्यात आले. जयपूर विमानतळावर सुरक्षित लँडिग करण्यात आले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
aksa plane failed to land 2 timesMumbai Ahmedabad Flightमुंबई अहमदाबाद विमानअकासा फ्लाईट

