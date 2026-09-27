/महाराष्ट्रासाठी पावसाबाबत धडकी भरवणारी अपडेट! 20 राज्यांना IMD अलर्ट

28 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : भारतात मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरु झाला आहे. अशातच मान्सूनने पुन्हा एकदा यु टर्न घेतल्याचे दिसत आहे. भारताच्या पूर्व आणि उत्तर भागातील राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. अशातच हवामान विभागाने उद्या, 28 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार आणि पंजाबसह 20 राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी ७५ किलोमीटर वेगापर्यंत जोरदार वाऱ्याची शक्यता आहे.
छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशातील लोकांच्या अडचणी मुसळधार वादळामुळे आणखी वाढू शकतात. पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी उद्या धोकादायक पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य ट्रोपोस्फियरमधील पश्चिमी वाऱ्यांमधील द्रोणीच्या स्वरूपातील पश्चिमी विक्षोभ, ज्याचा अक्ष मध्य ट्रोपोस्फियर पातळीवर आहे, खालच्या ट्रोपोस्फियर पातळीवर ईशान्य आसाम आणि आसपासच्या प्रदेशावर वरच्या हवेतील चक्रीय वाऱ्यांची रचना आहे. मध्य थायलंड आणि लगतच्या म्यानमारवर वरच्या ट्रोपोस्फियर पातळीपर्यंत चक्रीय वाऱ्यांची रचना आहे. म्यानमार-बांगलादेशच्या किनाऱ्यालगत आणि किनाऱ्यापासून दूर, ईशान्य बंगालच्या उपसागराकडे आणि लगतच्या बांगलादेशच्या दिशेने उत्तर-वायव्य दिशेने सरकत. यामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढणार आहे.
गुजरात प्रदेश, कोकण आणि गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा येथे तुरळक पावसाची शक्यता आहे. सोसाट्याचा वारा आणि पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या डोंगराळ (घाट) भागांसह, कोल्हापूर जिल्हा, बीड आणि धाराशिव येथे यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता कमी आहे पश्चिम, मध्य आणि पूर्व विदर्भात हलक्या प्रमाणात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि केरळ या 20 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पावसासह ताशी 75 किलोमीटर वेगापर्यंतच्या सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.