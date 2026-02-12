मुलीच्या लग्नाआधी जावयासोबत पळून गेलेल्या महिलेच्या प्रकरणी नवा ट्विस्ट, आता नवऱ्यावर पोलीस ठाणे गाठण्याची वेळ

अलीगड परिसरात काही महिन्यांपूर्वी एक धक्कादायक कौटुंबिक घटना समोर आली होती. मुलीच्या लग्नाआधीच आई भावी जावयासोबत घर सोडून गेल्याची बातमी देशभर चर्चेत होती. आता त्याच प्रकरणाने पुन्हा नवं वळण घेतलं आहे. जवळपास 10 महिने त्या तरुणासोबत संसारासारखं आयुष्य घालवल्यानंतर संबंधित महिला पुन्हा बेपत्ता झाली आहे. यावेळी ती दुसऱ्या नातेवाईकासोबत निघून गेल्याचा आरोप करण्यात आला असून रोख रक्कम आणि दागिनेही सोबत नेल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आधीच बदनामी सहन केलेल्या तरुणाने पोलिसांकडे धाव घेतली आहे.
घटनेची सुरुवात कशी झाली?
ही कहाणी April 2025 मध्ये सुरू झाली. 16 April रोजी मुलीचे लग्न ठरले होते आणि घरात लगबग सुरू होती. नातेवाईक येत होते, सजावट चालू होती. मात्र लग्नाच्या सुमारे 12 दिवस आधी मुलीची आई अचानक घरातून गायब झाली. तिच्यासोबत भावी जावई राहुलही बेपत्ता झाला. कुटुंबीयांच्या मते घरातील अंदाजे 5 लाखांचे दागिने आणि सुमारे 3.5 लाख रुपये रोखही गायब होते.
मोबाईलमधून वाढले संबंध
कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार त्या महिलेने राहुलला मोबाईल दिला होता. सुरुवातीला लग्नाच्या तयारीसाठी संपर्क होत होता, पण हळूहळू दोघांचे संभाषण खूप वाढले. पतीने आरोप केला की ते दोघे अनेक तास फोनवर बोलत असत. सुरुवातीला संशय आला नाही, मात्र नंतर परिस्थिती वेगळी असल्याचं लक्षात आलं.
घर सोडल्यानंतर दोघे उत्तर प्रदेशातून कासगंजमार्गे बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे गेल्याची माहिती समोर आली. काही दिवस तेथे राहत होते. त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. शेवटी ते परत उत्तर प्रदेशात आले आणि पोलिसांसमोर हजर झाले.
पोलिस तपासात नवे आरोप
चौकशीदरम्यान महिलेने पतीवर छळ आणि मारहाणीचे आरोप केले. घरातील वाद वाढल्यामुळेच तिने घर सोडल्याचे सांगितले. तर राहुलने तिच्या आग्रहामुळे आपण सोबत गेल्याचे म्हटले होते.
10 महिन्यांनंतर पुन्हा धक्का
दोघे जवळपास 10 महिने बिहारमध्ये राहत होते. मात्र आता त्या महिलेने राहुललाही सोडून दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावेळी ती जिजाजींसोबत निघून गेली आणि अंदाजे 2 लाख रुपये व काही दागिने घेऊन गेल्याचा आरोप राहुलने केला आहे. या घटनेनंतर त्याने अलीगडमध्ये तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र घटना बिहारमध्ये घडल्याने तेथील पोलिसांकडे जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आता या गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधाच्या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.