Marathi News
  • मुलीच्या लग्नाआधी जावयासोबत पळून गेलेल्या महिलेच्या प्रकरणी नवा ट्विस्ट, आता नवऱ्यावर पोलीस ठाणे गाठण्याची वेळ

अलीकडेच गाजलेल्या सासू-जावई प्रकरणाला पुन्हा विचित्र वळण. 10 महिने एकत्र राहिल्यानंतर महिला अचानक बेपत्ता झाली आणि थेट बहिणीच्या नवऱ्यासोबत धक्कादायक कांड केलं. मुलीला सोडून सासूसोबत पळून गेलेल्या मुलाने पोसील स्टोशनला धाव घेतली. सविस्तर जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Feb 12, 2026, 12:54 PM IST
 अलीगड परिसरात काही महिन्यांपूर्वी एक धक्कादायक कौटुंबिक घटना समोर आली होती. मुलीच्या लग्नाआधीच आई भावी जावयासोबत घर सोडून गेल्याची बातमी देशभर चर्चेत होती. आता त्याच प्रकरणाने पुन्हा नवं वळण घेतलं आहे. जवळपास 10 महिने त्या तरुणासोबत संसारासारखं आयुष्य घालवल्यानंतर संबंधित महिला पुन्हा बेपत्ता झाली आहे. यावेळी ती दुसऱ्या नातेवाईकासोबत निघून गेल्याचा आरोप करण्यात आला असून रोख रक्कम आणि दागिनेही सोबत नेल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आधीच बदनामी सहन केलेल्या तरुणाने पोलिसांकडे धाव घेतली आहे.

घटनेची सुरुवात कशी झाली?
ही कहाणी April 2025 मध्ये सुरू झाली. 16 April रोजी मुलीचे लग्न ठरले होते आणि घरात लगबग सुरू होती. नातेवाईक येत होते, सजावट चालू होती. मात्र लग्नाच्या सुमारे 12 दिवस आधी मुलीची आई अचानक घरातून गायब झाली. तिच्यासोबत भावी जावई राहुलही बेपत्ता झाला. कुटुंबीयांच्या मते घरातील अंदाजे 5 लाखांचे दागिने आणि सुमारे 3.5 लाख रुपये रोखही गायब होते.

मोबाईलमधून वाढले संबंध
कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार त्या महिलेने राहुलला मोबाईल दिला होता. सुरुवातीला लग्नाच्या तयारीसाठी संपर्क होत होता, पण हळूहळू दोघांचे संभाषण खूप वाढले. पतीने आरोप केला की ते दोघे अनेक तास फोनवर बोलत असत. सुरुवातीला संशय आला नाही, मात्र नंतर परिस्थिती वेगळी असल्याचं लक्षात आलं.

घर सोडल्यानंतर दोघे उत्तर प्रदेशातून कासगंजमार्गे बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे गेल्याची माहिती समोर आली. काही दिवस तेथे राहत होते. त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. शेवटी ते परत उत्तर प्रदेशात आले आणि पोलिसांसमोर हजर झाले.

पोलिस तपासात नवे आरोप
चौकशीदरम्यान महिलेने पतीवर छळ आणि मारहाणीचे आरोप केले. घरातील वाद वाढल्यामुळेच तिने घर सोडल्याचे सांगितले. तर राहुलने तिच्या आग्रहामुळे आपण सोबत गेल्याचे म्हटले होते.

10 महिन्यांनंतर पुन्हा धक्का
दोघे जवळपास 10 महिने बिहारमध्ये राहत होते. मात्र आता त्या महिलेने राहुललाही सोडून दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावेळी ती जिजाजींसोबत निघून गेली आणि अंदाजे 2 लाख रुपये व काही दागिने घेऊन गेल्याचा आरोप राहुलने केला आहे. या घटनेनंतर त्याने अलीगडमध्ये तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र घटना बिहारमध्ये घडल्याने तेथील पोलिसांकडे जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आता या गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधाच्या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Aligarh caseMother in law affairSon in law elopementFamily dispute newswedding controversy

