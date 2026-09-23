/रविवारी भारतातील सर्व बँका सुरू राहणार; RBI ची परवानगी, बँक संघटनांचा संप सुरु होण्याआधी सरकारचा मोठा निर्णय

Bank strike : बँक संघटनांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला आहे. तीन दिवसीय देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने संयुक्तपणे मोठा निर्णय घेतला आहे. रविवार, 27 सप्टेंबर, 2026 रोजी बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना रविवारी कामकाज सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे.युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान तीन दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रविवारी 27 सप्टेंबर रोजी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा आहे. महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात साप्ताहिक सुट्टीनंतर लगेच कर्मचारी संघटनेने संप पुकारला आहे. या संपाचा ग्राहकांवर मोठा परिणाम होऊ नये, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संप सुरू होण्याच्या अगदी आधी, रविवार, 27 सप्टेंबर रोजी बँकांना सुरू ठेवण्यास आरबीआयने मंजुरी दिली आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) तीन दिवसांच्या बँक संपाची घोषणा केली आहे. 28 सप्टेंबरपासून हा संप सुरू होत आहे. सलग 3 दिवस म्हणजेच 30 सप्टेंबरपर्यंत हा संप असणार आहे. या संपामुळे बँकांना मोठी सुट्टी असेल, कारण या संपाच्या आधी, म्हणजेच 26 आणि 27 सप्टेंबर रोजी साप्ताहिक सुट्ट्या आहेत. यामुळे सलग सुट्टीचा कालावधी 5 दिवसांपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांची बँकिंगची कामे पूर्ण करण्यास अडचणी येऊ शकतात. ग्राहकांचा खोळंब होवू नये. बँकेतील कामं वेळेवर पूर्ण व्हावत यासाठी RBI ने तातडीने आवश्यक पावले उचलली आहेत. यानुसार रविवारी बँकांचे कामकाज सुरु ठेवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स आपल्या पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याच्या मागणीसाठी हा संप पुकारला आहे. सरकारने आणि बँक व्यवस्थापनाने संघटनांना प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे. मात्र, संघटना संपावर ठाम आहे. ग्राहकांना अत्यावश्यक बँकिंग सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारने रविवारी बँका सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित बँक शाखाच नव्हे, तर कार्यालये, एटीएमशी जोडलेल्या शाखा आणि करन्सी चेस्ट यांचाही समावेश आहे, जे नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील.