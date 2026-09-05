/महिलेचे कपडे काढले अन् खोलीत कोंडून केली मारहाण... कर्ज न फेडल्यामुळे ओलांडल्या सर्व मर्यादा!

मागील काही काळामध्ये देशात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आता एक बंगळुरुमधील एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बंगळुरुमधील एक महिला कर्ज फेडण्यात अपयशी झाल्याने या महिलेला विवस्त्र करून मारहाण केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणामध्ये विवस्त्र करून महिलेचा व्हिडिओ चित्रित केला होता, आणि हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर टाकणार अशी धमकी दिली होती. या प्रकरणामध्ये पोलिसांचा तपास सुरु आहे, आता या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी दोन महिलांसह चार आरोपींना देखील अटक करण्यात आली होती. नक्की या प्रकरणामध्ये काय झाले सविस्तर प्रकरण वाचा.
मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित महिलेने दोन वर्षापूर्वी एक रेशमा नावाच्या महिलेकडून 1 लाख रुपये कर्ज घेतले होते. या महिलेला मागील सहा महिन्यांपासून व्याजाची परतफेड करता आली नाही. आरोपींची नावे नसरत, रेश्मा, सुहेल आणि सैफ अशी आहेत. या पीडित महिलेने रेशमाच्या माध्यमामधून ओळख झालेल्या नसरतकडून 50000 रुपये कर्ज घेतले होते. दर आठवड्याला पिडीत महिला 5000 रुपये परतफेड करत होती. पण आर्थिक अडचणींमुळे ती सुमारे चार आठवडे परतफेड करू शकली नाही. पीडित महिलने पोलिसांना सांगितले की, तिचा रेशमा छळ करेल या भितीने पीडित महिलेने रेशमाचा नंबर ब्लॉक केला आणि ती दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेली.
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या पीडित महिलेने चार जणांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. जेव्हा रेशमाचा नंबर ब्लॉक केला यावेळी मग नसरतने त्या महिलेला नोकरी आणि पैशांचे आमिष दाखवून आपल्या घरी बोलावले. जेव्हा ती महिला नसरतच्या घरी गेली, तेव्हा सुहेलने तिचा अपमान करून तिला मारहाण केली. हे प्रकरण येथेच थांबले नाही, पीडीत महिलेने असाही आरोप केला की तिला रिक्षामध्ये जबरदस्तीने बसवण्यात आले. रेश्मा आणि नसरत तिच्या शेजारी रिक्षामध्ये बसल्या होत्या तर सुहेल आणि इतर दोन माणसे त्यांच्यासोबत होती. त्यांनी त्या महिलेला बंगळूरूच्या बाहेरील कुंबलगोडूजवळील एका घरात नेले आणि तिथे तिला ओलीस ठेवले.
तक्रारीनुसार, कुंबलगोडू येथे पोहोचल्यानंतर त्या महिलेला एका खोलीत कोंडून ठेवण्यात आले. तिला काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली आणि 11 लाख रुपये देण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. 29 ऑगस्ट रोजी आरोपींनी महिलेला कपडे काढायला भाग पाडले आणि मोबाईल फोनवर तिचे चित्रीकरण केले. त्यानंतर त्यांनी तो व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. त्या महिलेने असाही आरोप केला की, सुहेलने तिला वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडण्याची धमकी दिली होती. 29 ऑगस्ट रोजी, आरोपीने त्या महिलेला तिच्या घरी कैदेत ठेवले असताना तिच्या मुलाला तिच्या घरी पाठवले. पीडितेच्या आईने ती हरवल्याची तक्रार दाखल केली, त्यानंतर पोलिसांनी पीडितेला शोधून तिची सुटका केली आणि आरोपीला अटक केली.