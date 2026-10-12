/148 कोटी भारतीयांना सर्वात मोठा झटका! सर्व रेकॉर्ड तुटले, 30 दिवसांत महागाई थेट 7.74 टक्क्यांवर, अत्यंत गरजेची वस्तूची किंमत 108 टक्केने वाढली

महागाई : भारतातील 148 कोटी नागरिकांची चिंता वाढवणारी बातमी आहे. सणासुदीचा हंगाम सुरु झाला असतानाच भारतात महागाईचा स्फोट झाला आहे. महागाईच्या निर्देशांकाने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. 30 दिवसांत महागाईचा निर्देशांक थेट 7.74 टक्क्यांवर पोहचला आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई वाढली आहे. अन्नधान्य महागाई ऑगस्टमधील 5.97 टक्के वरून 7.74 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. ग्रामीण भागाला महागाईची सर्वाधिक झळ बसल्याचे दिसत आहे. सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे.
सरकारने नवी आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानुसार सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 5.54 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. मागील 23 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी आहे. तर, ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई 4.83 टक्के होती. जानेवारीमध्ये जाहीर झालेल्या नवीन निर्देशांक मालिकेअंतर्गत, सप्टेंबरमधील महागाईचा दर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर होता. आरबीआयने 2026-27 या आर्थिक वर्षात सरासरी किरकोळ महागाई 5.2 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता. तिसऱ्या तिमाहीत हा दर 6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 5.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
देशाच्या ग्रामीण भागात महागाईचा भडका उडाला आहे. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात महागाईचा परिणाम अधिक दिसून आला आहे. शहरी भागातील महागाईचा दर 4.88 टक्के आणि ग्रामीण भागातील 6.08 टक्के होता. किरकोळ अन्नधान्य महागाई ग्रामीण भागात 8.06 टक्के आणि शहरी भागात 7.18 टक्के होती. आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त, रेस्टॉरंट आणि निवास सेवा मागील वर्षाच्या तुलनेत 9.36 टक्क्यांनी आणि वाहतूक सेवा 5.01 टक्क्यांनी महाग झाल्या. वाहतूक सेवांमधील मालवाहतूक 15 टक्क्यांनी महाग झाली आणि महागाई वाढण्यास हे एक प्रमुख कारण ठरले. सोने आणि चांदीच्या किंमती वाढल्यामुळे, वैयक्तिक सौंदर्यप्रसाधने, सामाजिक सुरक्षा आणि संकीर्ण वस्तू व सेवा या श्रेणीतील महागाईचा दर 13.75 टक्के होता.
रोज्या वापरातील एक अत्यंत गरजेची वस्ती 108 टक्केने माहग जाली आहे. महागाईच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांद्याच्या सरासरी किंमतीत 108 टक्के वाढ झाली. चांदीच्या दागिन्यांच्या किंमतीत 88 टक्के, आल्याच्या किमतीत 63 टक्के, लसणाच्या किंमतीत 55 टक्के आणि लिंबाच्या किमतीत 36 टक्के वाढ झाली. दरम्यान, बटाट्याच्या किंमतीत 12 टक्के, टोमॅटोच्या किमतीत 9 टक्के, मोटार वाहनांच्या किंमतीत 5 टक्के आणि भेंडी आणि नारळाच्या किंमतीत प्रत्येकी 4 टक्क्यांनी घट झाली.
महागाईच्या आकडेवारीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा ताण वाढू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो दरात वाढ केली आहे. या उपाययोजनेअंतर्गत, आरबीआयने रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी वाढवून 5.50 टक्के केला आहे. जवळपास चार वर्षांनंतर रेपो दरात झालेली ही पहिलीच वाढ आहे. आरबीआयने आपल्या भूमिकेत बदल होण्याचे संकेत दिले आहेत. नजीकच्या काळात प्रमुख व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सुचवले आहे. त्याऐवजी, वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक दरात आणखी वाढ केली जाऊ शकते.
रेपो रेट हा व्याजदर आहे ज्यावर व्यावसायिक बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा भागवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतात. रेपो दर वाढवल्याने गृहकर्ज आणि वाहन कर्जासह इतर कर्जे अधिक महाग होतात. शिवाय, विद्यमान कर्जदारांचे मासिक हप्ते देखील वाढतात.