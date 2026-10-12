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148 कोटी भारतीयांना सर्वात मोठा झटका! सर्व रेकॉर्ड तुटले, 30 दिवसांत महागाई थेट 7.74 टक्क्यांवर, अत्यंत गरजेची वस्तूची किंमत 108 टक्केने वाढली

सरकाराने भारतातील 148 कोटी नागरिकांना सर्वात मोठा झटका दिला आहे. महागाईचे सर्व रेकॉर्ड तुटले आहेत. 30 दिवसांत महागाईचा निर्देशांक थेट 7.74 टक्क्यांवर पोहचला आहे. दैनंदिन वापरातील अविभाज्य घटक असलेल्या एका अत्यंत महत्वाच्या वस्तूच्या किंमतीत तर तब्बल 108 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.   

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 12, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:34 PM IST
148 कोटी भारतीयांना सर्वात मोठा झटका! सर्व रेकॉर्ड तुटले, 30 दिवसांत महागाई थेट 7.74 टक्क्यांवर, अत्यंत गरजेची वस्तूची किंमत 108 टक्केने वाढली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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