विवाहित पुरुषाने लिव्ह-इनमध्ये राहणं गुन्हा नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; मुलीच्या कुटुंबीयांना आदेश 'तुम्ही अजिबात...'

High Court on Live in Relationship: एका प्रौढ महिलेसोबत परस्पर संमतीने 'लिव्ह-इन' मध्ये राहणाऱ्या विवाहित पुरुषावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. तसंच, या जोडप्याला पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे आदेश दिले.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 27, 2026, 06:01 PM IST
High Court on Live in Relationship: जर एखादा विवाहित पुरुष, एखाद्या प्रौढ महिलेसोबत परस्पर संमतीने 'लिव्ह-इन' संबंधात असेल तर त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही असा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. उत्तर प्रदेशातील शाहजहाँपूर येथील 'लिव्ह-इन' मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने ही याचिका दाखल केली होती. महिलेच्या आईने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला पोलीस खटला रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. 

न्यायालयाने निर्णय देताना नैतिकत आणि कायदा यांच्यातील फरक अधोरेखित केला. , कायद्याच्या दृष्टीने पाहता संबंधित व्यक्तीकडून कोणताही गुन्हा घडल्याचं दिसून येत नाही. तसंच प्रौढ महिलेसोबतचे 'लिव्ह-इन' नातं हे परस्परसंमतीने असल्याचं दिसत आहे असं कोर्टाने सांगितलं. 

न्यायालयाने समाजातील मत किंवा नैतिकतेच्या आधारे आपण नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही असंही सांगितलं. न्यायालयाने पोलिसांना याचिकाकर्त्या जोडप्याला अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच तसेच, याचिकाकर्त्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्या जोडप्याला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवू नये असा इशारा दिला आहे.

शिवाय, न्यायालयाने कुटुंबातील सदस्यांना जोडप्याच्या निवासस्थानी प्रवेश करता येणार नाही असं स्पष्ट सांगितलं आहे. तसंच त्यांच्याशीप्रत्यक्षपणे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे किंवा तिसऱ्या व्यक्तीमार्फत संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही करता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व संरक्षणासाठी न्यायालयाने स्थानिक पोलीस प्रमुखांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं आहे.

8 एप्रिलला या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. पोलीस संरक्षण आणि अटकेपासून संरक्षणाबाबतचा आदेश न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

