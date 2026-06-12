/दानपेटीतील 7 कोटी गायब केल्याचा आरोप; अयोध्येत नवा वाद! राम मंदिर प्रकरणावरून राजकारणात जोरदार चर्चा

अयोध्येच्या राम मंदिरातील दानपेटीवर डल्ला मारल्याचं समोर आलं आहे. दानपेटीतील 7 कोटी गायब केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, दरम्यान यानंतर संजय राऊत यांनी सरकारवरच गंभीर आरोप केला आहे. तर राऊतांच्या आरोपांना भाजपनं देखील उत्तर दिलं आहे. राममंदिर दानपेटी कथित वादावर खासदार संजय राऊत यांनी मोठा दावा केलाय. राममंदिरात 5 कोटींचा अपहार झाल्याचा दावा राऊतांनी केलाय. मंदिरातील पैसे लुटण्यामागे कोण असा सवाल राऊतांनी केलाय. तसंच त्यांनी भाजप आणि संघावरही आरोप केला आहे.
जगभरातील रामभक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या अयोध्येच्या राम मंदिरातील दानपेटीवर डल्ला मारला गेल्याचा आरोप होऊ लागलाय. दानपेटीत भाविकांनी टाकलेल्या दानातील जवळपास 11 कोटींच्या रकमेत हेराफेरी केल्याचा आरोप होऊ लागलाय. सपा नेते अखिलेश यादव यांनी पहिल्यांदा याबाबत आवाज उठवला होता. त्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटलीय. पीएमओ आणि योगी सरकारनंही दानपेटीच्या हेराफेरीची चौकशी सुरु केलीये. या प्रकरणावरुन आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरु झालेत. भाजपचे नेते बृजभूषणसिंह यांनीही या हेराफेरीत दिग्गज असल्याचा आरोप करुन या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढवलंय.
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राम मंदिरातील दानपेटीवर मारलेल्या डल्ल्यावर संजय राऊत बोलणार नाही असं होणार नाही. त्यांनी राम मंदिराच्या दानपेटीच्या मुद्यावरुन थेट भाजपवर हल्लाबोल केला. राम मंदिराला विरोध करणा-यांना राम मंदिराच्या मुद्यावर बोलण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचं प्रत्युत्तर भाजपनं दिलंय. राम मंदिर हा कोट्यवधी लोकांच्या आस्थेचा विषय आहे. राम मंदिरात मर्यादा पुरुषोत्तमाच्या चरणी टाकलेल्या दानावर डल्ला मारणा-यांवर कठोरात कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
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राम मंदिर आंदोलनातील एक प्रमुख नेते आणि माजी खासदार विनय कटियार म्हणाले की, चौकशीला त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही. या विषयावर गंभीर विचारविनिमय करण्याची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले की, नेमक्या याच कारणास्तव त्यांना आज अयोध्येत यावे लागले. जर पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) अहवालाची मागणी केली असेल, तर तो येथे सादर केला पाहिजे. त्यांच्या मते, काही व्यक्तींनी गुन्हा केला आहे. ट्रस्टने या विषयावर सखोल विचारविनिमय केला पाहिजे.