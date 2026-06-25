/अमरनाथ यात्रेवर पाकिस्तानची वक्रदृष्टी, रचला विचारापलिकडचा कट; सीमेपलिकडे काय सुरुय?

नवी दिल्ली | अमरनाथ यात्रा सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकार, जम्मू काश्मीर सरकार आणि लष्कराकडून बरीच काळजी घेतली जाते. यात्रेकरुंच्या सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवत या परिसरात कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थासुद्धा तैनात केली जाते. दहशतवाद्यांची वक्रदृष्टी आणि शेजारी देशाकडून सातत्यानं होणाऱ्या खुरापती या धर्तीवर इथं सुरक्षिततेची प्रचंड काळजी घेतली जाते. यंदाचं वर्षही यास अपवाद नाही. मात्र, अमरनाथ यात्रा सुरु होण्यापूर्वीच जम्मू काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या खुरपती सुरू असल्यासंदर्भात एक मोठा खुलासा झाला आहे.
सीमेपलिकडून भारतीय हद्दीत येणाऱ्या मोबाईल आणि एन्क्रिप्टेड मेसेज सिग्नलमुळं इथं संरक्षण यंत्रणांच्या चिंतेत भर पडली आहेत. गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार दहशतवादी संघटना आधुनिक संचारमाध्यमांच्या मदतीनं पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या 'आकां'सह स्थानिक कट्टरतावाद्यांचं एक जाळं तयार करण्याचं काम सुरू असू शकतं. झी मीडियानं यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पडताळण्यासाठी घटनास्थळी घडणाऱ्या गोष्टींचा आढावा घेतला.
झी न्यूजच्या माहितीनुसार जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सीमेनजीक एक पथक पोहोचलं तेव्हा तिथं मोबाईल स्कॅन करण्यात आला आणि तिथंच पाकिस्तानचं बिंग फुटलं. भारतीय सीमेनजीक दोन मोबाईलवर पाकिस्तानातील अनेक टेलिकॉम कंपन्यांचे नेटलवर्क दिसत होते. ज्यामध्ये Zong, PK-Ufone, Jazz, Telenor (41099) आणि इतर काही नेटवर्कचा समावेश होता. इतकंच नव्हे, तर पडताळणीसाठी गेलेल्या या पथकानं जम्मूमध्ये साधारण एक किलोमीटरपर्यंत प्रवास केला तरीही या परतीच्या प्रवासावरही पाकिस्तानी नेटवर्क दिसून आले. ज्यामुळं सीमाभागात पाकिस्तानच्या मोबाईल नेटवर्कच्या कक्षा देशाच्या अंतर्गत भागांमध्येही शिरकाव करत असल्याचं स्पष्ट झालं.
सूत्रांच्या माहितीनुसार पाकव्याप्त काश्मीरमधून येणारे मोबाईल आणि एनक्रीप्टेड सिग्नल काश्मीरच्या बारामुल्ला आणि कुपवाडा ते अगदी जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ पर्यंत पोहोचल्याची बाब नाकारता येत नाही. या नेटवर्कचा वापर दहशतवादी आणि कट्टरतावादी संपर्क साझण्यासाठी, छुपे संदेश पाठवण्यासाठी आणि तत्सम कारवायांसाठी वापरत असावेत.
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते अमरनाथ यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानकडून कायमच काही खुरापती करण्यात येतात ज्यामध्ये भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला हानी पोहोचवण्याचा कट रचला जातो. यंदाच्या वर्षी मात्र नेटवर्क सिग्नलची संख्या जास्त असल्यानं पाकिस्तान नेमकं काय करु इच्छितोय याचाच मागोवा यंत्रणा घेत आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या संरक्षण यंत्रणांनी तत्सम कारवाया करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यावर भर दिला. मागील वर्षभरात मोठ्या संख्येननं इथं अनेकांना ताब्यातही घेण्यात आलं. मात्र सध्या पाकिस्तानकडून पुन्हा या खुरापतींना वेग दिला जात असल्यामुळं अमरनाथ यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणा सतर्क झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.