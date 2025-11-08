Amayra Death Case :'प्लीज मला शाळेत नाही जायचंय...' शाळेतच स्वत:ला संपवणाऱ्या 'त्या' मुलीच्या आईनं ऐकवलं शेवटचे शब्द

"मला शाळेत जायचे नाहीये, प्लीज मला पाठवू नकोस..." जयपूरमधील एका प्रतिष्ठित शाळेतून उडी मारलेल्या अमायराने तिच्या आईला ओरडून सांगितले. तिची आई शिवानीने रेकॉर्ड केलेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये अमायराने रडून रडून सांगितले. शाळेत आत्महत्या करणाऱ्या अमायराच्या पालकांनी सांगितले की, वारंवार तक्रारी करूनही शाळेने काहीही केले नाही. आईने ऑडिओ रेकॉर्ड केला आणि तिच्या मुलीच्या वर्गशिक्षिकेला पाठवून तिला कळवले की, माझ्या मुलीला शाळेत यावेसे वाटत नाही. यावर काहीतरी करा पण वर्गशिक्षिकेने काहीच केले नाही.
अमराच्या आईकडे अजूनही तिच्या मोबाईल फोनवर मुलाचा ऑडिओ आहे. ही एक वर्ष जुनी व्हॉट्सऍप घटना आहे, परंतु अमायराच्या आईच्या फोनवर अजूनही चॅट उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षभरापासून, जयपूरच्या प्रतिष्ठित नीरजा मोदी शाळेत शिकणाऱ्या 9 वर्षांच्या अमायराच्या पालकांनी शाळेतील शिक्षकांकडे तक्रार केली होती की काही विद्यार्थी तिला छेडतात, टोमणे मारतात आणि तिची चेष्टा करतात.
आई म्हणाली, "मी शाळेतील शिक्षकांशी अनेक वेळा बोललो, पण ते हा विषय टाळत राहिले." पालकांचा आरोप आहे की शाळेने कधीही ही समस्या गांभीर्याने घेतली नाही. अमायराची आई शिवानी म्हणते, "मी गेल्या वर्षभरात एकदा नाही तर अनेक वेळा वर्गशिक्षिका आणि वर्ग समन्वयकांशी बोललो. पण त्यांनी ते दुर्लक्षित केले आणि आज मी माझी मुलगी गमावली."
अमायराचे वडील विजय मीणा म्हणतात की पालक-शिक्षक मिटिंगदरम्यान (पीटीएम) काही मुलांनी अमायरा आणि दुसऱ्या मुलाकडे बोट दाखवले. ते म्हणतात की त्यांची मुलगी लाजिरवाणी होऊन त्यांच्या मागे लपली. त्यांनी लगेच शिक्षकांसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. तरी शिक्षकांनी याकडे दुर्लक्ष केलं.
शिवानी म्हणते, "पुढच्या वर्षी आम्ही तिला दुसऱ्या शाळेत बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. माझ्या मुलीला सेंट झेवियर्स शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी मी स्थानिक आमदार राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्याशीही बोललो. पण दुर्दैवाने, आम्ही वेळेत शाळा बदलू शकलो नाही."
अमायराचे काका साहिल म्हणतात, "आम्हाला उत्तरे हवी आहेत. आम्हाला शाळेकडून जाणून घ्यायचे आहे: ५,००० हून अधिक विद्यार्थी जिथे शिकतात तिथे सेफ्टी ग्रिल किंवा जाळ्यांशिवाय सहा मजली इमारत बांधण्याची परवानगी त्यांना कशी मिळाली? इतक्या मोठ्या इमारतीत मूलभूत सुरक्षा उपाययोजना का नाहीत?"