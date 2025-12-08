यंत्रणेचं अपयश पाहून जनताच झाली 'इंजिनिअर'; भारतात 'इथं' थेट नदीवर उभारला भव्य पूल!

Darjeeling Gorkhaland Bridge : देशाच्या डोंगराळ भागांमध्ये पूल उभारणी ही अतिशय आव्हानात्मक असून, तिथं प्रचंड अभियांत्रीकी कौशल्याची आवश्यकता भासते. मात्र अनेकदा ही आव्हानं इतकी मोठी होतात की, त्यापुढं यंत्रणासुद्धा असफल ठरतात. अशा वेळी जनतेची मात्र गळचेपी होती. पण, भारतातील एका अशाच भागातील जनतेनं ही आव्हानं किती लहान असतात हे दाखवून देत कमालीची कर्तबगारी दाखवली आहे.
पश्चिम बंगाच्या दार्जिलिंग येथील पर्वतीय भागांमध्ये एक असा इतिहास रचण्यात आला आहे, ज्याची दखल आता सारा देश घेताना दिसत आहे. या भागात चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना आपल्या घरांपर्यंत जाण्यासाठी नदीपात्र ओलांडून जावं लागत होतं. मात्र उथं पुल नसल्यामुळं हातावर पोट असणाऱ्या या मंडळींना कैक आव्हानांचा सामना करावा लागत होता. (Darjeeling) दार्जिलिंगच्या धोट्रे खोऱ्यात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना या अडचणींचा सर्वाधिक सामना करावा लागत होता. अखेर यावर तोडगा काढत याच ग्रामस्थांनी तुंगसुंह खोला नदीवर स्वत:चाच पूल उभा केला. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय त्यांनी हा पूल उभा करत त्याला 'गोरखालँड ब्रिज', असं नाव दिलं. ज्याकडे आता गोरखा समुदायाचं ऐक्य आणि आत्मसन्मानाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जात आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार नदीवरून ये-जा करण्यासाठी पुलाची व्यवस्था नसल्यामुळं स्थानिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामुळं काही नागरिक नोकरीला मुकत होते, लहान मुलांना शाळेत जाता येत नव्हतं. ही परिस्थिती पाहता वारंवार सरकार आणि गोरखालँड टेरिटोरियल अथॉरिटीकडे मदतीची हाकही मागितली. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्यानं जनतेनंच अखेर पुलाच्या उभारणीची जबाबदारी स्वीकारली.
नदीवर पूल उभारण्यासाठी 16 स्थानिक संस्थांनी भरीव योगदान दिलं. यासाठी स्वयंसेवक नेमत अनुदान जमवण्यात आलं. दिवस-रात्र मेहनत करण्यात आली मात्र हा पल्ला गाठणं इतकं सोपं नव्हतं. हा पुल बांधण्यादरम्यान अनेक अडचणी जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आल्या, पोलीसांनी इशारा दिला. निर्माणाधीन बांधकामाचं साहित्य रोखून धरण्यात आलं आणि स्थानिकांना एका अर्थी त्रास देण्यात आला. मात्र तरीही नागरिकांनी माघार घेतली नाही, एका स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीनं सामानाची व्यवस्था करत पुलाचं बांधकाम पूर्ण झालं.
Indian Gorkha Janshakti Front Chief Ajoy Edwards today inaugurated a bridge named "Gorkhaland" over Tungsung Khola connecting Tungsung T.E to Dhotrey valley. Built by 16 local societies without government aid, the bridge symbolizes the will… pic.twitter.com/xEjeEfiHZm
जनतेच्याच योगदानातून उभारण्यात आलेल्या या पुलाचं रविवार, 7 डिसेंबर 2025 रोजी लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट (IGJF)चे प्रमुख अजय एडवर्ड्स यांनी प्रमुख उपस्थिती लावत, 'हा पूल फक्त सिमेंट- काँक्रिट आणि लोखंडाचा नसून, गोरखा समुदायाच्या हृदयाची स्पंदनं आहेत' अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिली. संपूर्ण देशभरात या पुलाची आणि स्थानिकांच्या एकजुटीची चर्चा होत असून, ही निर्जीव वस्तूसुद्धा प्रचंड उर्जेनं अनेकांच्या आदर्शस्थानी येत आहे.