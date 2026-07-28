/Amazon Great Freedom Sale 2026 ची तारीख ठरली! ग्राहकांनो मेगा शॉपिंगची करा तयारी

Amazon Great Freedom Sale : वाचकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे, जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही, घरगुती उपकरण किंवा इतर कोणतेही गॅझेट खरेदी करण्याच्या इराद्यात असाल तर तुमच्यासाठीच ही बातमी आहे. ॲमेझॉनने आता बहुप्रतिक्षित 'ग्रेट फ्रीडम सेल 2026' च्या तारखा जाहीर केल्या आहेत, या सेलमध्ये ग्राहकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. या सेलमध्ये अनेक उत्पादनांवर सवलतींसह बँक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि एक्सचेंज यांसारखे फायदेही मिळणार आहेत. ॲमेझॉनचा हा सेल कधी सुरु होणार आणि ग्राहकांना त्याचा किती फायदा होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत.
ॲमेझॉन 'ग्रेट फ्रीडम सेल 2026' सेलमध्ये अनेक उत्पादनांवर सवलतींसह बँक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि एक्सचेंज यांसारखे फायदेही मिळणार आहेत. ॲमेझॉनने जाहीर केले आहे की, 'ग्रेट फ्रीडम सेल' 7 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणार आहे. हा दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी आयोजित केला जाणारा वार्षिक सेल आहे, तो यंदा देखील ग्राहकांसाठी ॲमेझॉन पुन्हा एकदा घेऊन येणार आहे. कंपनीने अद्याप या सेलचा कालावधी जाहीर केलेला नाही. तथापि, या सेलदरम्यान विविध उत्पादन श्रेणींवर आकर्षक ऑफर्स दिल्या जातील.
ॲमेझॉन 'ग्रेट फ्रीडम सेल 2026' या सेलमध्ये HDFC बँक क्रेडिट कार्ड आणि इझी EMI व्यवहारांवर 10 टक्के त्वरित सूट ग्राहकांना मिळणार आहे. ॲमेझॉन पे आयसीआयसीआय बँक कार्ड वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांना 5 टक्क्यांपर्यंत बचतीचा लाभ मिळेल. याव्यतिरिक्त, निवडक उत्पादनांवर नो-कॉस्ट EMI आणि एक्सचेंज ऑफर्स उपलब्ध असतील, ज्यामुळे खरेदी आणखी किफायतशीर होईल.
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या सेलदरम्यान ग्राहकांना फ्रीबी, बाय मोअर सेव्ह मोअर, ॲमेझॉन कॉम्बो, एक्सचेंज कॉम्बो, ॲमेझॉन कूपन्स आणि सॅम्पल मॅनिया यांसारख्या अनेक ऑफर्स मिळतील. ते 10 टक्के सवलतीसह गिफ्ट कार्ड्स आणि व्हाउचर्सचाही लाभ घेऊ शकतात. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक उत्पादनावरील सवलतींबद्दलची संपूर्ण माहिती सेल सुरू होण्यापूर्वी दिली जाईल.
कंपनीने सांगितले आहे की, या सेलमध्ये ग्राहकांना प्रत्येक दिवशी काही खास ऑफर मिळणार आहेत. यामध्ये टॅाप 100 डील्स, ब्लॉकबस्टर डील्स, एक्सचेंजसह ब्लॉकबस्टर डील्स आणि ट्रेंडिंग डील्स यांसारख्या विशेष ऑफर्स देखील ग्राहकांना दिल्या जाणार आहेत. मर्यादित कालावधीसाठीच्या डील्स देखील दररोज रात्री 8 वाजता सुरू होतील, ज्यामध्ये मर्यादित वेळेसाठी अतिरिक्त सवलत दिली जाईल.
ॲमेझॉन पे वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अनेक अतिरिक्त ऑफर्स आहेत. यामध्ये सेव्ह्ड मनी फीचरद्वारे खरेदीवर 50 रुपयांचा लाभ, 2,000 पर्यंतचा कॅशबॅक आणि ॲमेझॉन पे द्वारे कार विमा खरेदीवर 999 पर्यंतची सूट यांचा समावेश आहे.