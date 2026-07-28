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Amazon Great Freedom Sale 2026 ची तारीख ठरली! ग्राहकांनो मेगा शॉपिंगची करा तयारी

 तुम्ही नवीन स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही, घरगुती उपकरण किंवा इतर कोणतेही गॅझेट खरेदी करण्याच्या इराद्यात असाल तर तुमच्यासाठीच ही बातमी आहे. ॲमेझॉनने आता बहुप्रतिक्षित 'ग्रेट फ्रीडम सेल 2026' च्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 28, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:01 PM IST
Amazon Great Freedom Sale 2026 ची तारीख ठरली! ग्राहकांनो मेगा शॉपिंगची करा तयारी
Image Credit: Amazon Great Freedom Sale 2026 ची तारीख ठरली (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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Amazon Great Freedom Sale 2026 ची तारीख ठरली! ग्राहकांनो मेगा शॉपिंगची करा तयारी
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