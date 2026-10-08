अॅमेझॉनच्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा नोकरी कपातीचा सामना करावा लागत आहे. यावेळी कंपनीच्या मुख्य किरकोळ विक्री व्यवसायातील (रिटेल बिझनेस) काही विभागांसह अनेक टीम्समधील कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. या कपातीचा फटका भारत, अमेरिका आणि ब्रिटनमधील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. 'Business Insider'च्या रिपोर्टनुसार, जागतिक स्तरावर 1000 पेक्षा कमी कार्यालयीन कर्मचारी या कपातीमुळे प्रभावित झाले आहेत.
अॅमेझॉनने कर्मचारी कपात करण्याला दुजोरा दिला आहे. परंतु ही संख्या कमी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे बदल प्रामुख्याने त्यांच्या स्टोअर्स व्यवसायात (जो कंपनीचे मुख्य ई-कॉमर्स कामकाज चालवतो) करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, एकीकडे ॲमेझॉनचा ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सुरु असतानाच ही कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्लॅकसह अंतर्गत संवाद माध्यमांद्वारे कर्मचारी कपातीची माहिती देण्यास सुरुवात केली.
ही कपात एका विशिष्ट प्रकारच्या कामापुरती मर्यादित असल्याचे दिसत नाही. रिपोर्टनुसार, ग्राहक सेवा (customer service), विक्री भागीदार सेवा (selling partner services) आणि मार्केटप्लेस सपोर्टशी संबंधित टीम्सवर याचा परिणाम झाला आहे. ॲमेझॉनच्या किरकोळ विक्री (रिटेल) विभागातील अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) पदांवरही याचा फटका बसला आहे.
अॅमेझॉनमधील एका मोठ्या पुनर्रचनेनंतर ही नवीन कपात करण्यात आली आहे. खर्च कमी करण्यासाठी आणि आपली संघटनात्मक रचना सुलभ करण्यासाठी, कंपनीने 2025 च्या उत्तरार्धापासून ते जानेवारी 2026 या काळात सुमारे 30 हजार कॉर्पोरेट नोकऱ्या कमी केल्या होत्या. कर्मचारी कपातीची ही नवीन फेरी तुलनेने लहान असली, तरी त्यावरून हे स्पष्ट होते की पुनर्रचनेची प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे थांबलेली नाही.
अॅमेझॉन 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) क्षेत्रातही मोठी पावले उचलत आहे. त्याच वेळी, कंपनी AI साठी आवश्यक असलेल्या डेटा सेंटर्स, चिप्स आणि इतर पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची तयारी करत आहे. अॅमेझॉन या क्षेत्रांमध्ये सुमारे 220 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखत आहे.
ॲमेझॉन भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असतानाच ही नवीन कपात (ले-ऑफ्स) करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात, ॲमेझॉनने बेंगळुरूमध्ये एक नवीन कॅम्पस सुरू केला, ज्याचे वर्णन त्यांनी आशियातील त्यांचे दुसरे सर्वात मोठे कार्यालय असे केले होते. 1.1 दशलक्ष चौरस फुटांच्या या सुविधेमध्ये ई-कॉमर्स, पेमेंट्स, तंत्रज्ञान आणि विक्रेता सेवा (सेलर सर्व्हिसेस) या क्षेत्रांतील 7 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कामासाठी आवश्यक ती व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे. या नव्या कपातीचा अर्थ ॲमेझॉन भारतातून माघार घेत आहे असा होत नाही.
8 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री 12 वाजता सर्व ग्राहकांसाठी सुरू झालेल्या 'ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल 2026' सेलमध्ये टीव्ही, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स आणि इतर अनेक घरगुती उपकरणांवर 65 टक्क्यांपर्यंतची सवलत मिळत आहे. विविध श्रेणींमधील सवलतींव्यतिरिक्त, ॲमेझॉन एसबीआय (SBI) डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्सचा (क्रेडिट कार्ड ईएमआय व्यवहारांसह) वापर करून केलेल्या खरेदीवर 10 टक्के त्वरित सवलत देत आहे.
'ॲमेझॉन पे आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्ड' (Amazon Pay ICICI Bank Credit Card) वापरणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या खरेदीवर 5 टक्के अमर्यादित कॅशबॅकही मिळू शकतो.
ॲमेझॉन प्राइम सदस्य निवडक उपकरणांवर अतिरिक्त २५० रुपयांचा कॅशबॅक मिळवू शकतात.
कंपनी 'ॲमेझॉन पे लेटर ईएमआय' (Amazon Pay Later EMI) द्वारे केलेल्या व्यवहारांवरही 10 टक्के कॅशबॅक देत आहे.