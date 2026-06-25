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38 लाख लोकांना नोकरी मिळणार; Amazon कंपनीची भारतात 450000 कोटींची महागुंतवणूक

Amazon कंपनी भारतात 450000 कोटींची महागुंतवणूक करणार आहे. यामुळे 38 लाख लोकांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:53 PM IST
38 लाख लोकांना नोकरी मिळणार; Amazon कंपनीची भारतात 450000 कोटींची महागुंतवणूक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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