/38 लाख लोकांना नोकरी मिळणार; Amazon कंपनीची भारतात 450000 कोटींची महागुंतवणूक

Amazon Investment in India: भारतात लवकरच 38 लाख लोकांना नोकरी मिळणार आहे. Amazon कंपनी भारतात 450000 कोटींची महागुंतवणूक करणार आहे. ॲमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. जॅसी यांनी यावेळी भारतात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली.
ॲमेझॉन कंपनी भारतात व्यवसायाचा विस्तार वाढवत आहे. यामुळे ॲमेझॉन कंपनी 2026 ते 2030 या काळात एकूण 48 अब्ज डॉलर्स अंदाजे 4.50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात करणार आहे. यामुळे लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असे जॅसी यांनी सांगितले.
देशात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करण्यासाठी 2030 पर्यंत अतिरिक्त 13 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणाही त्यांनी केली. पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भेटीचा फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. या पोस्टसोबत त्यांनी भारतात करण्यात येणाऱ्या महागुतवणुकीची देखील माहिती दिली.
ॲमेझॉन पुढील पाच वर्षांत भारतात 48 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. या गुंतवणुकीपैकी 21 अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम एआय (AI) आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवली जाणार आहे. 2030 पर्यंत 38 लाख रोजगार निर्माण होणार आहे. 80 अब्ज डॉलर्सची ई-कॉमर्स निर्यात सक्षम करणे आणि दीड कोटी लहान व्यवसाय, 40 लाख सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत एआयचे फायदे पोहोचवणे, अशी ॲमेझॉनची योजना आहे.
ॲमेझॉनच्या अधिकृत साइटवर भारतात करण्यात येणाऱ्या या महागुंतवणीबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या नवीन गुंतवणुकीमुळे 2026 ते 2030 दरम्यान भारतातील एआय आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी ॲमेझॉनची एकूण नियोजित गुंतवणूक 21 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होईल. भारतातील एआय आणि क्लाउड क्षेत्रातील ही सर्वात मोठ्या जागतिक गुंतवणुकींपैकी एक असणार आहे. अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) मुंबई आणि हैदराबादमधील आपल्या डेटा सेंटर नेटवर्कचा विस्तार करणार आहे. यामुळे स्टार्टअप्स, मोठे उद्योग आणि सरकारी संस्थांना एआय चिप्स, मॅनेज्ड एआय सर्व्हिसेस, सुरक्षित क्लाउड टेक्नॉलॉजी आणि डेव्हलपर टूल्सचा अधिक चांगला वापर करता येणार आहे.