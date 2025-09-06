English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ambani family: मुंबईतील 27 मजली अँटिलिया हे जगातील सर्वात महागड्या निवासस्थानांपैकी एक आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 6, 2025, 08:55 PM IST
इतका तर वर्षभराचा पगारपण नसतो; अंबानी परिवार एका दिवसात किती रुपये करतो खर्च? आकडा ऐकून व्हाल हैराण!
अंबानी परिवार

Ambani family:  अंबानी कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च: कोट्यवधींची राजेशाही जीवनशैलीजगातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांपैकी एक असलेल्या अंबानी कुटुंबाची विलासी जीवनशैली नेहमीच चर्चेत असते. मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. 

अँटिलियाची देखभाल

मुंबईतील 27 मजली अँटिलिया हे जगातील सर्वात महागड्या निवासस्थानांपैकी एक आहे. येथे 600 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, वीज, पाणी, सुरक्षा आणि देखभालीवर दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.

आलिशान वाहनांचा संग्रह

अंबानी कुटुंबाकडे रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी आणि मर्सिडीजसारख्या शेकडो लक्झरी गाड्या आहेत. या गाड्यांच्या देखभालीसह ड्रायव्हर्सचे मासिक वेतन 1.5 ते 2 लाख रुपये आहे, ज्यामुळे रोजचा खर्च लाखोंच्या घरात जातो.

खाजगी जेट आणि हेलिकॉप्टर

मुकेश अंबानी यांनी नीता अंबानी यांना कोट्यवधींचे खाजगी जेट भेट दिले आहे. या जेट्स आणि हेलिकॉप्टरच्या देखभालीसाठी दररोज लाखो रुपये खर्च होतात, जे त्यांच्या विलासी प्रवासाचे प्रतीक आहे.

नीता अंबानी यांची शाही शैली

नीता अंबानी त्यांच्या स्टायलिश दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्या आपल्या मुलांना आणि सुनेला कोट्यवधींचे दागिने भेट देतात, ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात मोठी भर पडते.

जागतिक दर्जाचे शेफ

अंबानी कुटुंबासाठी जगातील सर्वोत्तम शेफ भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पदार्थ बनवतात. या शेफ आणि स्वयंपाकघरातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन लाखोंमध्ये आहे, ज्यामुळे खाण्यापिण्यावरही मोठा खर्च होतो.

उच्चस्तरीय सुरक्षा

अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी एनएसजी कमांडोसह विशेष प्रशिक्षित रक्षक तैनात असतात. केवळ सुरक्षेवर दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, जे त्यांच्या जीवनशैलीचा महत्त्वाचा भाग आहे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन

अँटिलियातील 600 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक पगार अंदाजे 12 कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दररोज लाखो रुपये खर्च होतात, जे अंबानी कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चात मोलाची भर घालते.

प्रविण दाभोळकर

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

