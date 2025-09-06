इतका तर वर्षभराचा पगारपण नसतो; अंबानी परिवार एका दिवसात किती रुपये करतो खर्च? आकडा ऐकून व्हाल हैराण!

Ambani family: अंबानी कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च: कोट्यवधींची राजेशाही जीवनशैलीजगातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांपैकी एक असलेल्या अंबानी कुटुंबाची विलासी जीवनशैली नेहमीच चर्चेत असते. मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
मुंबईतील 27 मजली अँटिलिया हे जगातील सर्वात महागड्या निवासस्थानांपैकी एक आहे. येथे 600 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, वीज, पाणी, सुरक्षा आणि देखभालीवर दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.
अंबानी कुटुंबाकडे रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी आणि मर्सिडीजसारख्या शेकडो लक्झरी गाड्या आहेत. या गाड्यांच्या देखभालीसह ड्रायव्हर्सचे मासिक वेतन 1.5 ते 2 लाख रुपये आहे, ज्यामुळे रोजचा खर्च लाखोंच्या घरात जातो.
मुकेश अंबानी यांनी नीता अंबानी यांना कोट्यवधींचे खाजगी जेट भेट दिले आहे. या जेट्स आणि हेलिकॉप्टरच्या देखभालीसाठी दररोज लाखो रुपये खर्च होतात, जे त्यांच्या विलासी प्रवासाचे प्रतीक आहे.
नीता अंबानी त्यांच्या स्टायलिश दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्या आपल्या मुलांना आणि सुनेला कोट्यवधींचे दागिने भेट देतात, ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात मोठी भर पडते.
अंबानी कुटुंबासाठी जगातील सर्वोत्तम शेफ भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पदार्थ बनवतात. या शेफ आणि स्वयंपाकघरातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन लाखोंमध्ये आहे, ज्यामुळे खाण्यापिण्यावरही मोठा खर्च होतो.
अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी एनएसजी कमांडोसह विशेष प्रशिक्षित रक्षक तैनात असतात. केवळ सुरक्षेवर दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, जे त्यांच्या जीवनशैलीचा महत्त्वाचा भाग आहे.
अँटिलियातील 600 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक पगार अंदाजे 12 कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दररोज लाखो रुपये खर्च होतात, जे अंबानी कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चात मोलाची भर घालते.