अंबानी व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल थेट खरेदी करणार, अमेरिका सरकारने डायरेक्ट परवाना दिला; एका डीलची संपर्ण जगात चर्चा

Ambani Venezuela Oil Licence : भारतातील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ला अमेरिकेकडून व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल थेट खरेदी करण्याचा परवाना मिळाला आहे. या परवानगीमुळे देशातील सर्वात मोठी खाजगी रिफायनिंग कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सवलतीच्या दरात जड कच्चे तेल आयात करता येईल. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल गुजरातमधील जामनगर येथील रिफायनरीच्या पायाभूत सुविधांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे त्याचे रिफायनिंग मार्जिन सुधारू शकते. तथापि, व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेकडून परवाना मिळाल्याबद्दल रिलायन्स इंडस्ट्रीजने भाष्य करण्यास नकार दिला
सूत्रांनुसार, जानेवारीच्या अखेरीस अमेरिकेने काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना व्हेनेझुएलाकडून थेट तेल खरेदी करण्याची सामान्य परवानगी दिली. यापूर्वी अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाकडून थेट तेल खरेदी करण्यास मनाई होती आणि व्यापाऱ्यांमार्फत तेल पुरवठा केला जात होता. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करून अमेरिकेच्या तुरुंगात पाठवल्यानंतर व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची थेट खरेदी पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा वाढली होती. तेव्हापासून अमेरिकेनेही आपले निर्बंध शिथिल केले आहेत.
गुजरातमधील जामनगर येथे जगातील सर्वात मोठे रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स चालवणारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज अमेरिकेचे निर्बंध लादण्यापूर्वी व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची नियमित खरेदीदार होती. तथापि, व्हेनेझुएलाच्या मादुरो सरकारवर अमेरिकेचे निर्बंध लादल्यानंतर 2019-20 मध्ये ही आयात थांबवण्यात आली. तथापि, 2024 मध्ये देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या सवलतीदरम्यान रिलायन्सने व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी केले. या वर्षी, व्यापाऱ्यांद्वारे तेल खरेदी पुन्हा सुरू झाल्यावर, रिलायन्सने विटोलमधून 20 लाख बॅरल तेल खरेदी केले. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडनेही या सवलतीचा फायदा घेतला. एकत्रितपणे, या दोन्ही सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी व्हेनेझुएलातून 20 लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास आणि अमेरिकेसह इतर स्रोतांकडून तेल आयात वाढविण्यास सहमती दर्शविली आहे. सूत्रांनी सांगितले की व्हेनेझुएलाच्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करणे हे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या खरेदी स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. रशियाकडून तेल आयात कमी होण्याची शक्यता असताना व्हेनेझुएलाचे तेल महत्त्वाचे बनते. व्हेनेझुएलाचा ओरिनोको बेल्ट प्रदेश त्याच्या जड आणि अति-जड कच्च्या तेलासाठी ओळखला जातो. रिलायन्सची जामनगर रिफायनरी या ग्रेडच्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्यास पूर्णपणे सक्षम मानली जाते.