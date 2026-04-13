English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Ambedkar Jayanti: 14 एप्रिलला शाळा-कॉलेज, बँक ते शेअर मार्केटपर्यंत काय सुरु? काय बंद?

Ambedkar Jayanti: 14 एप्रिलला शाळा-कॉलेज, बँक ते शेअर मार्केटपर्यंत काय सुरु? काय बंद?

14th April Holiday: 14 एप्रिल रोजी शाळा, शेअर मार्केट, बँक यापैकी काय बंद राहणार? काय सुरु राहणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 13, 2026, 04:40 PM IST
14 एप्रिल सुट्टी

14th April Holiday: भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची जयंती 14 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात साजरी होईल. बाबासाहेबांचे अनुयायी जयंतीच्या एकमेकांना शुभेच्छा देतील. कर्मचारी विभागाने (DoPT) अधिकृत परिपत्रक काढून सर्व केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना याची माहिती दिली आहे. 14 एप्रिल रोजी आंबेडकर जयंतीसोबत बैसाखी, तमिळ नववर्ष, बोहाग बिहू, चेइराओबा आणि बुइशु सारख्या सणांमुळे अनेक राज्यांत एकत्रित सुट्टी पडली आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांना आरामाचा दिवस मिळणार आहे. 14 एप्रिल रोजी शाळा, शेअर मार्केट, बँक यापैकी काय बंद राहणार? काय सुरु राहणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

शाळा-कॉलेज पूर्णपणे बंद

14 एप्रिल रोजी शाळांना सुट्ट्यांमुळे देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था बंद राहतील. केंद्रीय आणि राज्य शाळा दोन्ही यात समाविष्ट आहेत. एप्रिल महिन्यात 8 ते 14 तारखेदरम्यान अनेक सण आणि साप्ताहिक सुट्ट्या येत असल्याने विद्यार्थ्यांना सलग सहा-सात दिवसांचा ब्रेक मिळतोय. पंजाबमध्ये 8 एप्रिलला गुरु नाभादास जयंती, 11 एप्रिलला दुसरा शनिवार, 12 एप्रिल रविवार, 13 एप्रिल बैसाखी पूर्णिमा आणि 14 एप्रिल आंबेडकर जयंती अशी साखळी तयार झालीय. उन्हाळी सुट्टीपूर्वी हा ‘मिनी वेकेशन’ विद्यार्थ्यांसाठी खूप आनंददायी ठरणार आहे.

बँका बहुतेक शहरांत बंद

आरबीआयच्या सुट्टी यादीप्रमाणे 14 एप्रिलला बहुतेक शहरांत बँका बंद राहतील. मुंबई, बंगळुरू, लखनौ, पटणा, चेन्नई, कोची, हैदराबाद आणि गुवाहाटी येथे शाखा पूर्णपणे बंद असतील. फक्त काही विशिष्ट शहरांत कामकाज सुरू राहील. बँक शाखा बंद असल्या तरी एटीएम, यूपीआय, नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग पूर्णपणे चालू राहतील. त्यामुळे अत्यावश्यक व्यवहार ऑनलाइन करता येतील. मात्र, शाखेत जाऊन करायचे काम असेल तर आधी आपल्या शहराची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे.

कोणत्या शहरांत बँका खुल्या?

दिल्ली, भोपाळ, चंदीगड, रायपूर, शिल्लोंग, शिमला, ऐझावल, इटानगर आणि कोहिमा या शहरांत बँका सामान्यप्रमाणे खुल्या राहतील. या शहरांतील रहिवाशांना सुट्टीचा फटका बसणार नाही. इतर सर्व ठिकाणी मात्र शाखा बंद असतील. आरबीआयने आधीच सुट्टी यादी प्रसिद्ध केली असल्याने नागरिकांनी ती तपासून घ्यावी, जेणेकरून अनावश्यक प्रवास आणि वेळेचा अपव्यय टाळता येणार आहे.

शेअर बाजार पूर्ण बंद

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोन्ही 14 एप्रिलला पूर्णपणे बंद राहतील. इक्विटी, डेरिव्हेटिव्ह, करेंसी आणि कमोडिटी सर्व विभाग बंद असतील. जागतिक बाजार मात्र सुरू राहतील, त्यामुळे 15 एप्रिलला भारतीय बाजारावर जागतिक संकेतांचा एकदम प्रभाव पडू शकतो. गॅप-अप किंवा गॅप-डाउन ओपनिंग होण्याची शक्यता वाढलीय. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्सनी लीव्हरेज पोजिशन्स टाळाव्यात आणि लाँग टर्म गुंतवणूकदारांनी हा दिवस रणनीती आढावा घेण्यासाठी वापरावा, असा सल्ला देण्यात आलाय. 

सलग सुट्ट्यांचा फायदा

एप्रिल 8 ते 14 या कालावधीत अनेक सुट्ट्या एकत्र आल्याने विद्यार्थ्यांना घरात आराम करण्याची आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळालीय. उन्हाळी सुट्टी अगोदरच हा छोटासा ब्रेक मन रिझवणारा ठरलाय. सरकारी कर्मचारी आणि बँक कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांती मिळणार असल्याने कामाच्या दबावातून थोडा दिलासा मिळालाय. मात्र सुट्टीचा फायदा घेताना महत्त्वाच्या कामांची आधीच आखणी करणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.

पुढील सुट्ट्या

सुट्टीपूर्वी आजच अत्यावश्यक बँकिंग किंवा शाळेचे काम पूर्ण करा. ऑनलाइन सेवांचा जास्तीत जास्त वापर करा. आरबीआय आणि DoPT च्या अधिकृत वेबसाइटवरून नेहमी ताजी माहिती घ्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 2026 मध्ये एप्रिलनंतर महाराष्ट्र दिन, बकरी ईद, मुहर्रम, गणेश चतुर्थी, दिवाळी अशा 9 ट्रेडिंग सुट्ट्या बाकी आहेत. यामुळे गुंतवणूकदारांनी कॅलेंडर आधीच तयार ठेवावा. आंबेडकर जयंती ही फक्त सुट्टी नाही, तर समता, न्याय आणि संविधानिक मूल्यांची आठवण करणारा दिवस आहे. त्यामुळे सुरक्षित आणि सुट्टीचा आनंद घ्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
ambedkar jayantiAmbedkar Jayanti holiday14th April14th April Holiday

इतर बातम्या

Dosa Batter Death Case : डोशाचं पीठ, डायरी, राहाचा मृतदेह ब...

भारत