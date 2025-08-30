भारताच्या IT सेक्टरची ताकद पाहून अमेरिकाच काय संपूर्ण जग हादरले! देशाचा GDP डायरेक्ट 9.3 टक्क्यांनी वाढला

India Q1 Gdp Growth 7.8 Percent Surge Indian Economy : भारताच्या अर्थव्यवस्थेने संपूर्ण जगाला आश्चर्यचकित केले आहे. पाच तिमाहींनंतरची सर्वात जलद जीडीपी वाढ नोंदवली आहे. अंदाजांना मागे टाकत, भारताचा जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. सरकारच्या ताज्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे. भारताला मृत अर्थव्यवस्था म्हणणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तोंडावर हा चापट मारण्यापेक्षा कमी नाही. भारताच्या IT सेक्टरची ताकद पाहून अमेरिकाच काय संपूर्ण जग हादरले आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) च्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ दर 7.8 टक्के होता. गेल्या पाच तिमाहींमधील हा सर्वाधिक आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या ईटी पोलमध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ दर 6.3 % ते 7% दरम्यान राहण्याचा अंदाज होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने 6.5 % अंदाज लावला होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत जीडीपी वाढ दर 6.7% होता, जो 15 महिन्यांतील सर्वात कमी होता. भारताच्या जीडीपीमधील नेत्रदीपक वाढीमध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वात मोठा वाटा आहे. सेवा क्षेत्राने 9.3% ची उल्लेखनीय वाढ नोंदवली आहे, ज्यावरून हे सिद्ध होते की अर्थव्यवस्थेची खरी गती येथूनच येत आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) नुसार, एकूण GDP उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा 55% पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच, प्रत्येक 100 रुपयांच्या GDP पैकी सुमारे 55 रुपये सेवा क्षेत्रातून येतो. सर्व्हिस सेक्टरमधील तेजीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेने रॉकेट भरारी घेतली आहे.