India Pakistan War : भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान अमेरिकेचं मोठं विधान; व्हाईट हाऊसने म्हटलं की 'राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना...'

Donald Trump on India Pakistan War : भारत - पाकिस्तानमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाकिस्तानकडून भारतातील अनेक शहरांवर ड्रोन हल्ला करण्यात येत आहे. उत्तरेकडील बारामुल्ला ते दक्षिणेकडील भूजपर्यंत, आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि पाकिस्तानशी असलेल्या नियंत्रण रेषेवर 26 ठिकाणी ड्रोन दिसले आहेत. यामध्ये नागरी आणि लष्करी लक्ष्यांना संभाव्य धोका निर्माण करणारे संशयित सशस्त्र ड्रोन समाविष्ट आहेत. या ठिकाणी बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नागरोटा, जम्मू, फिरोजपूर, पठाणकोट, फाजिल्का, लालगड जट्टा, जैसलमेर, बारमेर, भुज, कुआरबेट आणि लाखी नाला यांचा समावेश आहे, असं संरक्षण सूत्रांनी सांगितलं आहे.

भारत आणि पाकिस्तानने अनेक भारतीय शहरांवर ड्रोन हल्ले केल्याने भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढत असताना, व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी म्हटलं आहे की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भारतीय उपखंडातील दोन्ही देशांमधील तणाव लवकरात लवकर कमी करायचा आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो दोन्ही देशांच्या संपर्कात आहेत. (America big statement amid India Pakistan War White House says President Donald Trump says)

#WATCH | Washington, DC | On US efforts to mediate in the India-Pakistan conflict, White House Press Secretary Karoline Leavitt says, "This is something that the Secretary of State and now our NSA as well, Marco Rubio, has been involved in. The President has expressed that he… pic.twitter.com/NL55jSFyIM

— ANI (@ANI) May 9, 2025