भारताशी पंगा घेणाऱ्या अमेरिकेला सर्वात मोठा झटका! कापड, रत्ने, दागिने... भारताची निर्यात वाढली

India export growth 2025 textiles gems jewelry marine products : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर कर लादल्यापासून अमेरिकेतील निर्यात घटली आहे. भारतातील कापड, रत्ने, दागिने आणि सागरी उत्पादनांवर चांगलाच परिणाम होईल. तथापि, हे प्रमाण कमी आहे. जेव्हा अमेरिकेने शुल्काद्वारे भारतासाठीचे दरवाजे बंद केले तेव्हा इतर देशांनी भारतीय उत्पादनांचे स्वागत केले. अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांना भारताच्या कापड, रत्ने, दागिने आणि सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून माहिती उपलब्ध आहे. यावरून असे दिसून येते की भारत विविध देशांना आपला माल विकत आहे आणि तो केवळ अमेरिकेवर अवलंबून नाही. युएई, व्हिएतनाम, बेल्जियम आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये या उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. आशिया, युरोप आणि पश्चिम आशियामध्ये वाढत्या मागणीमुळे या प्रदेशांना भारताच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान भारताच्या सीफूड निर्यातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 15.6 टक्क्यांनी वाढ झाली, जी एकूण 4.83 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. ही वाढ प्रामुख्याने अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये सीफूडच्या वाढत्या मागणीमुळे झाली. जरी अमेरिका ही सीफूड निर्यातीची सर्वात मोठी बाजारपेठ राहिली असली तरी, भारताने 1.44 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली असली तरी, व्हिएतनाम (100.4 टक्के), बेल्जियम (73.0 टक्के) आणि थायलंड (54.4 टक्के) मध्ये सर्वात जास्त वाढ दिसून आली. यावरून असे दिसून येते की भारत आशिया आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आपला सीफूड व्यापार वाढवत आहे. चीन (9.8 टक्के), मलेशिया (64.2 टक्के) आणि जपान (10.9 टक्के) मध्येही वाढ झाली.
पेरू आणि नायजेरियासारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारताची कापड निर्यात वाढली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर 2025 पर्यंत, भारताच्या कापड निर्यातीत 1.23 टक्के इतकी माफक पण सकारात्मक वाढ झाली, जी एकूण 28.05 अब्ज डॉलर होती. ही वाढ अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये असलेल्या मजबूत मागणीमुळे झाली. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील निर्यातीत 8.6 टक्के 136.5 दशलक्ष डॉलरने वाढ झाली. ज्यामुळे ते भारतीय कापडांसाठी एक महत्त्वाचे प्रादेशिक केंद्र म्हणून स्थापित झाले. युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेमध्येही भारतीय कापडांची मागणी वाढत आहे. नेदरलँड्समध्ये 11.8 टक्के, पोलंडमध्ये 24.1 टक्के, स्पेनमध्ये 9.1 टक्के आणि इजिप्तमध्ये 24.5 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत 1.24 टक्क्यांची वाढ झाली, जी एकूण 22.73 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) ही रत्ने आणि दागिन्यांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ राहिली, निर्यातीत 37.7 टक्क्यांनी 1.93 अब्ज डॉलर्स वाढ झाली.
दक्षिण कोरियामध्ये 134 टक्के, सौदी अरेबियामध्ये 68 टक्के आणि कॅनडामध्ये 41 टक्के वाढ झाली. हे उदयोन्मुख लक्झरी आणि गुंतवणूक-केंद्रित बाजारपेठांमध्ये भारतीय दागिने आणि कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांच्या वाढत्या मागणीचे प्रतिबिंब आहे.