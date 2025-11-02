English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारताशी पंगा घेणाऱ्या अमेरिकेला सर्वात मोठा झटका! कापड, रत्ने, दागिने... भारताची निर्यात वाढली

अमेरिकन बाजारपेठेत नसलेल्या देशांमध्ये आता भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. भारतावर शुल्क लादल्यापासून अमेरिकन बाजारपेठेत नसलेल्या देशांना होणारी निर्यात वाढली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 2, 2025, 04:54 PM IST
भारताशी पंगा घेणाऱ्या अमेरिकेला सर्वात मोठा झटका! कापड, रत्ने, दागिने... भारताची निर्यात वाढली

 India export growth 2025 textiles gems jewelry marine products : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर कर लादल्यापासून अमेरिकेतील निर्यात घटली आहे. भारतातील कापड, रत्ने, दागिने आणि सागरी उत्पादनांवर चांगलाच परिणाम होईल. तथापि, हे प्रमाण कमी आहे. जेव्हा अमेरिकेने शुल्काद्वारे भारतासाठीचे दरवाजे बंद केले तेव्हा इतर देशांनी भारतीय उत्पादनांचे स्वागत केले. अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांना भारताच्या कापड, रत्ने, दागिने आणि सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून माहिती उपलब्ध आहे. यावरून असे दिसून येते की भारत विविध देशांना आपला माल विकत आहे आणि तो केवळ अमेरिकेवर अवलंबून नाही. युएई, व्हिएतनाम, बेल्जियम आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये या उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. आशिया, युरोप आणि पश्चिम आशियामध्ये वाढत्या मागणीमुळे या प्रदेशांना भारताच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

सागरी उत्पादनांमध्ये किती वाढ?

आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान भारताच्या सीफूड निर्यातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 15.6 टक्क्यांनी वाढ झाली, जी एकूण 4.83 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. ही वाढ प्रामुख्याने अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये सीफूडच्या वाढत्या मागणीमुळे झाली. जरी अमेरिका ही सीफूड निर्यातीची सर्वात मोठी बाजारपेठ राहिली असली तरी, भारताने 1.44 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली असली तरी, व्हिएतनाम (100.4 टक्के), बेल्जियम (73.0 टक्के) आणि थायलंड (54.4 टक्के) मध्ये सर्वात जास्त वाढ दिसून आली. यावरून असे दिसून येते की भारत आशिया आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आपला सीफूड व्यापार वाढवत आहे. चीन (9.8 टक्के), मलेशिया (64.2 टक्के) आणि जपान (10.9 टक्के) मध्येही वाढ झाली.
पेरू आणि नायजेरियासारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारताची कापड निर्यात वाढली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर 2025 पर्यंत, भारताच्या कापड निर्यातीत 1.23 टक्के इतकी माफक पण सकारात्मक वाढ झाली, जी एकूण 28.05 अब्ज डॉलर होती. ही वाढ अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये असलेल्या मजबूत मागणीमुळे झाली. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील निर्यातीत 8.6 टक्के 136.5 दशलक्ष डॉलरने वाढ झाली. ज्यामुळे ते भारतीय कापडांसाठी एक महत्त्वाचे प्रादेशिक केंद्र म्हणून स्थापित झाले. युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेमध्येही भारतीय कापडांची मागणी वाढत आहे. नेदरलँड्समध्ये 11.8 टक्के, पोलंडमध्ये 24.1 टक्के, स्पेनमध्ये 9.1 टक्के आणि इजिप्तमध्ये 24.5 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.

रत्ने आणि दागिन्यांची मागणी कुठे वाढली?

या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत 1.24 टक्क्यांची वाढ झाली, जी एकूण 22.73 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) ही रत्ने आणि दागिन्यांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ राहिली, निर्यातीत 37.7 टक्क्यांनी 1.93 अब्ज डॉलर्स वाढ झाली.
दक्षिण कोरियामध्ये 134 टक्के, सौदी अरेबियामध्ये 68 टक्के आणि कॅनडामध्ये 41 टक्के वाढ झाली. हे उदयोन्मुख लक्झरी आणि गुंतवणूक-केंद्रित बाजारपेठांमध्ये भारतीय दागिने आणि कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांच्या वाढत्या मागणीचे प्रतिबिंब आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
America biggest blow to break up with Indiatextilesgems jewelleryIndia exports increasedअमेरिका

इतर बातम्या

कीर्तनानंतर पांडुरंगाच्या चरणी घेतला अखेरचा श्वास, कार्तिकी...

महाराष्ट्र बातम्या