विमान क्रॅश होत असताना पायलटने मेडे मेडे ऐवजी 'I Love Her' असा मसेज पाठवला; भर रस्त्यात विमान कोसळले

America Plane Crash: अमेरिकेत एक विचित्र विमान दुर्घटना घडली आहे. भर रस्त्यात एक विमान कोसळले आहे. विमान क्रॅश होत असताना पायलटने मेडे मेडे ऐवजी 'I Love Her' असा मसेज पाठवला. या विमान अपघातापेक्षा पायटलने पाठवलेल्या मेसेजची जास्त चर्चा रंली आहे. जाणून घेऊया हे विमान कसे क्रॅस झाले. या विमानात एकूण किती जण होतेय
अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यातील एका वर्दळीच्या रस्त्यावर हे छोटे विमान कोसळले. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पायलटने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला शेवटचा एक हृदयद्रावक संदेश पाठवल्यानंतर ही घटना घडली, ज्यामध्ये तो कदाचित वाचणार नाही असे त्याने म्हटले होते. विमान क्रॅश होत असताना पायलटने मदतीसाठी मेसेज न पाठवता पत्नीला थरथरत्या आवाजात संदेश पाठवला. मी वाचणार नाही. कृपया माझी पत्नी मॉलीला सांगा की मी तिच्यावर आणि माझ्या आई वडिलांवर सर्वात जास्त प्रेम करतो... असा हा पायलटचा मेसेज होता.
गेनेसविले पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 10 फेब्रुवारी घडली. गेनेसविले येथील एका चौकात एका सिंगल-इंजिन विमानाने आपत्कालीन लँडिंग केल्याने आणि अनेक वाहनांना धडकल्याने दोन जण थोडक्यात बचावले. अपघातापूर्वी, वैमानिकाने हवाई वाहतूक नियंत्रणाला मेसेज पाठवून त्यांच्या जीवाची भीती व्यक्त केली होती.
विमान वाहतूक नियंत्रण रेकॉर्डिंगमध्ये अपघातापूर्वीचे तणावपूर्ण क्षण टिपले गेले. पायलट रॉजर्स विमानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धडपडत होते, हे शब्द कदाचित त्याचे शेवटचे असू शकतात हे लक्षात येताच त्याचा आवाज मंदावला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाने ली गिल्मर मेमोरियल विमानतळावरून उड्डाण केले. त्यानंतर काही वेळातच विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला, ज्यामुळे पायलटला विमानतळावर सुरक्षितपणे परतण्यासाठी मर्यादित वेळ मिळाला. विमान कोसळले. विमानात पायलट आणि एक विद्यार्थी होता, जे दोघेही बचावले.
स्थानिक माध्यमांशी बोलताना, पायलट रॉजर्स म्हणाले, "गेन्सविले येथून उड्डाण करताना विमानाचे इंजिन निकामी झाले. आम्ही मागे सरकण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सर्व नियमांचे पालन केले, परंतु आम्हाला जाणवले की आम्ही इतके पुढे गेलो आहोत की आम्ही परत येऊ शकणार नाही."
अमेरिकेत झालेल्या या विमान अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. लोकांनी अपघाताचे व्हिडिओ देखील शेअर केले आहेत , ज्यामध्ये विमान वेगाने रस्त्यावर कोसळताना दिसत आहे. अपघातानंतर ते अनेक वाहनांना धडकले. विमान रस्त्यावरून घसरल्याने, अनेक वाहने ते टाळण्यासाठी वळताना दिसली. आपत्कालीन बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.