अमेरिकन जेट इराणी लष्करानं पाडली, इराणी लष्कराचा जबरदस्त पलटवार!

American jet Shot Down: अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा खात्मा केल्यानंतर इराण गुडघ्यावर येईल असं इस्त्रायल आणि अमेरिकेला वाटलं, मात्र इराणनं खामेनींच्या मृत्यूनंतर माघार न घेता थेट अमेरिकेलाच टार्गेट केलं. इराणच्या मिसाईलनं अमेरिकेच्या विमानांना अक्षरक्षा पतंगासारखं खाली पाडलं. त्यानंतर अमेरिकेचे पायलटही इराणनं त्यांच्या ताब्यात घेतलेत.
अमेरिकेनं इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनींची हत्या केली. अमेरिकन विमानांनी त्यांच्या घरावर बॉम्ब टाकून खोमेनेंचा खात्मा केला... सर्वोच्च नेता मारला गेल्यानंतरही रेवेल्युशनरी गार्ड हरलेले नाहीत. त्यांनी अमेरिकेला आखातात सळो की पळो करुन सोडण्याची रणनिती आखलीये. अमेरिकेची विमानं जगात सर्वोकृष्ट मानली जातात. अमेरिका आपल्या लष्करी ताकदीच्या जोरावरच जगावर दादागिरी करते. पण याच अमेरिकेला इराणनं सडेतोड उत्तर द्यायला सुरुवात केलीय. इराणच्या लष्करानं अमेरिकेवर पलटवार करण्यास सुरुवात केलीय. इराणनं अमेरिकन बॉम्बर विमानं पाडायला सुरुवात केलीय. इराणच्या हल्ल्यात अनेक अमेरिकन विमानं पाडली गेल्याच्य़ा बातमीला अमेरिकन लष्करानंही दुजोरा दिलाय. इराणच्या आकाशात अमेरिकेचं विमान कागदाच्या कपट्यासारखं खाली येत असल्याची दृश्यं सोशल मीडियावर प्रसारित झालीयेत. शिवाय अमेरिकन फायटर पायलटलाही इराणच्या रेवेल्युशनरी गार्डनं पकडल्याचं पाहायला मिळतंय.
इराणचं लष्कर आणि हवाईदल इस्त्रायल आणि अमेरिकेला टक्कर देऊ लागलंय का? असा प्रश्न विचारल खोमेनींच्या मृत्यूनंतर लगेचच इराणचं लष्कर गुडघ्यावर येईल अशी अपेक्षा अमेरिका आणि इस्त्रायलला असावी. पण इराणकडून अनपेक्षित प्रतिकार होऊ लागलाय.
त्यातच इराणला रशिया किंवा चीनकडून लष्करी सामुग्रीची मदत मिळाल्यास हे युद्ध आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. दुबई, कुवेत आणि कतारमध्ये इराणनं मिसाईल हल्ला केला. बहरिनमधील अमेरिकन पाचव्या आरमाराच्या मुख्यालयावर इराणनं मिसाईल हल्ला केला. या हल्ल्यामुळं अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळावरील सैनिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची वेळ आलीये. एकंदरितच अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणबाबत जो अंदाज बांधला होता तो अंदाज इराणच्या लष्करानं खोटा ठरवल्याचं अधोरेखित होऊ लागलंय.
अयातुल्ला अलिरेजा अराफी यांचा जन्म 1959 साली याज्द प्रांतातील मेयबोड शहरात झाला. ते एका धार्मिक कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे वडील अयातुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अराफी हे ईरानच्या इस्लामिक रिपब्लिकचे संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचे जवळचे सहकारी होते. अराफी यांनी धार्मिक शिक्षण घेतले आणि ईरानच्या धार्मिक व्यवस्थेत सक्रिय झाले. ते एक विद्वान आणि धार्मिक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना ईरानच्या धार्मिक परंपरेचा गाढा अनुभव आहे, ज्यामुळे ते या पदासाठी योग्य ठरले. अराफी यांनी ईरानच्या गार्डियन काउंसिलचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. सध्या ते ईराणच्या सेमिनरी व्यवस्थेचे प्रमुख आहेत. जिथे धार्मिक शिक्षण आणि नेतृत्व विकासाचे काम चालते. ते असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्सचे उपाध्यक्ष आहेत, जी संस्था सर्वोच्च नेत्याची निवड करते. धार्मिक आणि राजकीय अनुभव असल्याने ते अंतरिम पदासाठी मजबूत उमेदवार बनले आहेत. त्यांनी ईराणच्या धार्मिक शिक्षण प्रणालीत सुधारणा आणले असून युवा धार्मिक नेत्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.