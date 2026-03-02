English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
  • अमेरिकन जेट इराणी लष्करानं पाडली, इराणी लष्कराचा जबरदस्त पलटवार!

अमेरिकन जेट इराणी लष्करानं पाडली, इराणी लष्कराचा जबरदस्त पलटवार!

American jet Shot Down: अमेरिकेनं इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनींची हत्या केली. अमेरिकन विमानांनी त्यांच्या घरावर बॉम्ब टाकून खोमेनेंचा खात्मा केला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 2, 2026, 10:27 PM IST
अमेरिकन जेट इराणी लष्करानं पाडली, इराणी लष्कराचा जबरदस्त पलटवार!
यूएसए जेट

American jet Shot Down: अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा खात्मा केल्यानंतर इराण गुडघ्यावर येईल असं इस्त्रायल आणि अमेरिकेला वाटलं, मात्र इराणनं खामेनींच्या मृत्यूनंतर माघार न घेता थेट अमेरिकेलाच टार्गेट केलं. इराणच्या मिसाईलनं अमेरिकेच्या विमानांना अक्षरक्षा पतंगासारखं खाली पाडलं. त्यानंतर अमेरिकेचे पायलटही इराणनं त्यांच्या ताब्यात घेतलेत.

अमेरिकेनं इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनींची हत्या केली. अमेरिकन विमानांनी त्यांच्या घरावर बॉम्ब टाकून खोमेनेंचा खात्मा केला... सर्वोच्च नेता मारला गेल्यानंतरही रेवेल्युशनरी गार्ड हरलेले नाहीत. त्यांनी अमेरिकेला आखातात सळो की पळो करुन सोडण्याची रणनिती आखलीये. अमेरिकेची विमानं जगात सर्वोकृष्ट मानली जातात. अमेरिका आपल्या लष्करी ताकदीच्या जोरावरच जगावर दादागिरी करते. पण याच अमेरिकेला इराणनं सडेतोड उत्तर द्यायला सुरुवात केलीय. इराणच्या लष्करानं अमेरिकेवर पलटवार करण्यास सुरुवात केलीय. इराणनं अमेरिकन बॉम्बर विमानं पाडायला सुरुवात केलीय. इराणच्या हल्ल्यात अनेक अमेरिकन विमानं पाडली गेल्याच्य़ा बातमीला अमेरिकन लष्करानंही दुजोरा दिलाय. इराणच्या आकाशात अमेरिकेचं विमान कागदाच्या कपट्यासारखं खाली येत असल्याची दृश्यं सोशल मीडियावर प्रसारित झालीयेत. शिवाय अमेरिकन फायटर पायलटलाही इराणच्या रेवेल्युशनरी गार्डनं पकडल्याचं पाहायला मिळतंय.

इराणचं लष्कर आणि हवाईदल इस्त्रायल आणि अमेरिकेला टक्कर देऊ लागलंय का? असा प्रश्न विचारल खोमेनींच्या मृत्यूनंतर लगेचच इराणचं लष्कर गुडघ्यावर येईल अशी अपेक्षा अमेरिका आणि इस्त्रायलला असावी. पण इराणकडून अनपेक्षित प्रतिकार होऊ लागलाय. 

त्यातच इराणला रशिया किंवा चीनकडून लष्करी सामुग्रीची मदत मिळाल्यास हे युद्ध आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. दुबई, कुवेत आणि कतारमध्ये इराणनं मिसाईल हल्ला केला. बहरिनमधील अमेरिकन पाचव्या आरमाराच्या मुख्यालयावर इराणनं मिसाईल हल्ला केला. या हल्ल्यामुळं अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळावरील सैनिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची वेळ आलीये. एकंदरितच अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणबाबत जो अंदाज बांधला होता तो अंदाज इराणच्या लष्करानं खोटा ठरवल्याचं अधोरेखित होऊ लागलंय.

कोण आहे अयातुल्ला अराफी?

अयातुल्ला अलिरेजा अराफी यांचा जन्म 1959 साली याज्द प्रांतातील मेयबोड शहरात झाला. ते एका धार्मिक कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे वडील अयातुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अराफी हे ईरानच्या इस्लामिक रिपब्लिकचे संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचे जवळचे सहकारी होते. अराफी यांनी धार्मिक शिक्षण घेतले आणि ईरानच्या धार्मिक व्यवस्थेत सक्रिय झाले. ते एक विद्वान आणि धार्मिक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना ईरानच्या धार्मिक परंपरेचा गाढा अनुभव आहे, ज्यामुळे ते या पदासाठी योग्य ठरले. अराफी यांनी ईरानच्या गार्डियन काउंसिलचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. सध्या ते ईराणच्या सेमिनरी व्यवस्थेचे प्रमुख आहेत. जिथे धार्मिक शिक्षण आणि नेतृत्व विकासाचे काम चालते. ते असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्सचे उपाध्यक्ष आहेत, जी संस्था सर्वोच्च नेत्याची निवड करते.  धार्मिक आणि राजकीय अनुभव असल्याने ते अंतरिम पदासाठी मजबूत उमेदवार बनले आहेत. त्यांनी ईराणच्या धार्मिक शिक्षण प्रणालीत सुधारणा आणले असून युवा धार्मिक नेत्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

