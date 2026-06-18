/ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आणखी एका पक्षात बंडखोरीची शक्यता; मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर? अमित शाहांना देण्यात आलं गोपनीय पत्र

देशात सध्या आमदार-खासदारांच्या पक्षांतर आणि बंडखोरीमुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील खासदारांनंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदारही बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. या कथित बंडखोरीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं असून दिल्लीत राजकीय वातावरण तापलं आहे. यादरम्यान समाजवादी पक्षातही आता मोठी फूट पडणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारचे मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी केलेल्या विधानानंतर ही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तृणमूल काँग्रेसमधील संभाव्य फूट आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील बंडखोरीच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, राजभर यांचा दावा चर्चेचा विषय ठरला आहे. समाजवादी पक्षाचे (एसपी) काही खासदार बंड करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इतकंच नव्हे, तर समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार रामगोपाल यादव या सर्व घडामोडींचं नेतृत्व करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
राजभर यांच्या म्हणण्यानुसार, रामगोपाल यादव यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली आणि भविष्यात पक्ष सोडू शकणाऱ्या खासदारांची नावं असलेलं पत्र त्यांना दिलं. हे गोपनीय पत्र दिल्यानंतर राम गोपाल स्मितहास्य करून निघून गेले. खाण घोटाळ्यात अखिलेश यादव यांचं तर गोमती रिव्हर फ्रंट घोटाळ्यात अखिलेश यांच्या कुटुंबाचे नाव गोवण्यात आले आहे.
मात्र, या दाव्यामुळे अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. या भेटीचा एक व्हिडिओ यापूर्वीच समोर आला होता.ही घटना गतवर्षी मार्च महिन्यातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे राजभर यांच्या दाव्याबाबत शंका कायम आहे.
समाजवादी पक्षावर टीका करताना ओम प्रकाश राजभर यांनी 2016 मधील वाळू उत्खननातील मोठ्या घोटाळ्याचाही उल्लेख केला. या प्रकरणात तत्कालीन खाणमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापती यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. गायत्री प्रजापती सध्या सामूहिक बलात्काराच्या एका प्रकरणात तुरुंगात आहेत. या वाळू उत्खनन घोटाळ्याचा तपास सीबीआय (CBI) करत आहे. राजभर यांचा असा दावा आहे की, याच तपासामुळे समाजवादी पक्ष केंद्र सरकारबाबत कधीकधी मवाळ भूमिका घेतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संसदेतील एका निवेदनात याकडे संकेत दिले होते.
समाजवादी पक्षाकडे सध्या 37 लोकसभा खासदार आणि 4 राज्यसभा सदस्य आहेत. जर पक्षात अधिकृतपणे फूट पडली, तर लोकसभेतील किमान 25 आणि राज्यसभेतील 3खासदारांना पक्षातून बाहेर पडावे लागेल. तसं न झाल्यास 'पक्ष-बदल विरोधी कायद्या' अंतर्गत (अँटी-डिफेक्शन लॉ) त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी दावा केला आहे की, समाजवादी पक्षाचे 26 खासदार बंड करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, या खासदारांना पक्षात सामील करून घेण्यात भारतीय जनता पक्षाला सध्या कोणताही रस नाही.