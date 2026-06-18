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ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आणखी एका पक्षात बंडखोरीची शक्यता; मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर? अमित शाहांना देण्यात आलं गोपनीय पत्र

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे राजधानी दिल्लीत राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच आणखी एक पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा रंगली आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेनंतर आता या पक्षाचा क्रमांक असल्याचं बोललं जात आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 18, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:05 AM IST
ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आणखी एका पक्षात बंडखोरीची शक्यता; मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर? अमित शाहांना देण्यात आलं गोपनीय पत्र

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आणखी एका मोठा पक्ष फुटणार? अमित शाहांना दिलं गोपनीय पत्र
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