  Amit Shah on Muslim Women: मुस्लिम महिलांनाही आरक्षण मिळणार? अमित शाहांनी सभागृहात दिलं उत्तर, म्हणाले आम्ही आता...

Amit Shah on Muslim Women: मुस्लिम महिलांनाही आरक्षण मिळणार? अमित शाहांनी सभागृहात दिलं उत्तर, म्हणाले 'आम्ही आता...'

Women Reservation Bill 2026: समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी मुस्लिम महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली असता, अमित शाह यांनी त्यावर उत्तर दिलं. सभागृहात यादरम्यान दोघांमध्ये शाब्दिक वाद रंगला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 16, 2026, 08:35 PM IST
Amit Shah on Muslim Women Reservation: महिला आरक्षणासाठी प्रस्तावित असलेल्या सुधारणेशी संबंधित तीन विधेयकं लोकसभेत सादर करण्यात आली आहेत. ही विधेयकं मंजूर झाल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल. यानंतर सभागृहातील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सभागृहात या विधेयकांवर चर्चा सुरु असून, यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरुन बाचाबाची आणि वाद-विवाद झाले. गृहमंत्री अमित शाह आणि समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादवदेखील यादरम्यान आमने-सामने आले होते. मुस्लिम महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक रंगली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिलांना मुस्लिम आरक्षण देण्यावरुन काय भूमिका मांडली जाणून घ्या. 

'संविधानात धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा उल्लेख नाही'

अखिलेश यादव यांनी ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांसाठी एक वेगळी व्यवस्था उभारण्याची मागणी केली. आरक्षणात यासंदर्भात कोणतीही तरतूद का नााही? अशी विचारणा त्यांनी केली. 

त्यावर अमित शाह यांनी उत्तर दिलं की, संविधानात धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं की, मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकार कोणतीही मागणी मान्य करणार नाही. हे संविधानाच्या विरोधात आहे.

'सर्व उमेदवारी केवळ मुस्लिम महिलांनाच द्यावी'

यानंतर अखिलेश यादव यांनी माझं बोलणं असंविधानिक कसं काय? असा प्रश्न विचारला. त्यावर अमित शाह यांनी उत्तर दिलं की, "आमचा यावर कोणताही आक्षेप नाही. जर समाजवादी पक्षाची तशी इच्छा असेल, तर त्यांनी आपली सर्व उमेदवारी केवळ मुस्लिम महिलांनाच द्यावी".

सीमांकन प्रक्रियेअंतर्गत जागांमध्ये वाढ

सरकारने सादर केलेल्या तीन विधेयकांपैकी एका विधेयकात, सभागृहातील जागांची संख्या वाढवण्याशी संबंधित सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. या प्रस्तावानुसार, सध्याच्या 543 लोकसभा जागांची संख्या वाढवून ती 850 केली जाईल. यापैकी 815 जागा राज्यांसाठी, तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील. ही सीमांकन प्रक्रिया 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असेल. प्रत्येक राज्यातील जागांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही महिलाराज

मतदार पुनर्रचनेत महाराष्ट्राचं राजकीय चित्रच बदलणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातल्या खासदार आणि आमदारांचा आकडा वाढणार असून त्यातही महिला आमदार आणि खासदारांची संख्या मोठी असणार आहे. देशाच्या राजकीय नकाशावर राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकाचंच राज्य राहणार असल्याचं आता तरी दिसू लागलंय. महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील 48 खासदारांची संख्या 72वर जाईल. 72 खासदारांपैकी 24 महिला खासदार असतील. विधानसभेत आमदारांची संख्या 288 वरुन 432 वर जाणार, यात महिला आमदारांची संख्या 143 होणार आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

