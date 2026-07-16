/अमित शाह यांनी श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांच्या निधनाबद्दल डॉ. सुभाष चंद्रा यांना लिहिले पत्र लिहून वाहिली आदरांजली

श्री नंदकिशोरजींवर अंत्यसंस्कार: एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे वडील श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांचे १३ जुलै २०२६ रोजी मुंबईत निधन झाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एस्सेल आणि झेड ग्रुपचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांना पत्र लिहून श्रद्धांजली वाहिली आहे.
. आपल्या पत्रात अमित शाह यांनी लिहिले आहे की, "डॉ. सुभाष चंद्राजी, मला आपले वडील श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांच्या निधनाची दुःखद बातमी मिळाली आहे. ही बातमी ऐकून माझे मन अत्यंत दुःखी झाले आहे आणि हृदय जड झाले आहे. माझ्या वडिलांच्या जाण्याने माझ्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी शब्दांत व्यक्त करता येत नाही. या दुःखाच्या प्रसंगी मी आपल्या कुटुंबियांप्रति माझ्या मनःपूर्वक संवेदना आणि सांत्वन व्यक्त करतो."
दुःख, शोक आणि वेदनांच्या काळात, आम्हा भारतीयांना धैर्य आणि शक्ती केवळ आमच्या आदरणीय धर्मग्रंथांमधूनच मिळते. 'श्रीमद् भगवद्गीते'मध्ये भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की—'जो कोणी जन्म घेतो, त्याचा मृत्यू निश्चित असतो आणि जो कोणी मरतो, त्याचा जन्म निश्चित असतो.' म्हणून, जन्म आणि मृत्यूचे हे चक्र अटळ आहे, म्हणजेच त्याला कोणत्याही प्रकारे विरोध करता येत नाही.
मी दिवंगत आत्म्यास विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो की, त्या दिवंगत आत्म्याला त्याच्या चरणी स्थान मिळो आणि या शोकाकुल कुटुंबाला हे असह्य दुःख सहन करण्याचे असीम सामर्थ्य मिळो.
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येडर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥
बुधवारी (१५ जुलै) हरियाणाचे सुप्रसिद्ध समाजसेवक आणि एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे वडील श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांना श्रद्धांजली वाहिली. दरम्यान, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. याच मालिकेत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीही आपल्या स्नेहभावना व्यक्त करणारे पत्र लिहिले आहे.
एका समाजसेवकाच्या स्मरणार्थ विद्यापीठाची स्थापना करणे म्हणजे त्यांचे जीवन, विचार आणि मूल्ये जिवंत ठेवण्यासारखे आहे. शिक्षण आणि समाजकल्याणाच्या माध्यमातून त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी कार्यरत असलेले एक ज्ञानकेंद्र निर्माण करणे होय. श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांच्या स्मरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांना शोकसंदेश लिहिला आणि त्यांच्यासोबत घालवलेल्या क्षणांना उजाळा दिला.
पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात लिहिले की... श्री नंदकिशोर गोयंकाजी यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मला तीव्र दुःख झाले आहे. या दुःखाच्या प्रसंगी माझे विचार तुमच्या आणि संपूर्ण कुटुंबासोबत आहेत. पंतप्रधानांनी पुढे लिहिले की, मला त्यांना अनेकदा भेटण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य होते. त्यांचा प्रेमळ आणि मायाळू स्वभाव माझ्या स्मरणात कायम राहील. त्यांचे निधन ही समाजाची कधीही भरून न येणारी हानी आहे.