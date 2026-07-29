'अमित शाहांनीच विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले', लोकसभेत राहुल गांधींचा दावा; 'गृहमंत्री घाबरले असून...'

नवी दिल्लीमधील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी दिले, असा धक्कादायक दावा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केला. राहुल गांधींनी केलेल्या या विधानानंतर सभागृहामध्ये एकच गोंधळ झाला. सरकारकडून कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी या विधानावर आक्षेप घेतान, राहुल गांधींनी खोटे आरोप केले असून त्यांना ही माहिती कोणी दिली? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच राहुल गांधींनी आपले शब्द मागे घेऊन माफी मागावी असंही रिजीजू म्हणाले. मात्र राहुल गांधींनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सदनामध्ये हजर असायला हवं अशी मागणी केली. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गृहमंत्रालयासंदर्भात चर्चा सुरु नसल्याचं नमूद केलं. यानंतर सभागृहामध्ये राहुल गांधी आणि रिजीजू यांच्यात आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या.
देशाचे गृहमंत्री घाबरले असून अमित शाहांमध्ये इथं सभागृहात बसण्याची हिंमत नाहीये, असा टोला राहुल यांनी लगावला. आज लोकसभेमध्ये गृहमंत्री का हजर नाहीत? असा सवालही राहुल गांधींनी उपस्थित केला. मात्र राहुल गांधींनी अमित शाहांनीच गोळीबार करण्याचा आदेश दिल्याचं विधान करताच सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
राहुल गांधींनी केलेले सर्व आरोप खोटे असल्याचा दावा रिजीजू यांनी केला. त्यांनी कोणत्या आधारावर हा दावा केला? असा सवाल रिजीजू यांनी केला. राहुल गांधी सभागृहामध्ये चुकीचं विधान करत आहेत. राहुल गांधींनी हेडलाइन्ससाठी विधानं करु नयेत. राहुल गांधी जर अमित शाहांवर हा आरोप करत असतील तर त्यांनी अमित शाहांनी असे आदेश दिल्याचं पत्रक दाखवावं. ते कशाच्या आधारावर हा आरोप करत आहेत? असा सवाल रिजीजू यांनी केलाय. यावेळी अध्यक्षांनी राहुल गांधींनी लोकसभेच्या नियमांनुसार बोलावं, नोटीसशिवाय कोणावरही आरोप करु नयेत. सदनाचे नियम पाळूनच आपलं म्हणणं मांडा, असा सल्ला दिला.
राहुल गांधीनी आरोप सिद्ध करावेत नाहीतर माफी मागावी अशी मागणी रिजीजू यांनी केली. गृहमंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय कारवाई होत नाही, असं म्हणत राहुल गांधींनी आपण आपल्या विधानावर ठाम असल्याचं पुन्हा एकदा सभागृहात सांगितलं. धर्मेंद्र प्रधान हे फक्त मुखवटा होते. सगळं काही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालवत होता. अनेक चान्सलर हे संघाचेच आहेत, असं विधान राहुल गांधीनी आपल्या भाषणामध्ये केलं.
राहुल गांधींनी वारंवार आपल्या भाषणादरम्यान सत्ताधारी अडथळा आणत असल्याबद्दल आक्षेप नोंदवताना, "मला बोलू दिलं जात नसून मी बोलायला उभा राहिल्यावर सत्ताधारी गोंधळ घातलात. जर देशात भाजपाच बोलणार असेल तर मी खाली बसतो," असं म्हणत खाली बसले. रिजीजू यांनी, "राहुल गांधींना बोलायची इच्छा नसेल तर त्यांनी बोलू नये," असं म्हटलं.
अभूतपूर्व गोंधळादरम्यान सभागृहाचं कामकाज दुपारी अडीच वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.