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'अमित शाहांनीच विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले', लोकसभेत राहुल गांधींचा दावा; 'गृहमंत्री घाबरले असून...'

विद्यार्थी आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संसदेत पहिल्यांदाच विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी भाषण केलं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:20 PM IST
'अमित शाहांनीच विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले', लोकसभेत राहुल गांधींचा दावा; 'गृहमंत्री घाबरले असून...'
Image Credit: राहुल गांधींनी लोकसभेतील भाषणादरम्यान केला दावा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'अमित शाहांनीच विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले', लोकसभेत राहुल गांधींचा दावा; 'गृहमंत्री घाबरले असून...'
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