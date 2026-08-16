'देशातील जनता काँग्रेसला माफ नाही करणार',अमित शाहांच्या निशाण्यावर सोनिया गांधी, नेमकं काय घडलं?

स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमातील ‘वंदे मातरम्’च्या सादरीकरणावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये नवा राजकीय वाद पेटला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजस्थानातील चित्तौडगड येथील सभेत काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. काँग्रेसच्या दिल्लीतील मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात ‘वंदे मातरम्’ सुरू असताना सोनिया गांधी यांनी ते थांबवण्यास सांगितल्याचा आरोप अमित शाह यांनी केला आहे. मात्र, हा भाजपचा आरोप असून त्यावरून काँग्रेसची भूमिका स्वतंत्रपणे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के गायन को बीच में रोकने का कहकर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् का अपमान करने का जो पाप किया है, उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। pic.twitter.com/Fdpm7x3YNH— Amit Shah (@AmitShah) August 16, 2026
अमित शाह यांनी रविवारी राजस्थानमधील चित्तौडगड येथे आयोजित सभेत काँग्रेसवर ‘वंदे मातरम्’चा अपमान केल्याचा आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात काँग्रेस मुख्यालयात राष्ट्रगीत नव्हे तर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’चे सादरीकरण सुरू असताना त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाला. शाह यांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेतृत्वाला लक्ष्य केले.
अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावरही थेट आरोप केले. ‘वंदे मातरम्’ सुरू असताना त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संवाद साधत गीत थांबवण्यास सांगितल्याचा दावा शाह यांनी केला. या घटनेबद्दल काँग्रेसने देशातील जनतेची आणि ‘वंदे मातरम्’चे रचनाकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांची माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, सोनिया गांधींच्या हावभावांचा अर्थ काय होता, यावरूनही राजकीय वाद सुरू आहे.
‘वंदे मातरम्’बाबत काँग्रेसची भूमिका ही वोट बँकेच्या राजकारणातून प्रेरित असल्याचा आरोप अमित शाह यांनी केला. स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताला मोठे ऐतिहासिक महत्त्व होते, असा दावा करत त्यांनी ब्रिटिशांविरोधातील आंदोलनात अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष केल्याची आठवण करून दिली. शाह यांच्या मते, हे केवळ एक गीत नसून स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृतींशी जोडलेले राष्ट्रीय प्रतीक आहे.
काँग्रेसच्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमातील ‘वंदे मातरम्’च्या पूर्ण आवृत्तीच्या सादरीकरणादरम्यान सोनिया गांधी काही हावभाव करताना दिसल्याचे वृत्त समोर आले. त्यावरून भाजपने काँग्रेसवर राष्ट्रीय गीताचा अवमान केल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, काँग्रेसने भाजपचे आरोप फेटाळून लावले असून, या घटनेला चुकीचा राजकीय रंग दिला जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एका कार्यक्रमातील काही क्षण आता मोठ्या राजकीय संघर्षाचे कारण बनले आहेत.
‘वंदे मातरम्’ची रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी केली. स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने देशभक्तीची भावना जागृत करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारताच्या संविधान सभेने ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा दिला. २०२६ मध्ये या गीताच्या १५० वर्षांच्या निमित्ताने देशभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. स्वातंत्र्यदिनाच्या लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमातही यंदा ‘वंदे मातरम्’ला विशेष स्थान देण्यात आले.
‘वंदे मातरम्’च्या मुद्द्यावरून भाजप-काँग्रेसमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे संसदेतही २०२६ मध्ये राष्ट्रीय गीताचा अवमान रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याबाबत विधेयक चर्चेत आले आहे. या विधेयकात राष्ट्रीय गीताचे गायन जाणीवपूर्वक रोखणे किंवा अशा कार्यक्रमात अडथळा आणणे दंडनीय करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याचा राजकीय वाद केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित राहणार की राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानाबाबत व्यापक चर्चा सुरू होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.