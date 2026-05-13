/पेट्रोल-डिझेलआधी दूध महागलं! सर्वात मोठ्या ब्रँडने दुधाचे दर वाढवले, उद्यापासून लागू होणार नवे दर

Amul Milk Hiked Rates: देशात सध्या इंधनाचे दर वाढण्याची शक्यता असल्याने सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत असताना अमूलने दुधाचे दर वाढवले आहेत.
Amul Milk Hiked Rates: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन जपून वापरण्यात आवाहन केलं असून, आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य चिंतेत असतानाच दुधाचे दर वाढले आहेत. भारतातील आघाडीच्या दूध ब्रँडने अमूलने दुधाचे दर 2 रुपयांनी वाढवले आहेत. दर लीटरमागे 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या सुधारित दरांची अंमलबजावणी 14 मे पासून होणार असल्याचं वृत्त 'पीटीआय'ने (PTI) दिलं आहे.
अमूलचे नवे दर प्रमुख दुग्ध उत्पादनांना लागू होईल. यामध्ये 'अमूल स्टँडर्ड मिल्क', म्हशीचं दूध, गोल्ड, स्लिम अँड ट्रिम, टी-स्पेशल, ताजा आणि म्हशीचं दूध यांचा समावेश आहे. यापूर्वी दुधाच्या किमतीत 1 मे 2025 रोजी वाढ करण्यात आली होती.
गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने (GCMMF) निवेदनात म्हटलं आहे की, "14 मे पासून देशभरातील दुधाच्या विक्रीसाठीच्या प्रमुख प्रकारांमध्ये/पॅक्समध्ये, ताज्या पिशवीच्या दुधाच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे." ही वाढ प्रति लिटर सुमारे 2.5 ते 3.5 टक्के इतकी असून, ती सरासरी अन्न महागाई दरापेक्षा कमी असल्याचेही त्यांनी पुढे नमूद केलं आहे.
कंपनीचं म्हणणं आहे की, मे 2025 नंतर पहिल्यांदाच दुधाचे दर वाढवण्यात आले आहेत. पशु खाद्य, पॅकेजिंग आणि इंधनाचा वापर यात झालेल्या वाढीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
"दूध उत्पादन आणि ऑपरेशनसंदर्भात एकूण खर्चात वाढ झाल्यामुळे ही दरवाढ करण्यात येत आहे. या वर्षात जनावरांचे खाद्य, दूध पॅकेजिंगसाठी वापरली जाणारी फिल्म आणि इंधन यांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे," असं GCMMF ने म्हटले आहे.
GCMMF ही भारतातील दुधाच्या प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहे. ही दरवाढ विविध बाजारपेठांमधील ग्राहकांच्या खिशावर भार पाडणार आहे. तसंच आधीच ताण असलेल्या कुटुंबांच्या बजेटवरही अधिक ताण येईल.