English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • एअर इंडिया ड्रीमलायनर लंडन-बंगळुरू विमानातील इंधन स्विच अचानक झाला बंद, केबिनमध्ये एकच शांतता अन् पुढच्या क्षणी...

एअर इंडिया ड्रीमलायनर लंडन-बंगळुरू विमानातील इंधन स्विच अचानक झाला बंद, केबिनमध्ये एकच शांतता अन् पुढच्या क्षणी...

Air India Boeing 787 Dreamliner grounded: लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावरुन बंगळुरूला उड्डाण करणारं एअऱ इंडियाचं 787-8 ड्रीमलाइन थांबवण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 2, 2026, 08:44 PM IST
एअर इंडिया ड्रीमलायनर लंडन-बंगळुरू विमानातील इंधन स्विच अचानक झाला बंद, केबिनमध्ये एकच शांतता अन् पुढच्या क्षणी...

Air India Boeing 787 Dreamliner grounded:  लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावरुन बंगळुरूला उड्डाण करणारं एअऱ इंडियाचं 787-8 ड्रीमलाइन थांबवण्यात आलं आहे. एअरलाइन्सने दिलेल्या माहितीनुसार, विमान AI 132 उड्डाण घेणार होतं.  परंतु पायलटने इंजिन सुरू होताना विमानाचा इंधन नियंत्रण स्विच दोनदा कट झाल्याचे कळवलं. त्यानंतर, विमान थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Add Zee News as a Preferred Source

विमान कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM म्हणजेच बोइंग कंपनी) चौकशीत सहभागी झाले आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) देखील या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे. एअरलाइनने म्हटलं आहे की, डीजीसीएच्या निर्देशांचे पालन करून, त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण बोईंग 787 फ्लीटच्या इंधन नियंत्रण स्विचची तपासणी केली  होती आणि त्यांना कोणतीही समस्या आढळली नव्हती.

इंधन नियंत्रण स्विचचं काम आणि तंत्रज्ञान

विमानाच्या कॉकपिटमधील थ्रस्ट लीव्हर्सजवळ इंधन नियंत्रण स्विच असतात. ते इंजिनला इंधन पुरवठा नियंत्रित करतात. त्यांचे मुख्य कार्य इंजिनला इंधन पुरवठा सुरू करणे ("रन" पोजिशन) किंवा थांबवणे ("कटऑफ" पोजिशन) आहे.

प्रत्येक इंजिनमध्ये स्वतंत्र इंधन नियंत्रण स्विच असतो. उदाहरणार्थ, जर बोईंग 787 मध्ये दोन इंजिन असतील, तर दोन स्विचेस असतील, एक डाव्या इंजिनसाठी आणि एक उजव्या इंजिनसाठी आहे. 

रन पोझिशन: जेव्हा स्विच "रन" वर सेट केला जातो, तेव्हा इंधन व्हॉल्व्ह उघडतो आणि इंजिनला इंधन पुरवठा सुरू होतो. हे इंजिन चालू ठेवते आणि विमानाला थ्रस्ट मिळतं.

कटऑफ पोझिशन: जेव्हा स्विच "कटऑफ" वर सेट केला जातो, तेव्हा इंधन व्हॉल्व्ह बंद होतो आणि इंजिनला इंधन पुरवठा थांबतो. हे ताबडतोब इंजिन बंद करते.

इंधन नियंत्रण स्विचेस स्प्रिंग-लोडेड असतात आणि त्यात एक डिटेंट (एक प्रकारचा लॉक) असतो जो त्यांना स्थिर ठेवतो.

स्विच हलविण्यासाठी तीन स्टेप्स आहेत: पकडणे, डिटेंटमधून काढणे आणि सोडणे. हा सामान्य स्विच नाही जो चुकून दाबला जाऊ शकतो.

अहमदाबाद विमान अपघातात इंधन नियंत्रण स्विच तुटल्याचा दावा

12 जून 2025 रोजी अहमदाबादहून लंडनला जाणारे एअर इंडियाचे विमान AI 171 दुर्घटनाग्रस्त होऊन कोसळलं होतं. या दुर्घटनेत 241 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये 230 प्रवासी आणि 12 क्रू मेंबर्सचा समावेश होता. अपघातस्थळी असलेल्या 29 जणांचाही मृत्यू झाला होता. 

विमान अपघात तपास ब्युरोने (एएआयबी) त्यांच्या प्राथमिक अहवालात दावा केला आहे की अहमदाबाद विमान अपघातापूर्वी इंधन नियंत्रण स्विच बंद करण्यात आला होता. यानंतर, एव्हिएशन सुरक्षा नियामकने (डीजीसीए) 12 जुलै 2025 रोजी विमान कंपन्यांना त्यांच्या विमानातील इंधन स्विच सिस्टमची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आणि 21 जुलै रोजी अहवाल मागितला.

एअर इंडियाने त्यांच्या बोईंग 787 आणि 737 विमानांच्या इंधन नियंत्रण स्विच (एफसीएस) लॉकिंग सिस्टमची तपासणी केली होती आणि त्यात कोणतीही समस्या आढळली नाही असं सांगितलं होतं. बोईंग 787 हे एअर इंडियाच्या ताफ्याचा भाग आहे. 737  ही त्यांची कमी किमतीची उपकंपनी, एअर इंडिया एक्सप्रेस चालवते. इंडिगो, स्पाइसजेट आणि अकासा यांच्याकडेही बोईंग विमाने आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
air indiaAir India Boeing 787 DreamlinerLondonHeathrowbengaluru

इतर बातम्या

3 वर्षात पैसे दुप्पट?; 10 हजारांच्या SIPचे 34 लाख; गुंतवणूक...

भारत