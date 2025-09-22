English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न? 8 जण ताब्यात; बेंगळुरू-वाराणसी विमानात गोंधळ

बेंगळुरूहून वाराणसीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानातील एका प्रवाशाने कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला , ज्यामुळे आत गोंधळ उडाला. प्रवाशाने योग्य पासकोड वापरून विमानात प्रवेश केला, परंतु अपहरणाच्या भीतीने कॅप्टनने दरवाजा उघडला नाही.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 22, 2025, 04:40 PM IST
Air India Express Flight:  बेंगळुरूहून वाराणसीला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानात अचानक गोंधळ उडाला. एका प्रवाशाने कॉकपिटमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान वाराणसीमध्ये उतरण्याच्या तयारीत असताना ही घटना घडली.  प्रवाशाने योग्य पासकोड वापरून विमानात प्रवेश केला, परंतु अपहरणाच्या भीतीने कॅप्टनने दरवाजा उघडला नाही. तो माणूस इतर आठ प्रवाशांसह प्रवास करत होता. सर्व नऊ प्रवाशांना सीआयएसएफने ताब्यात घेतले.

प्रवाशाने शौचालय वापरण्याच्या बहाण्याने कॉकपिटजवळ जाऊन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, घटनास्थळी असलेल्या क्रू मेंबर्सनी त्याला ताबडतोब रोखले, त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार टळला.  सर्व विमानांचा कॉकपिट दरवाजा पासवर्डने नियंत्रित असतो. फक्त कॅप्टन आणि क्रू मेंबर्सनाच हा पासवर्ड माहित असतो. जर दरवाजा पासवर्डने नियंत्रित नसता तर प्रवासी कॉकपिटमध्ये प्रवेश करू शकला असता. विमानात प्रवाशासोबत एकूण आठ इतर प्रवासी प्रवास करत असल्याचे वृत्त आहे.

विमान उतरल्यानंतर, एअरलाइनने विमानतळ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली, त्यानंतर सीआयएसएफने सर्व प्रवाशांना ताब्यात घेतले आणि त्यांची चौकशी सुरू केली. प्रवाशाचा हेतू फक्त शौचालयाचा वापर करण्याचा होता की त्यामागे दुसरे काही कारण होते हे शोधण्याचा प्रयत्न पोलिस करत आहेत. एअर इंडिया एक्सप्रेसने या घटनेबाबत एक निवेदन जारी केले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की वाराणसीला जाणाऱ्या विमानातील एक प्रवासी कॉकपिटच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. प्रवक्त्याने सांगितले की प्रवासी शौचालयाच्या शोधात तेथे पोहोचला होता. एअरलाइनने स्पष्ट केले की सुरक्षा प्रोटोकॉल पूर्णपणे पाळले गेले आहेत आणि सुरक्षेशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली गेली नाही. प्रवक्त्याने असेही म्हटले आहे की लँडिंगनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या घटनेची तात्काळ माहिती देण्यात आली आहे आणि सध्या चौकशी सुरू आहे.

