  भारत
  • भारतातील या सर्वात लोकप्रिय बाबाचा सच्चा भक्त आहे अमेरिकेने ज्याला अटक केली तो व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष; बाबाचा फोटो पाहून शॉक व्हाल

भारतातील 'या' सर्वात लोकप्रिय बाबाचा सच्चा भक्त आहे अमेरिकेने ज्याला अटक केली तो व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष; बाबाचा फोटो पाहून शॉक व्हाल

अमेरिकेने ज्याला अटक केली तो व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष भारतातील एका लोकप्रिय धर्मगुरुचा सच्चा भक्त आहे. अमेरिकेने अटक केल्यानंतर त्याचा या बाबासोबतचा  फोटो व्हायरल झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 5, 2026, 04:59 PM IST
भारतातील 'या' सर्वात लोकप्रिय बाबाचा सच्चा भक्त आहे अमेरिकेने ज्याला अटक केली तो व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष; बाबाचा फोटो पाहून शॉक व्हाल

Sathya Sai Baba Nicolas Maduro : अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला केल्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ माजली आहे. व्हेनेझुएलाचे पदच्युत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो हे न्यू यॉर्कमधील तुरुंगात आहेत. 3 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी अमेरिकन सैन्याने कराकसवर छापा टाकून मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अटक केली. आता मादुरोबाबत एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. मादुरो भारतातील Ske सर्वात लोकप्रिय बाबाचा सच्चा भक्त आहे 

निकोलस मादुरो यांचे भारताशी विशेष नाते आहे. राजकीय संकटाचा सामना करणाऱ्या मादुरो यांचे भारताशी आध्यात्मिक नाते आहे, हे त्यांचे पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांच्यामुळे आहे. मादुरो आणि फ्लोरेस दोघेही सत्य साई बाबांचे अनुयायी होते. मादुरो कॅथोलिक वंशाचे आहेत. फ्लोरेसशी लग्न करण्यापूर्वी ते सत्य साई बाबांशी संबंधित होते. 2005 मध्ये, हे जोडपे भारतात आले, जिथे त्यांनी आंध्र प्रदेशातील पुट्टपार्थी येथील प्रशांती निलयम आश्रमाला भेट दिली. तिथेच त्यांची सत्य साई बाबांसोबत भेट झाली.

सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

सोशल मीडियावर निकोलस मादुरोचा एक फोटो तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो सत्य साई बाबांशेजारी त्याच्या पत्नी फ्लोरेससह जमिनीवर बसलेला दिसत आहे. अनेक अहवालांवरून असे दिसून येते की व्हेनेझुएलामध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतरही, मादुरोने मिराफ्लोरेस पॅलेसमधील त्याच्या खाजगी कार्यालयात सायमन बोलिव्हर, ह्यूगो चावेझ आणि सत्य साई बाबा यांचे फोटो ठेवले होते.

2011 मध्ये सत्य साई बाबा यांच्या निधनानंतर, व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारताला भेट देऊन आले. व्हेनेझुएलाच्या संसदेत एक शोकसभा आयोजित करण्यात आली आणि राष्ट्रीय शोक दिवस जाहीर करण्यात आला. अलिकडच्या काळात, सत्य साई संघटना व्हेनेझुएलामध्ये भरभराटीला आली आहे. व्हेनेझुएला हा लॅटिन अमेरिकेतील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे साई बाबांचे अनुयायी मोठ्या संख्येने आहेत. 2024 मध्ये, व्हेनेझुएलाने ओम चिन्ह असलेले राष्ट्रीय दिनाचे सर्वांना आमंत्रणे पाठवली. नोव्हेंबर 2025 मध्ये, अटक होण्यापूर्वी, मादुरोने सत्य साई बाबा यांचे स्मरण केले आणि म्हटले, "मला त्यांची नेहमीच आठवण येते. मला आशा आहे की त्यांचा प्रकाश आपल्याला कायमचा प्रकाशित करत राहील."

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

