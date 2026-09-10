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'स्कॉर्पिओबद्दलचे प्रेम पाहून कौतुक वाटतं, पण...', कार घराच्या छप्परावर पार्क केल्याचं पाहून आनंद महिंद्रांना आलं एकाच गोष्टीचं टेन्शन

सोशल मीडियावर या व्हिडीओवरुन दोन गट पडलेले असतानाच आनंद महिंद्रांनी आपल्या कंपनीच्या कारला दिलेली ही ट्रीटमेंट पाहून पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना काय म्हटलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:49 PM IST
'स्कॉर्पिओबद्दलचे प्रेम पाहून कौतुक वाटतं, पण...', कार घराच्या छप्परावर पार्क केल्याचं पाहून आनंद महिंद्रांना आलं एकाच गोष्टीचं टेन्शन
Image Credit: सोशल मीडियावरुन आनंद महिंद्रा झाले व्यक्त (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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