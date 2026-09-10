'स्कॉर्पिओबद्दलचे प्रेम पाहून कौतुक वाटतं, पण...', कार घराच्या छप्परावर पार्क केल्याचं पाहून आनंद महिंद्रांना आलं एकाच गोष्टीचं टेन्शन

लाखो रुपये खर्च करुन विकत घेतलेली महिंद्रा स्कॉर्पिओ चोरी होऊ नये या भीतीपोटी एका व्यक्तीने आपली ही एसयुव्ही थेट घराच्या छतावर पार्क केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओवर नेटकरी कमेंट करत असून, काहीजण जुगाड केल्याचं म्हणत आहेत तर काहीजण मूर्खपणा असल्याची कमेंट करत आहेत. मात्र या व्हायरल व्हिडीओवर आता स्कॉर्पिओ बनवणाऱ्या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या कारचा मालक परदेशात जाणार असल्याने कार चोरीला जाईल या भीतीने त्याने ही कार क्रेनने थेट छप्परावर पार्क केली आहे. गाडी एखाद्या 'पेड पार्किंग'मध्ये म्हणजेच शुल्क आकारुन पार्किंग करण्याच्या ठिकाणाऐवजी किंवा नातेवाईकाकडे सोपवण्याऐवजी, ही कार घराच्या छतावर उचलून ठेवण्याची व्यवस्था केली. हा पर्याय अनेकांना खटकला आहे. असं असतानाच आता स्वत: आनंद महिंद्रांनी एक चिंता व्यक्त करत यावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
आनंद महिंद्रांनी ही कार छतावर क्रेनच्या मदतीने चढवली जात असतानाचा व्हिडीओ पोस्ट केला असून त्याबद्दलची माहिती दिलीये. "यालाच म्हणतात 'पार्किंग'ची संकल्पना एका वेगळ्याच उंचीवर नेणे..." असं आनंद महिद्रांनी आपल्या पोस्टच्या सुरुवातीला लिहिलं आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी या तरुणाने अशाप्रकारे छतावर कार का ठेवलीये याचं कारणही सांगितलंय. "इस्रायलमध्ये नोकरी करणारे गोपालगंजचे रहिवासी मनोज यादव यांनी नुकतीच 'स्कॉर्पिओ क्लासिक' (Scorpio Classic) गाडी खरेदी केली होती. पण ती चालवण्यासाठी कोणीही उपलब्ध नसल्यामुळे, त्यांच्या कुटुंबीयांनी गाडी पार्क करण्यासाठी सर्वात सुरक्षित जागा म्हणून आपल्या दुमजली घराचे छत निवडले. मग एका क्रेनच्या साहाय्याने ती स्कॉर्पिओ उचलून थेट घराच्या छतावरील त्या 'पेंटहाऊस' पार्किंगच्या जागेवर चढवण्यात आली," असं आनंद महिंद्रांनी सांगितलं आहे.
पुढे या साऱ्यावर प्रतिक्रिया नोंदवताना, "'स्कॉर्पिओ' गाडी कुठेही चढू शकते हे मला माहीत होतं, पण इथे तर ती खरोखरच छतावर चढवली गेली आहे. त्यांची कल्पकता आणि गाडीबद्दलचे प्रेम पाहून कौतुक वाटतं, पण घराचे छत इतका भार पेलण्यासाठी सक्षम आहे का, याची मला मात्र काळजी वाटते," असं आनंद महिंद्रा म्हणालेत. पोस्टच्या शेवटी त्यांनी इतरांना, "कृपया घरी असा प्रयोग करून पाहू नका!" असा मजेदार सल्ला दिलाय.
Now that’s what you call taking parking to the next level…— anand mahindra (@anandmahindra) September 8, 2026
When Manoj Yadav of Gopalganj, who works in Israel, was left without anyone to drive his newly acquired Scorpio Classic, his family apparently decided that the safest parking spot was on the roof of their two-storey… pic.twitter.com/cGSUmmKohG
आनंद महिंद्रांनी केलेली ही पोस्टही व्हायरल झाली असून त्यावर अनेकांनी आपली वेगवेगळी मतं नोंदवली आहेत.