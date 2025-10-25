English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मोबाईलने खिडक्या फोडत होते, पण...' जळत्या बसमधून बचावलेल्या प्रवाशांनी सांगितला घटनेचा थरार!

Andhra Bus Fire Accident: कुर्नूलमध्ये बसला आग लागल्याचे पाहून,19 जणांनी खिडक्या तोडून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु धुरामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत होता. खिडकी फोडण्याइतके मजबूत काहीही नव्हते. काही लोकांनी त्याला कोपराने पकडण्याचा प्रयत्नही केला पण नशिबाने त्यांना साथ दिली नाही.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 25, 2025, 02:57 PM IST
'मोबाईलने खिडक्या फोडत होते, पण...' जळत्या बसमधून बचावलेल्या प्रवाशांनी सांगितला घटनेचा थरार!
Andhra kurnool bus fire Tragedy

Hyderabad bengaluru bus fire: कुर्नूलमध्ये झालेल्या बस आगीच्या भीषण घटनेतून बाहेर पडलेल्या प्रवाशांनी त्या रात्रीचा थरारक अनुभव सांगितला आहे. आगीच्या लपेटात आलेल्या बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांनी खिडक्या तोडून बाहेर पडण्याचा प्राणपणाचा प्रयत्न केला, पण धूर इतका दाट झाला होता की श्वास घेणंही कठीण झालं. हाताशी काही मजबूत वस्तू नसल्याने अनेकांना बाहेर पडता आलं नाही आणि काही सेकंदांतच 19 जीव त्या आगीत होरपळले.

झोपलेल्या लोकांमध्ये गोंधळ

साक्षीदारांच्या मते, आग लागल्याचं लक्षात आलं तेव्हा बसमध्ये झोपलेल्या लोकांमध्ये गोंधळ माजला. कोणी मोबाइल, कोणी लॅपटॉप, तर कोणी हाताच्या कोपराने खिडक्या फोडण्याचा प्रयत्न केला. काही जणांना खिडकीतून उडी मारून बाहेर पडता आलं, पण बरेच प्रवासी आतच अडकले. काही क्षणांत संपूर्ण बस ज्वाळांनी वेढली गेली आणि आत ओरडण्याचे, काच फुटण्याचे आवाज घुमू लागले.

चालक आग लागताच पळून गेला 

हैदराबादहून बेंगळुरूकडे जाणाऱ्या या खाजगी बसचा चालक आग लागताच पळून गेल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. जिवंत वाचलेल्या प्रवाशांनी सांगितलं की काही सेकंदांतच सगळं संपलं. धुरानं बस भरून गेली आणि लोकांमध्ये अफरातफरी माजली.

प्रत्यक्षदर्शीनी शेअर केला अनुभव 

३६ वर्षांचे नेलाकुर्ती रमेश हे आपल्या पत्नी श्रीलक्ष्मी आणि दोन मुलांसह बेंगळुरूला परतत होते. त्यांनी सांगितलं, “जेव्हा मी जागा झालो तेव्हा बसच्या पुढच्या भागात प्रखर पिवळ्या-जांभळ्या लपटा दिसत होत्या. श्वास घेणं अवघड झालं होतं. मला फक्त पत्नी आणि मुलांना वाचवायचं होतं. मी हाताने खिडकी फोडली आणि त्यांना बाहेर ढकललं.” त्यानंतर इतर प्रवाशांनीही त्यांचा मागोवा घेतला. रमेश यांना पुढचं काही आठवत नाही, फक्त ते रुग्णालयात शुद्धीवर आले तेव्हा सगळं संपलं होतं.

बहादुरपल्लीचे २६ वर्षीय जी. सुब्रमण्यम सांगतात, “माझी झोप एका सहप्रवाशाच्या झटक्यानं उडाली. काही क्षणांतच सभोवताल आग आणि चिंगाऱ्या पसरल्या. मी बॅग उचलून मुख्य दरवाज्याकडे धावलो, पण दरवाजा अडकला होता. कोणी तरी लॅपटॉपनं खिडकी फोडत होतं, आणि मीही दहा जणांसह त्या मार्गानं उडी मारली.”

रस्त्यात एका अनोळखी व्यक्तीनं त्यांना आणि आणखी तिघांना जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवलं. तुटलेल्या काचा, आग आणि आरडाओरड  तो संपूर्ण प्रसंग भयावह होता. २७ वर्षांचे जयंत कुशवाल म्हणाले, “लोक घाईघाईनं बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. कोणी मागच्या खिडक्या फोडल्या, कोणी आपल्या सीटजवळच्या. सर्वत्र तुटलेल्या काचांचे तुकडे पसरले होते.”

२६ वर्षांचे नवीन कुमार म्हणाले, “विचार करायलाही वेळ नव्हता. कोणीतरी मागचा आपत्कालीन दरवाजा फोडत होतं, मी तिकडे धावलो. त्या गोंधळात माझा पाय मोडला, पण माझ्याभोवती लोक फसले होते. मी कुणाला वाचवू शकलो नाही, आणि तीच गोष्ट आजही मनाला टोचते.”

या घटनेत जीव गमावलेल्यांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए तपास सुरू आहे. बचावलेले प्रवासी मात्र अजूनही त्या रात्रीच्या भयावह आठवणींनी हादरलेले आहेत.

